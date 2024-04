ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI | Test & Recensione

I robot aspirapolvere evolvono costantemente, e anche in questo settore si sta raggiungendo un livello di sofisticazione tale che fare la differenza diventa sempre più difficile. Pensate a quello che è accaduto nel mondo degli smartphone. Abbiamo passato anni in cui da un modello vecchio a uno nuovo sembrava un mondo a parte, mentre oggi un qualsiasi modello di fascia media o superiore è in grado di accontentare chiunque. La buona notizia è che, proprio come nel mercato degli smartphone, oggi un prodotto di fascia media è praticamente un top di gamma degli anni precedenti, ed è probabilmente più che sufficiente per soddisfare le necessità di pulizia della maggior parte delle nostre case.

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI, a un prezzo di listino di 999 euro, è oggi un prodotto di fascia media, considerando che i top di gamma arrivano anche a 1.500 euro, cifra che probabilmente pochi vorranno - e dovranno - spendere per tenere la propria casa pulita con facilità. Inoltre potrete risparmiare, se vorrete, un centinaio di euro acquistando il modello “non Pro”, che perde qualche funzione, come la pulizia automatizzata tramite l’IA, della quale non possiamo dare un giudizio reale dato che non abbiamo fatto un confronto diretto tra i due modelli, ma siamo abbastanza certi che, nonostante alcune peculiarità, 100 euro di differenza non renderanno il modello base così tanto diverso. In ogni caso, vediamo come si è comportato il DEEBOT T30 PRO OMNI nella nostra prova.

Come è fatto

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI è disponibile in tre colori: il classico nero, in bianco (che è chiamato argento, probabilmente perché non è proprio un bianco candido) e un discutibile “Rosè”, che tuttavia potrebbe piacere a chi ha una casa particolarmente vivace e colorata. Rispetto a modelli precedenti le dimensioni totali della base sono un po’ più contenute, complice il design della parte superiore che “estrae” i cestelli dall’involucro e li rende parte integrante del design, semplicemente appoggiandoli sopra.

Il sacchetto della polvere è, invece, sempre posizionato nel corpo principale, dietro una copertura facilmente rimovibile.

I due serbatoi, come accennato, sono esterni e posizionati nella parte superiore. Semplicemente sono appoggiati, con i beccucci di carico e scarico dell’acqua sul fondo, che si agganciano direttamente al corpo principale. Dal punto di vista ergonomico non sono male, dato che non dovrete aprire alcun coperchio - non che sia mai stato un problema, ma si risparmia così qualche secondo. Esteticamente potrebbero non piacervi, ma il fatto che siano in plastica satinata, e che quello dell’acqua sporca sia posizionato dietro, limita la possibile brutta impressione al colpo d’occhio.

La base inferiore è completamente rimovibile, una bella novità che facilita la pulizia, dato che in questa zona ristagna sempre un po’ di acqua e si accumulano polvere e sporcizia, che in poco tempo rendono anche l’efficacia di pulizia inferiore e rischiano di fare insorgere cattivi odori.

Il design del robot non è stravolto, è tondo e al centro svetta il LiDAR. Tre pulsanti permettono di accenderlo e di interagire fisicamente, se non vorrete passare dall’App. Sotto al pannello rimovibile c’è il filtro e il tasto del reset / Wi-Fi. Oltre al LiDAR viene usato un sensore TrueDetect 3D, che rileva gli ostacoli e rende i movimenti più intelligenti.

Oltre all’aspirazione il DEEBOT T30 PRO OMNI si occupa anche del lavaggio del pavimento - è proprio a questo che servono i serbatoi dell’acqua superiori - e lo fa tramite due spazzole rotanti, una delle quali si può estendere per raggiungere i bordi della stanza.

In termini di qualità costruttiva non c’è molto da dire, siamo sempre davanti alla solita buona qualità, sia della struttura che delle plastiche.

Come funziona l'app?

L’applicazione è simile a quella di altri robot, è completa per quanto riguarda le funzioni, ma il design inizia ad essere un po’ meno efficace rispetto ad altri modelli. Ciò non rappresenta un problema, ma un’interfaccia semplificata e un po’ più chiara potrebbe avvicinare più facilmente i meno avvezzi. Ad esempio, ho installato un Ecovacs nella casa dei miei genitori, e ho dovuto spiegare il funzionamento perché alcune parti dell’app sono tutto all’infuori che intuitive.

La mappa è il punto iniziale di ogni pulizia, poiché dopo averla creata dovrete inserire le varie barriere per assicurarvi che il robot non si infili in zone ostiche, come un tavolo con sedie dal design particolare che rappresenta ancora un ostacolo insormontabile per praticamente tutti i robot.

Il sistema di aspirazione automatico, grazie alle funzioni IA, permette al robot di capire come regolare i parametri di aspirazione o lavaggio, non solo per tipologia di stanza ma anche per la rilevazione dello sporco, più o meno intenso. Se non sarete contenti potrete modificare il comportamento, ad esempio indicando routine di pulizia più o meno aggressiva in base alla stanza.

Altre impostazioni includono la frequenza del lavaggio dei panni o dello svuotamento automatico, la sensibilità alla rilevazione degli ostacoli e le modalità di estensione del mocio. Per impostazione predefinita, il robot estende costantemente il mocio destro per raggiungere più in profondità i bordi e gli angoli. Può anche rilevare tappeti e regolare automaticamente il suo comportamento, come alzare i panni di lavaggio e aspirare il tappeto, o evitarlo del tutto.

Test di pulizia: aspirazione e lavaggio

Il DEEBOT T30 PRO OMNI ha una potenza di aspirazione di 11.000 Pa, un valore elevato che, se non è importante per le superfici dure, può fare la differenza sui tappeti. La spazzola con le setole fa un bel lavoro, ma credo di preferire i modelli senza setole, poiché tendono a intrecciare meno i capelli.

Durante varie sessioni di pulizia ho sempre lasciato che il robottino scelga la potenza di aspirazione, che spesso rimarrà sui valori minimi, limitando anche la rumorosità. Ovviamente sui tappeti verrà aumentata la potenza per un risultato migliore.

In ogni caso non è mai stato necessario un secondo passaggio. Solo se avete case molto sporche, con bambini o animali che tendono a portare vari detriti in casa, potrebbe essere necessario un secondo passaggio. Insomma, T30 PRO OMNI aspira bene e non abbiamo mai trovato residui in giro dopo la pulizia.

Per quanto riguarda il lavaggio, tutto è affidato a due panni rotanti, che possono essere abbassati e sollevati in base alla situazione. Il robot può accedere a dell’acqua calda che usa per tenere umidi i panni rotanti, che vengono lavati e asciugati con aria calda ogni volta che il robot torna alla stazione. Se vorrete potrete anche aggiungere del detergente, presente in un piccolo serbatoio addizionale, che viene poi mischiato con l’acqua di pulizia.

La potenza di pulizia è buona, anche se le macchie più ostinate richiederanno un paio di passaggi. Il problema dei robot lavapavimenti è la quantità di pressione che possono esercitare sulla superficie, e non la velocità di rotazione dei panni, anche se un po’ può aiutare. Nel caso del T30 PRO OMNI le prestazioni sono state nella media, forse leggermente superiori, e quindi è promosso sotto questo punto di vista. A meno che non abbiate ogni giorno un esercito che marcia per il vostro salotto con stivali pieni di fango, allora T30 PRO OMNI sarà più che idoneo.

Il sistema TruEdge, che estende il panno rotante fino ai bordi delle casa è ottimo ed effettivamente è in grado di pulire in profondità nei bordi e angoli, cosa difficile da fare anche con un mocio manuale, dato che imprimere abbastanza forza in queste situazioni non è mai semplice. Ben fatto!

Durata della batteria

L'autonomia della batteria dichiarata è di 200 minuti, un valore altissimo e anche difficilmente valutabile. In ogni caso, anche se la batteria dovesse scaricarci, il DEEBOT T30 PRO OMNI tornerà alla base per ricaricarsi e poi riprendere la pulizia. Cosa che non è mai successa. Una casa fino ai 100/150 metri quadri - calpestabili - è probabilmente gestibile in una sola carica, sia per quanto riguarda l’aspirazione che la pulizia. Questi parametri possono variare se vorrete costringere il robot a pulire sempre al massimo livello di aspirazione o a fare molteplici passaggi di lavaggio del pavimento, cosa che probabilmente sarebbe inutile. Quindi, l’autonomia non è un problema.

Manutenzione

Se vorrete usarlo principalmente per aspirare e solo ogni tanto per lavare il pavimento, probabilmente basterà dare una pulita alla base ogni settimana. Se invece vorrete usarlo per aspirare e lavare il pavimento ogni giorno, dovreste considerare di estrarre e pulire la base ogni 2-3 giorni. Dopotutto questa zona viene inondata d’acqua e i panni saranno sporchi, e il getto d’aria calda non è sufficiente da far seccare istantaneamente tutti i residui, di conseguenza dovrete dargli una sciacquata abbastanza spesso. Anche per quanto riguarda i serbatoi dell’acqua pulita e sporca dovrete riempirli/svuotarli ogni due o tre giorni, in base alla dimensione della casa.

Il sacchetto della sporcizia invece dovrete cambiarlo solo quando pieno, e ciò può andare da alcune settimane a un paio di mesi, dipende dalla dimensione della vostra casa e da quanto è sporca ogni giorno.

Il nostro consiglio è, una volta alla settimana, di dare anche un’occhiata nella parte inferiore del robot per rimuovere polvere e capelli che si sono impigliati nella spazzola e ruote, così da evitare che se ne incastrino troppi, situazione che ne renderà molto difficile la rimozione.

Verdetto

ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI funziona bene, sia per quanto riguarda l’aspirazione che il lavaggio. Altri robot si comportano un po’ meglio nei movimenti all’interno della casa, mentre T30 PRO OMNI tende, ogni tanto, a sbattere contro un ostacolo più del normale Ma non abbiamo mai assistito a situazioni tali da poterlo considerare inefficiente o inaffidabile. Il design è particolare, e probabilmente non a tutti piacerà avere i serbatoi esposti.

Il prezzo di listino di 999 euro sembra idoneo a quello che offre, oltre ad essere in linea con il mercato. La maggior parte delle funzioni e punti di pregio è legata alla parte di lavaggio del pavimento, quindi prendetelo se volete sempre aspirare e lavare. Tra le alternative segnaliamo il Narwal Freo X Ultra.