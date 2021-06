El Salvador adotta Bitcoin come valuta da settembre e regala 30$ a ogni cittadino

Continua il percorso di adozione del Bitcoin come valuta corrente in El Salvador. In una conferenza stampa tenuta il 24 giugno, il presidente salvadoregno Nayib Bukele ha estensivamente presentato cosa comporterà la “Ley Bitcoin”, la legge che ufficializza l’adozione in corso legale del Bitcoin. Cos’è emerso nel corso della conferenza?

La conferenza, trasmetta anche via Facebook, si è aperta con Nayib Bukele impegnato a chiarire alcuni aspetti specifici dell’adozione. Il presidente di El Salvador ha chiarito che il dollaro continuerà a circolare, specificando definitivamente che non il Bitcoin sostituirà l’altra valuta a corso legale di El Salvador. Lo scopo è rassicurare i cittadini salvadoregni che non accadrà quello che è successo nel 2001, quando la valuta locale fu sostituita dal dollaro USA con un’immediata conversione di conti correnti, stipendi e pensioni.

Si è ribadito espressamente che la legge prevede che l’uso del Bitcoin sarà opzionale. Nessuno sarà obbligato ad accettare Bitcoin se non lo desidera. Stipendi e pensioni continueranno a essere erogati in dollari, così come resteranno in dollari i conti correnti. Chi riceve un pagamento in Bitcoin potrà, se lo desidera, convertirlo immediatamente in dollari – come se si trattasse di una valuta straniera.

Nel corso della conferenza stampa, il presidente Bukele ha svelato un’altra novità: per diffondere più rapidamente il Bitcoin, il governo di El Salvador sta sviluppando un wallet digitale ad hoc. L’app, scaricabile da Google Play Store e da Apple Store, si chiamerà Chivo e consentirà di effettuare operazioni esclusivamente in Bitcoin. Scaricata l’applicazione è necessario iscriversi inserendo numero di telefono e documento di identità: superate le procedure di riconoscimento, ogni iscritto e cittadino salvadoregno sarà premiato con 30 dollari in Bitcoin.

Chivo non sarà un wallet obbligatorio: chi già usa altri wallet potrà continuare a farlo. Infine il presidente salvadoregno ha confermato che la legge Bitcoin sia pensata soprattutto per le rimesse, poiché permette l’invio di denaro dall’estero senza intermediari e costi aggiuntivi.