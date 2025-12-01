Oak Mining accelera l'innovazione del rendimento delle criptovalute: fino a 87$ al giorno + 18$ di bonus di iscrizion

Oak Mining, fornitore di servizi di cloud mining con sede nel Regno Unito, ha annunciato il lancio del suo ultimo contratto di cloud mining incentrato su XRP, che consente agli utenti di estrarre e ricevere pagamenti giornalieri direttamente in XRP senza dover convertire gli asset. Il nuovo contratto può generare rendimenti fino a 8.700 dollari al giorno, a seconda del pacchetto di potenza di calcolo selezionato.

L'introduzione di un prodotto di mining nativo XRP riflette l'impegno strategico di Oak Mining nel supportare la crescente domanda di strumenti di rendimento diversificati per asset digitali, in un contesto di continua espansione della partecipazione istituzionale. L'offerta è ora accessibile agli utenti di tutto il mondo.

Per supportare i nuovi utenti che accedono in modo responsabile all'ecosistema del mining, Oak Mining offre un credito di registrazione di 18$, che può essere utilizzato per esplorare i servizi di mining e valutare le prestazioni della piattaforma prima di impegnare fondi.

Originariamente sviluppato da Ripple Labs per il regolamento di transazioni globali ad alta velocità e a basso costo, XRP viene sempre più utilizzato in ecosistemi più ampi. L'integrazione del cloud mining introduce un nuovo scenario di utilità sia per i detentori individuali che per quelli istituzionali.

Vantaggio per i nuovi utenti: ricevi un buono di benvenuto di 18$

Come iniziare l'attività mineraria su Oak Mining

Crea un account sul sito web ufficiale di Oak Mining. Una breve procedura di onboarding consente agli utenti di attivare la propria dashboard di mining in pochi minuti. Collega un portafoglio digitale compatibile e seleziona un contratto di mining. Gli utenti possono scegliere tra più pacchetti di hashrate in base all'allocazione del capitale, alle aspettative di rendimento e alle preferenze di rischio. Inizia a estrarre e ricevi pagamenti XRP giornalieri automatici. Le ricompense per l'estrazione vengono accreditate sui conti degli utenti ogni 24 ore, con visibilità in tempo reale e opzioni di prelievo flessibili.

Opzioni contrattuali di mining

Oak Mining supporta attualmente il mining basato su cloud attraverso una gamma di dispositivi standard del settore e data center a energia pulita. Di seguito sono riportate alcune opzioni contrattuali rappresentative.

Tipo di contratto Importo dell’investimento Durata del contratto Guadagni giornalieri stimati Contratto di esperienza per principianti 100 USD 2 giorni 3 USD Whatsminer M50s 500 USD 6 giorni 6,75 USD Antminer S21 1.500 USD 12 giorni 21 USD Antminer L7 3.200 USD 16 giorni 46,4 USD Antminer S21 XP+ Hydro 5.000 USD 20 giorni 75 USD Immersione S21 XP 8.000 USD 27 giorni 128 USD

Tutte le operazioni di mining sono implementate nella rete globale di data center alimentati da energia rinnovabile di Oak Mining, che garantiscono operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7, gestione ottimizzata del calore e sistemi di monitoraggio di livello aziendale. L'azienda offre, inoltre, dati trasparenti sugli utili e strutture contrattuali flessibili, progettate per soddisfare le esigenze sia degli utenti entry-level che dei gestori di asset digitali avanzati.

Un ruolo crescente per XRP nell'economia delle risorse digitali

Il lancio del cloud mining di XRP avviene mentre si intensificano le discussioni nel settore riguardo al potenziale ruolo di XRP all'interno della futura infrastruttura finanziaria decentralizzata. L'obiettivo di Oak Mining è ampliare l'utilità di XRP oltre la detenzione e il trading, consentendo agli utenti di partecipare a operazioni infrastrutturali in tempo reale, precedentemente riservate ai miner e alle grandi istituzioni.

Informazioni su Oak Mining

Oak Mining è un servizio di cloud mining affidabile, impegnato a democratizzare l’accesso al mining di criptovalute. Concentrandosi su trasparenza operativa, tecnologia all’avanguardia e un design orientato all’utente, offre un’esperienza di mining superiore sia ai principianti sia ai minatori esperti.

Se stai cercando un modo semplice e gratificante per entrare nel mondo del crypto mining, la piattaforma mobile di Oak Mining è un punto di partenza intelligente. Tutto ciò di cui hai bisogno è uno smartphone, un po’ di curiosità e la volontà di esplorare questa combinazione innovativa di tecnologia e potenziale di guadagno!