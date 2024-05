È morto il cane simbolo del dogecoin, addio a Kabosu

Kabosu, lo Shiba Inu che ha conquistato il cuore di milioni di persone come volto del leggendario meme "Doge" e della criptovaluta Dogecoin, è morto il 24 maggio all'età di 17 anni. La sua proprietaria, Atsuko Sato, ha condiviso la triste notizia con i fan tramite un post sul suo blog ufficiale, esprimendo la sua profonda gratitudine per l'amore e il sostegno dimostrato a Kabosu nel corso degli anni.

Per onorare la memoria di Kabosu, Sato ha organizzato una festa d'addio che si terrà il 26 maggio al Flower Kaori di Kotsu no Mori, Narita City. I fan di Kabosu hanno espresso il loro cordoglio, condividendo tributi e ricordi del cane che è diventato una leggenda di Internet.

Kabosu è diventato famoso nel 2010, quando Sato ha pubblicato sul suo blog le foto del cane adottato. Un'immagine in particolare, che ritrae Kabosu con un'espressione scettica e curiosa, è diventata rapidamente virale, dando vita al meme "Doge". Questo meme, accompagnato da frasi in inglese sgrammaticato in carattere Comic Sans, è diventato estremamente popolare su Internet.

La popolarità del meme è esplosa nel 2013 con la creazione di Dogecoin, una criptovaluta che ha utilizzato l'immagine di Kabosu come logo ufficiale. Sebbene nata come scherzo, Dogecoin ha avuto un certo successo nel periodo d'oro delle criptovalute di qualche anno fa.

Nel dicembre 2022, Sato aveva informato la community che Kabosu si trovava in una "posizione delicata" dal punto di vista della salute. Tra i membri della community che hanno espresso il loro sostegno c'era il co-creatore di Dogecoin, Billy Markus, mentre un utente di si era offerto di coprire tutte le spese necessarie per assicurarsi che ricevesse le cure migliori. L'eredità di Kabosu come volto di Dogecoin, che attualmente ha un valore di $0.16, continuerà senz'altro a ispirare le future generazioni nella cultura dei meme per gli anni a venire.