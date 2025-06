L’estate è arrivata e porta con sé un’ondata di sconti grazie ai super sconti estivi di AliExpress. Almeno fino al 25 giugno, il celebre e-commerce internazionale mette a disposizione una vasta gamma di offerte con sconti che arrivano fino all’80% su migliaia di prodotti. Si tratta di una promozione pensata per soddisfare sia i clienti storici che i nuovi utenti, offrendo vantaggi concreti a tutti. Gli sconti tradizionali vengono ulteriormente potenziati grazie a una serie di coupon esclusivi, che permettono di risparmiare fino a 60€ in aggiunta alle promozioni già attive.

Vedi offerte su Aliexpress

Super sconti estivi Aliexpress, perché approfittarne?

Per aiutarvi a navigare tra le tante offerte, noi di Tom’s abbiamo selezionato per voi una lista di codici sconto davvero convenienti. Si parte da 3LABS2, che offre 2€ di sconto su un acquisto minimo di 15€, passando per 3LABS10 (10€ su almeno 69€ di spesa) e arrivando fino a 3LABS60, che consente di risparmiare ben 60€ su una spesa di 439€ o più. A questi si aggiungono due codici esclusivi per i nuovi clienti: IT25Q2AFF75 e IT25Q2AFF308, validi per sconti di 5€ e 8€ su spese minime di 7€ e 30€. È importante sottolineare che questi coupon non sono applicabili ai prodotti in offerta speciale, ai beni virtuali e alla categoria telefonia, quindi vi invitiamo a controllare sempre i dettagli del prodotto prima di procedere con l'acquisto.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la logistica: molti utenti temono di non ricevere in tempo i propri ordini, soprattutto se si tratta di articoli da utilizzare per le vacanze estive. Fortunatamente, AliExpress ha pensato anche a questo, offrendo spedizioni rapide direttamente dai magazzini europei su un’ampia selezione di prodotti. Questo significa che potrete ricevere il vostro ordine in tempi molto più brevi rispetto alla media, senza dover rinunciare a convenienza e varietà. Tra articoli tech, accessori da viaggio, abbigliamento, beauty e oggettistica per la casa, le opzioni disponibili sono davvero moltissime e adatte a soddisfare ogni esigenza.

Insomma, se stavate aspettando il momento giusto per fare acquisti risparmiando, questo è senza dubbio quello perfetto. I super sconti estivi di AliExpress uniscono la vastità del catalogo, sconti elevatissimi e una serie di coupon pensati per massimizzare il vostro risparmio. Non dimenticate che queste promozioni sono valide solo fino al 25 giugno, mentre i codici dedicati ai nuovi utenti resteranno attivi fino al 10 luglio. Vi consigliamo quindi di approfittarne al più presto. E per darvi qualche spunto in più, in fondo all’articolo troverete una selezione dei prodotti più consigliati e spediti dall’Europa, scelti per qualità, utilità e convenienza.

Coupon attivabili:

3LABS2 – 2,00 € di sconto su un acquisto minimo di 15,00€

– 2,00 € di sconto su un acquisto minimo di 15,00€ 3LABS4 – 4,00 € di sconto su un acquisto minimo di 29,00€

– 4,00 € di sconto su un acquisto minimo di 29,00€ 3LABS10 – 10,00 € di sconto su un acquisto minimo di 69,00€

– 10,00 € di sconto su un acquisto minimo di 69,00€ 3LABS20 – 20,00 € di sconto su un acquisto minimo di 139,00€

– 20,00 € di sconto su un acquisto minimo di 139,00€ 3LABS40 – 40,00 € di sconto su un acquisto minimo di 279,00€

– 40,00 € di sconto su un acquisto minimo di 279,00€ 3LABS50 – 50,00 € di sconto su un acquisto minimo di 349,00€

– 50,00 € di sconto su un acquisto minimo di 349,00€ 3LABS60 – 60,00 € di sconto su un acquisto minimo di 439,00€

Le migliori offerte estive di Aliexpress

Vedi offerte su Aliexpress