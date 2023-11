Elgato Prompter, il gobbo elettronico per gli streamer | Test & Recensione

Elgato espande la sua linea di prodotti dedicati agli streamer, e questa volta lo fa con un prodotto completamente fuori dall’ordinario. Sto parlando dell’Elgato Prompter, un “suggeritore” o più comunemente chiamato “gobbo elettronico”, cioè un dispositivo che in è in grado di visualizzare un testo che verrà poi letto dal suo utilizzatore mentre viene ripreso da una videocamera. Spiegato in questo modo non sembra esserci nulla fuori dall’ordinario, ma in realtà non si tratta di un classico prompter, come se ne possono trovare tanti in Amazon a prezzi stracciati. Ma vediamo meglio come funziona e chi dovrebbe acquistarlo, perché offre tanti pregi, ma nasconde anche qualche difetto che lo distanzia, almeno per ora, da un uso classico per chi è in cerca di un normalissimo gobbo.

Come funzionano i prompter economici

I prompter economici che si possono trovare su Amazon sono costituti da un vetro inclinato e un vassoio su cui appoggiare uno smartphone o un tablet. Il testo che viene visualizzato sullo schermo viene riflesso, ribaltato, sul vetro inclinato. Dietro al vetro c’è un supporto per installare una fotocamera o lo smartphone, così l’utilizzatore potrà essere ripreso direttamente mentre leggerà il testo riflesso sul vetro inclinato.

L’obiettivo e vantaggio di un prompter non è solo la possibilità di leggere o interpretare un testo, così da non dover improvvisare o imparare a memoria il testo di un video, ma anche permettere di mantenere uno sguardo diretto verso la videocamera. In questo modo la ripresa sarà naturale e si avrà l’impressione che la persona all’interno del video ci stia guardando direttamente negli occhi. Moltissimi youtuber utilizzano i prompter, io stesso lo uso da anni per velocizzare la produzione dei video, evitando strafalcioni che rendono il montaggio lungo e articolato. L’abilità dell’uso di un prompter sta nel sapere interpretare il testo scritto, così da evitare quella situazione in cui si capisce chiaramente che si sta leggendo un testo, oltre al mantenere lo sguardo fisso verso l’obiettivo della fotocamera nascosta dietro al vetro, evitando che gli occhi si spostino troppo da una parte all’altra.

Come è fatto l’Elgato Prompter

Il prompter di Elgato condivide la stessa struttura dei classici prompter appena descritti, ma sostituisce il vassoio davanti al vetro inclinato con uno schermo da 9 pollici (risoluzione 1024 x 600 pixel). In questo modo non sarà necessario usare un tablet o uno smartphone, a cui affiancare un’applicazione e un telecomando per il controllo. Tuttavia non potrete usarlo stand-alone, cioè dovrete sempre collegarlo a un notebook o un PC.

Che utilità ha un prompter che deve rimanere collegato a un computer? Non è una domanda sbagliata, è quello che mi sono chiesto, poiché a colpo d’occhio questo è un grave difetto del prodotto di Elgato. Questo è il motivo per cui ho presentato questo prodotto come qualcosa fuori dall’ordinario, perché al momento il prompter di Elgato è pensato per essere un elemento di completamento di un setup da streamer, o per coloro che vivono costantemente davanti al PC. Non un prodotto per coloro che registrano video in studi di registrazione, o in movimento; tuttavia, non è esclusa questa possibilità d’uso, in futuro, con l’applicazione StreamDeck per mobile. Ma andiamo per punti.

Permette di interagire con i propri follower guardandoli negli occhi

Nella parte posteriore, dove i normali prompter hanno una slitta su cui accomodare una fotocamera, Elgato Prompter ha un supporto per l’Elgato Facecam. Potrete collegare la webcam e inserirla a pennello proprio dietro al vetro inclinato. Ma non è finita qui, infatti sono forniti anche dei supporti per delle lenti di fotocamere di varie dimensioni (49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77, 82 mm). Potrete quindi collegare il Prompter direttamente all’obiettivo della fotocamera, senza necessitare di ulteriori cavalletti. E c’è anche un normale supporto per qualsiasi altra videocamera o smartphone, con un telo per oscurare e permettere di visualizzare il testo riflesso sul vetro.

Come funziona l’Elgato Prompter

Per far funzionare il Prompter dovrete collegarlo a un PC o notebook tramite un cavo USB (è fornito un cavo USB-C / USB-A). Essendo uno schermo, verrà riconosciuto come tale. Windows lo rileverà in automatico, mentre macOS necessiterà prima l’installazione dell’applicazione Elgato Camera Hub. Siccome dovrete comunque passare da questa applicazione per controllare le funzioni avanzate, allora ha senso installarla subito anche su Windows.

Quando verrà riconosciuto come monitor esterno, potrete usarlo esattamente come un secondo monitor collegato al computer. È in questo contesto che Elgato Prompter diventa qualcosa di nuovo, perché usandolo come un secondo monitor, non permetterà solo di visualizzare del testo a scorrimento, ma anche una schermata di Google Meet, Teams o qualsiasi altro software di videochiamate che usate. Potrete visualizzare anche la chat di Twitch. Insomma, qualsiasi cosa potete visualizzare sul monitor principale del vostro computer, potete visualizzarla anche sullo schermo del Prompter. In questa maniera potrete ad esempio effettuare una videocall guardando direttamente in faccia i vostri interlocutori mentre la usate, proprio perché li starete osservando sul vetro inclinato dietro a cui avrete posizionato la webcam. O potrete rispondere ai commenti dei vostri follower in diretta guardando direttamente nella videocamera, per un miglior contatto visivo.

Un prodotto particolare, ma a metà

Sono certo che alcuni lo troveranno un prodotto interessante, soprattutto gli streamer che potranno fare a meno di un secondo monitor rendendo le loro postazioni più snelle. O addirittura quando faranno streaming da posizioni in movimento potranno portarlo con loro ottenendo un secondo schermo che si collega alla fotocamera. Insomma, è un prodotto per creator che ha un grande potenziale.

Nonostante questo fatico a comprendere il motivo per cui Elgato non abbia posto più attenzione all’uso più classico, anche come semplice suggeritore elettronico. Personalmente mi piacerebbe usarlo collegato direttamente all’obiettivo della fotocamera per registrare dei classici video, ma la necessità di connetterlo a un PC / Notebook mi rende la vita parecchio complicata. Per mostrare il classico testo a scorrimento è necessario usare Camera Hub, e ciò limita tutta la comodità. Oltretutto la mancanza di un telecomando per controllare la velocità del testo non rende la situazione più semplice. Insomma, certo si fa a meno di un tablet o di uno smartphone, ma diventa necessario un notebook.

Perfetto per gli streamer, meno per chi cerca un classico gobbo elettronico

Quando ho espresso questi miei dubbi mi è stato detto che non è da escludere un’integrazione con l’applicazione StreamDeck mobile. Sarebbe interessante poter avere lo smartphone come dispositivo che invia il testo e lo controlla, anche se dovrete sempre avere un cavo di collegamento tra smartphone e prompter, ma almeno espanderebbe l’uso anche a chi non sta seduto davanti al PC quando registra video.

Chi dovrebbe acquistarlo?

Elgato Prompter è tecnicamente un prodotto valido. Lo schermo ha le dimensioni giuste per proiettare un’immagine che si vede nella sua completezza senza muovere gli occhi. Lo schermo è molto luminoso, al punto tale che a volte sarà necessario diminuire la luminosità. Ci sono vari anelli per connetterlo alla maggior parte degli obiettivi ed è abbastanza leggero per connetterlo alle fotocamere senza fare danni. Ha più fori per collegarlo a treppiedi ed Elgato fornisce anche una serie di accessori per installarlo facilmente sulla scrivania dietro al PC.

Tuttavia non è stand-alone, avrà sempre bisogno di un notebook o PC, almeno finché non capiremo se Elgato riuscirà a renderlo compatibile anche con uno smartphone / tablet e l’applicazione StreamDeck, o un’applicazione tutta nuova.

Quest’ultima limitazione lo rende un prodotto consigliabile principalmente agli streamer che sono alla ricerca di un modo semplice per aggiungere un secondo schermo alla loro postazione che possa essere anche un punto di ripresa da usare per guardare negli occhi i propri follower mentre si legge o interagisce con loro. Potrebbe essere anche un buon compagno per chi passa la giornata a fare videocall e gradirebbe alla stessa maniera un secondo schermo e la possibilità di essere più professionale guardando negli occhi le persone mentre gli parla.

Per ora sono esclusi tutti coloro che producono solo video e cercano un gobbo elettronico classico, ma in futuro ciò potrebbe cambiare.