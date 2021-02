Che cos’è l’Effetto Netflix?

Potreste aver sentito parlare di “Effetto Netflix”, ma cos’è di preciso? Il termine Effetto Netflix si riferisce a una serie di cose: il modo in cui il contenuto è curato, il contenuto stesso e il suo impatto sociale ed economico.

Man mano che le persone si ritrovano più consapevoli del pregiudizio intrinseco nei contenuti delle notizie, ne diventano curatori consapevoli – Netflix, tuttavia, si presenta come imparziale. È percepito infatti come una piattaforma per lo streaming di un’enorme varietà di contenuti, in cui l’unico fattore che veicola un messaggio è la tua selezione.

Netflix ha influenzato l’economia come entità e nelle produzioni che trasmette e può indirizzare sottilmente la coscienza collettiva del mondo verso questioni che potrebbero non essere esattamente rilevanti o le informazioni rappresentate in modo accurato.

A livello regionale Netflix ha prodotto e curato alcuni contenuti interessanti, diversi e che in certi casi hanno suscitato polemiche. Di questo troviamo esempi nel mondo arabo, dove quello che l’azienda considera un successo è criticato dal Paese, anche con reazioni violente.

Ad esempio, la serie Jinn, girata in Giordania, citata come “la preferita dai fan” ha suscitato proteste proprio nella stessa Giordania. Diverse entità hanno fatto appelli per vietare la serie, ritenendo che lo spettacolo non rappresentasse in alcun modo il Paese o i suoi valori. Inoltre, la serie è stata diretta da un cittadino libanese: questo indica come sfumature della cultura possono essere facilmente dimenticate o trascurate, anche quando si parla di comunità così vicine.

Poiché si tratta essenzialmente di una piattaforma globale, saturarla con contenuti di determinate società / Paesi che di fatto agiscono come rappresentanti della comunità può essere dannoso per gli stereotipi. Il mondo arabo è la regione più ampia, è pieno di sfumature sociali e culturali che meritano di essere sullo schermo e rappresentate con precisione, ma qual è la loro via di accesso al mondo online? Questo non vuol dire che ciò sia stato necessariamente fatto con intento malevolo, ma solo che le conseguenze non sono state valutate con precisione.

Un esempio più semplice per evidenziare quanto influenti le produzioni e le curazioni Netflix stiano avendo nel mondo è Queen’s Gambit, di recente pubblicazione. Incentrato su una protagonista femminile, che diventerà una maestra di scacchi, ha aumentato le query di ricerca e gli ordini sulle scacchiere a livelli incredibili, anche le iscrizioni alle competizioni di scacchi hanno visto aumenti significativi.

In combinazione con la pandemia, l’Effetto Netflix sulla cultura pop sta raggiungendo nuovi livelli. Un altro esempio è come la storia completamente bizzarra di “Tiger King” sia diventata un fenomeno globale. La docuserie in sette parti, che si pone come un documentario / mistero del vero crimine in cui l’argomento principale di discussione è “Joe Exotic”, proprietario di uno zoo di grandi felini. Mentre lo spettacolo ha incantato lo spettatore abbastanza da guardare l’intera serie, l’argomento degli abusi sugli animali subito dopo ha preso il sopravvento nelle discussioni popolari, in particolare per quanto riguarda i grandi felini. Sebbene fosse incentrata negli Stati Uniti, questa era la quinta serie più vista sulla piattaforma in assoluto.

The Social Dilemma è stata un’altra produzione con un impatto enorme. Un documentario sul modo in cui usiamo i social media, o meglio, su come sembra che i social media stiano iniziando a usarci. Concentrandosi su diversi aspetti dei social media, sono stati rilasciati numerosi articoli sugli effetti di questi ultimi.

Il film sostiene che i social media creano dipendenza, essendo progettati in modo manipolativo sulla base di un “modello di estrazione dell’attenzione” per controllare il nostro comportamento, farci scorrere e desiderare di più. Il ciclo di personalizzazione online è stato ampiamente discusso nel documentario di successo che, ironia della sorte, è trasmesso su una piattaforma costruita su un sistema simile.