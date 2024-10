DJI Osmo Action 5 Pro, l’action cam comodissima da usare | Test & Recensione

DJI Osmo Action 5 Pro è un’action cam in grado di catturare immagini di ottima qualità di giorno, e fa un discreto lavoro anche in condizioni di scarsa luminosità. Lo stabilizzatore funziona bene, è robusta, ha due schermi OLED ed è possibile abbinarla ai microfoni DJI Mic, che sono in grado di catturare un audio di ottima qualità.

Se fino a poco tempo fa una fotocamera o uno smartphone di fascia alta, abbinato ad alcuni accessori, era ancora imbattibile per catturare video che non siano solo dei ricordi, ma anche contenuti che possono essere usati per attività professionali, ora una action cam come l’Action 5 Pro potrebbe essere considerata più che sufficiente per molti. Vediamo se la DJI Action 5 Pro ha le carte in regola per diventare il prossimo vostro acquisto.

Come è fatta

La Osmo Action 5 Pro è molto robusta e solida, compatta e pesa 145 grammi. Insomma, si infila in una tasca senza problemi, una caratteristica ormai standard per molte action cam, ma vale sempre la pena ribadirlo. L’unica parte sporgente è la copertura dell’obiettivo. Costruita in plastica, alcune parti sono gommate, così da migliorare il grip.

Accanto all’obiettivo anteriore c’è uno schermo OLED quadrato, mentre tutta la superficie opposta è praticamente una grande schermo touch. Nel bordo sinistro, guardando l’action cam dalla parte frontale, c’è il tasto di accensione, che è anche il tasto QS (Quick Select), cioè potete abbinare a questo tasto l’attivazione veloce di una o più funzioni, così da passare velocemente dall’una all’altra senza dover passare per il menù completo.

Dietro a uno sportellino, al di sotto del tasto di accensione, c’è la porta USB-C, mentre la batteria e lo slot per la MicroSD sono nel bordo opposto, sempre nascoste da uno sportellino.

Assieme alla action cam è fornita una gabbia, che fornisce ulteriore protezione. Se avete in mente di usare la Osmo Action 5 Pro per sport estremi vi conviene usarla, in altri casi potete anche evitare, poiché aumenterà ingombro e peso senza motivo, e renderà più difficile l’interazione con i vari sportellini.

Oltre a usare i classici sistemi di aggancio compatibili con tutte le action cam, la DJI Osmo Action 5 Pro offre anche un supporto magnetico, molto solido e comodo da usare, soprattutto se avrete necessità di spostarla da una parte all’altra molto velocemente. Immaginate di tenerla montata sul corpo e, alla bisogna, di montarla su uno stick semplicemente afferrandola e spostandola.

Maneggiandola e aprendo gli sportellini si nota chiaramente quanto lavoro sia stato fatto per rendere le varie parti dell’action cam praticamente impenetrabili, proteggendole dalla polvere ma, soprattutto, dall’acqua. Action 5 Pro può infatti essere usata fino a 20 metri di profondità, senza la necessità di una custodia subacquea, un valore che è superiore rispetto alle proposte di GoPro.

Nessun problema per il freddo o il caldo, l’operatività di questa Osmo è assicurata tra i -20 e i 45 °C.

Esperienza d’uso

La batteria inclusa con la Osmo Action 5 Pro è da 1950 mAh, e dovrebbe permettere di effettuare registrazioni fino a 4 ore consecutive. Il dato dichiarato da DJI non è lontano dalla realtà, a patto che registriate in risoluzione Full HD a 30 FPS. Registrando in 4K a 60 FPS potete aspettarvi un risultato compreso tra un’ora e mezza e due ore, che è comunque ottimo. Considerando che la maggior parte delle persone usa le action cam per registrare filmati brevi, per poi montarli in un video finale più lungo, credo che non ci saranno problemi di autonomia, e in ogni caso è possibile acquistare un paio di batterie aggiuntive per una durata di registrazione complessiva veramente lunghissima.

DJI ha dotato la Action 5 Pro di una memoria interna di 47 GB, una quantità sufficiente per registrare circa un’ora e mezza di video a risoluzione 4K, il doppio se vi accontenterete della risoluzione Full HD, in entrambi i casi a 60 FPS. Per trasferire i file, sia che abbiate registrato sulla memoria interna sia sulla Micro SD, potrete sfruttare la porta USB-C, o il Wi-Fi 6. Ovviamente estraendo la Micro SD o usando la USB la velocità di trasferimento è massima, mentre tramite il Wi-Fi potrete puntare a circa 60-80 MB/sec, in base alle condizioni della rete a cui vi connetterete.

Come “bonus”, se collegherete la Action 5 Pro a un computer tramite USB-C, questa verrà riconosciuta come webcam e potrete usarla direttamente con i software che la sfruttano.

Se non vi bastano gli schermi montati sull’action cam, e vorrete avere un’immagine più grande o un controllo più immediato, potrete usare lo smartphone tramite l’applicazione DJI Mimo. Mantenere la action cam collegata allo smartphone consuma batteria, ma spesso è comodo se vorrete fare, ad esempio, un’inquadratura ampia che non vi permette di vedere bene, dallo schermo della action cam, come state inquadrando.

In movimento potrete contare su un sistema di stabilizzazione su vari livelli: RockSteady e RockSteady+ stabilizzando l’immagine su tutti gli assi, con la versione “+” che effettua un crop ancora più aggressivo dell’immagine per stabilizzare maggiormente; HorizonBalancing e HorizonSteady effettuano una stabilizzazione orizzontale, cioè cercato di mantenere il video allineato orizzontalmente.

Ovviamente è possibile usare questa Action Cam sia in orizzontale che verticale, attivando le varie funzioni in entrambi i casi.

Qualità delle immagini

L’Action 5 Pro è dotata di un sensore da 1/1,3 pollici, non differente dal modello precedente, ma la qualità dei video è superiore, con tanti dettagli e una resa cromatica ampia.

Vi lasciamo qui sotto alcuni video in cui potete valutare il risultato. Abbiamo caricato i video così come registrati, senza montarli e renderizzarli tramite un altro software. Tutti sono stati registrati a risoluzione 4K a 60 FPS, con obiettivo “Standard” per eliminare l’effetto fisheye.

Qui potete vedere due video ripresi in buone condizioni di luminosità.

Qui invece potete vedere un video ripreso in condizioni di scarsa luminosità, all’alba.

Qui invece siamo in condizioni di luminosità molto bassa.

In condizioni di buona luminosità, come potete vedere dai due video girati all’interno dell’auto e giocando con il cane, il risultato è molto buono, sia in termini di immagini che stabilizzazione. Il risultato è discreto in condizioni di luminosità scarsa, mentre di notte, con solo alcune fonti d’illuminazione qua e la, i risultati sono appena sufficienti.

Per quanto riguarda l’audio dei microfoni interni, fanno un lavoro discreto, ma se volete registrare dell’audio come si deve, allora acquistate i microfoni DJI Mic 2. Potrete collegarne fino a un paio.

Verdetto: chi dovrebbe acquistarla?

La DJI Osmo Action 5 Pro è in grado di offrire un ottimo rapporto tra qualità e prezzo e si offre come valida alternativa alle GoPro. In buone condizioni di luce la qualità generale è ottima, alla pari delle migliori Action Cam sul mercato. Certo si ferma alla risoluzione 4K, ma andare oltre serve solo a chi necessità di fare crop di ampie parti delle immagini. La stabilizzazione è di alto livello, anche in questo caso pari a GoPro. In condizioni di scarsa luminosità invece la Osmo Action 5 Pro è un po’ più in difficoltà, ma a meno che non dobbiate usarla unicamente in condizioni di oscurità, non sarà un problema. La qualità dei microfoni è solo sufficiente, ma la possibilità di collegare un DJI Mic risolve il problema e, anzi, vi permette di registrare un audio di alta qualità. Inoltre il gancio magnetico è veramente super comodo.

In breve, se cercate una action cam di fascia alta, molto versatile, anche grazie alla lunga autonomia e alla memoria interna, dovreste senza dubbio considerare la DJI Osmo Action 5 Pro.