Ecovacs Deebot T30S Pro, il robot aspirapolvere che usa l’IA ovunque | Test & Recensione

Ecovacs è tra i brand più proliferi quando si tratta di modelli di aspirapolvere, al punto tale che diventa difficile capire quale modello acquistare, soprattutto se non si è quel tipo di persone che si mette pazientemente a ricercare e confrontare tutte le specifiche tecniche. La buona notizia, per i meno inclini a questo tipo di approccio analitico, è che tutti i robot aspirapolvere, da una determinata fascia di prezzo in su, sono in grado di offrire ottime prestazioni in termini di pulizia e automatismi, quindi in qualche modo si cade in piedi. Ma se fate invece parte di coloro che vogliono sapere tutto di quello che stanno acquistando, per consapevolezza o semplicemente per voler sfruttare tutte le singole funzioni, vediamo cosa offre l’Ecovacs Deebot T30S Pro.

Come è fatto

Valido l'8 e il 9 Ottobre - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



Deebot T30S Pro, essendo una variante di altri modelli, non stravolge il design. C’è una stazione di ricarica esterna abbastanza standard, con un coperchio superiore all’interno di cui sono posizionati i due contenitori per l’acqua pulita e la raccolta di quella sporca. Al di sotto, uno sportello, nasconde il sacchetto di raccolta dello sporco solido. Non c’è un vano per l’aggiunta automatica del detergente, una funzione che sta diventando piano piano la normalità ma che ora è disponibile solo sui modelli di fascia più alta.

Il robot si posiziona sopra una base, che per fortuna è facilmente estraibile per la pulizia. Queste basi, nonostante l’asciugatura con acqua calda, tendono a raccogliere sempre un po’ di acqua stagnante che, se non rimossa, rischia di fare insorgere cattivi odori.

Il robot ha anch’esso un design a cui ci siamo già abituati. Tondo, nella parte superiore svetta la torretta Lidar, mentre davanti sono raccolti gli altri sensori e le fotocamere. Al di sotto abbiamo un singolo spazzolino a tre elementi, anche questo abbastanza classico. Ultimamente si stanno sperimentando design ricurvi a due elementi che limitano l’attorcigliarsi di peli e capelli, ma non è questo il caso.

Al centro c’è la bocchetta di aspirazione con la spazzola. Quest’ultima è fatta in maniera tale da limitare che capelli e peli si incastrino tra le setole, ma appunto è dotata di setole e non offre soluzioni innovative, come abbiamo visto su altri modelli, che offrono spazzole in gomma, o spazzole divise in due elementi.

Nella parte posteriore ci sono i due mop, rotanti, uno dei quali si può estendere per raggiungere i bordi delle stanze vicino ai muri per una pulizia completa.

Funzioni e confronto con Deebot T30S

Oltre alla funzioni basilari, il T30s Pro è dotato della tecnologia TrueEdge, che identifica la possibilità del mop montato su un braccio robotico di estendersi oltre i bordi del robot stesso, così da raggiungere in maniera efficace i bordi delle stanze.

Per diminuire la manutenzione, la spazzola centrale è dotata di quella che Ecovacs chiama Zero-Tangle, un rullo a forma di V con setole piatte che limita molto l’aggrovigliamento e, in ogni caso, facilità la rimozione di peli e capelli, che nella pulizia quotidiana vengono inviati verso la bocca di aspirazione.

Durante la fase di lavaggio, il sistema delle videocamere tiene sotto controllo la superficie per individuare possibili macchie di sporco. Nel caso vengano individuate, in automatico il robot aumenta l’erogazione di acqua e passa sopra l’area tre volte, così da ottenere una pulizia perfetta.

Il sistema di navigazione si chiama AIVI 3D 2.0, e abbina un Lidar a sensori infrarossi e fotocamere che sono in grado di ricostruire gli oggetti 3D nello spazio. Le immagini vengono processate e identificate dall’AI così da cambiare il comportamento di del robot mentre si sposta nella stanza. Ovviamente il robot parte da una mappa accurata della stanza (TrueMapping 2.0), che impiega meno di 5 minuti per un appartamento di medie dimensioni.

I mop sono montati su supporti che sono in grado di sollevarsi fino a 9 mm, così da poter gestire anche i tappeti alternando aspirazione e lavaggio (o entrambi nel caso di superfici dure).

Confrontando il Deebot T30S con la sua versione Pro, quest’ultima ha appunto il sistema AIVI 3D 2.0, che gli permette di muoversi più efficacemente all’interno della casa, il rilavaggio delle aree sporche identificate dai sensori, la possibilità di accedere alle funzioni video da remoto e una batteria con capacità superiore.

Per quanto riguarda lo svuotamento automatico, il lavaggio con acqua calda a 70°C e l’asciugatura, non cambia nulla.

Esperienza di pulizia

L’esperienza di pulizia offerta da T30S Pro è stata positiva, ma ci sono alcune piccole differenze da tenere in considerazione rispetto agli altri modelli. Iniziamo dai pregi. L’autonomia è molto elevata, per pulire (aspirare e lavare) un appartamento da circa 120 mq ha impiegato circa 45 minuti (con il programma automatizzato), ed è tornato alla base con praticamente ancora l’80% dell’autonomia. Questo significa che anche se lo metterete alla prova con un appartamento molto grande non avrà problemi, e piuttosto rischierà di finire prima l’acqua dei serbatoi anziché la batteria.

La rumorosità è contenuta, quindi è possibile usarlo anche quando sarete nelle stesse stanza senza che vi disturbi più di tanto. Il movimento all’interno della stanza è abbastanza preciso, ma ogni tanto ricorre al bumper. I problemi principali, come per molti altri robot sono gli oggetti con un’altezza limitata, come le gambe piatte di una scrivania o dei mobili aperti che hanno uno spessore della base di 1-2 cm. In ogni caso non è mai stato troppo aggressivo.

La singola spazzola che raccoglie la polvere circostante non fa miracoli, ovviamente non può raggiungere il bordo di ogni stanza. Tuttavia se userete anche la funzione di lavaggio, il mop tondo si comporta bene, lasciando scoperti unicamente piccole porzioni degli angoli.

Il lavaggio e l’asciugatura fanno un buon lavoro, i mop dopo il ciclo di pulizia sono risultati solo leggermente - ma proprio poco - umidi.

La manutenzione è ridotta al riempimento / svuotamento dei serbatoi, in base a quanto vorrete usarli e alla dimensione della vostra casa. Per un appartamento da circa 120 mq, con un lavaggio al giorno, dovrete riempire / svuotare ogni 2 giorni. Il cambio di sacchetto della polvere dovrà invece avvenire ogni 2 mesi circa (anche se può cambiare in base allo quantità di sporcizia e dimensione dell’appartamento). Una volta alla settimana consigliamo di rimuovere la base e dargli una bella pulita.

Verdetto, chi dovrebbe acquistarlo?

Deebot T30S Pro arricchisce l’enorme schiera di robot aspirapolvere tra cui è possibile scegliere oggi. Diciamolo, non è semplice oggi capire quale robot fa al caso proprio, anche perché la maggior parte dei modelli moderni va oltre le necessità della casa media. Se dovessimo considerare le peculiarità del T30S Pro, dovrebbe essere scelto da chi ha una casa molto grande, considerando l’autonomia molto estesa. Questa caratteristica va però un po’ in conflitto con la quantità di acqua presente nei serbatoi, che comunque permette di coprire una quantità limitata di metri quadri. Insomma, se volete pulire case grandi da 200-300 metri quadri, probabilmente T30S Pro fa al caso vostro, anche se l’autonomia permetterebbe di fare anche di più.

Questo modello però è più indicato per chi ha necessità di lavaggio del pavimento, grazie al sistema di IA che è in grado di individuare macchie sui pavimenti e passarci più volte per rimuoverli. Le prestazioni di aspirazione sono nella media.

Dovrete però dedicarci un po’ più di tempo nella manutenzione, poiché la spazzola centrale, quella laterale e la ruota anteriore tendono a raccogliere e aggrovigliare peli e capelli; non così tanto come accadeva con i modelli del passato, ma è ancora necessario intervenire.

Quindi, se per voi è importante il lavaggio del pavimento, avete una casa o grande locale, e vi ritrovate spesso con macchie sul pavimento, considerate il Deebot T30S Pro. Il prezzo di listino è pari a 1099 euro, un prezzo di fascia media che potrebbe essere soggetti a offerte migliorando ulteriormente il rapporto prezzo / prestazioni di questo robot.