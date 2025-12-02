L'Eureka FloorShine 880 è una scopa lavapavimenti ben costruita che combina aspirazione potente e lavaggio efficace, distinguendosi per la pressione di 45 newton, il design appiattibile a 180 gradi per raggiungere sotto i mobili e il sofisticato sistema di auto-pulizia a temperature elevate. Eccelle nella gestione di polvere, detriti e macchie recenti su pavimenti duri, risultando particolarmente adatto per famiglie con animali domestici grazie al sistema anti-groviglio efficiente. L'autonomia di sessanta minuti è sufficiente per appartamenti di medie dimensioni, mentre il prezzo di 579 euro lo colloca nella fascia premium del segmento. Le limitazioni riguardano principalmente l'autonomia inferiore ad alcuni competitor, la necessità di intervento manuale per incrostazioni molto consolidate e il costo di accesso elevato. Rappresenta una scelta consigliata per chi cerca integrazione tra aspirazione e lavaggio con funzionalità avanzate di manutenzione automatica, meno ideale per budget limitati o abitazioni molto ampie.

L’Eureka FloorShine 880 rappresenta il modello di punta della linea FloorShine, una scopa lavapavimenti cordless wet & dry. Il posizionamento di mercato è chiaramente orientato verso i consumatori che cercano un’alternativa alle soluzioni tradizionali e si confronta direttamente con marchi consolidati come Tineco e Bissell. Il prezzo di listino di 579 euro la colloca nella fascia alta del segmento, a livello dei competitor premium, sebbene con un’architettura tecnica e un approccio alla pulizia differenti rispetto ai modelli concorrenti. L’abbiamo provata: ecco com’è andata.

L’Eureka FloorShine 880 è una scopa lavapavimenti cordless che combina un’aspirazione ad elevata potenza con la capacità di lavaggio tramite un rullo rotante a 450 giri al minuto, supportato da un’aspirazione di 24.000 pascal. Si distingue per una pressione di 45 newton applicata al suolo, un design in grado di appiattirsi completamente per pulire sotto i mobili e un sofisticato sistema di autopulizia a temperatura controllata che utilizza acqua a 100 °C per sgrassare il rullo, seguita da asciugatura a 75 °C. In termini di prestazioni, la FloorShine 880 eccelle nell’aspirazione e rimuove senza difficoltà le macchie sui pavimenti duri, riconoscendo automaticamente la quantità di sporco presente e regolando di conseguenza sia l’erogazione dell’acqua che la potenza di aspirazione.

L’autonomia di circa sessanta minuti, sufficiente per un appartamento di medie dimensioni in modalità Auto o Turbo, risulta inferiore a quella di alcuni competitor che raggiungono novanta minuti di funzionamento continuo. Le limitazioni tecniche tipiche del segmento emergono invece con incrostazioni molto secche, situazioni in cui anche la pressione di 45 newton non è sempre sufficiente. La manutenzione del serbatoio dell’acqua sporca, resa più semplice dalla presenza di un modulo deodorante che riduce gli odori stagnanti, rimane comunque leggermente laboriosa, poiché richiede lo svuotamento manuale e la pulizia periodica del filtro integrato. Il prezzo di listino di 579 euro rappresenta un investimento considerevole per il segmento, anche se spesso è possibile trovarla sotto i 500 euro grazie a sconti e offerte.

Complessivamente, la FloorShine 880 è una lavapavimenti ben costruita, adatta ai consumatori che cercano un dispositivo cordless capace di integrare aspirazione secca e lavaggio, soprattutto in case con animali domestici. È invece meno indicata per chi cerca il massimo rapporto prezzo/prestazioni o una grande autonomia operativa.

Com'è fatta

Il motore principale da 300 watt genera una potenza d’aspirazione di 24.000 pascal, più che sufficiente per affrontare ogni tipo di sporco su qualsiasi pavimento. Il sistema di lavaggio utilizza un rullo da 450 rotazioni al minuto, continuamente irrorato da ugelli dedicati posizionati direttamente sopra il rullo. È presente anche un sistema anti-groviglio che funziona tramite un pettine integrato, in grado di rimuovere i capelli durante la rotazione e convogliarli verso il sistema d’aspirazione.

Un elemento distintivo del progetto è la pressione verticale applicata al pavimento durante il lavaggio: la FloorShine 880 mantiene costantemente 45 newton, un valore particolarmente elevato per questo segmento.

Il serbatoio dell’acqua pulita, da 750 millilitri, è posizionato direttamente sopra il rullo rotante, e non lateralmente come in molti competitor. Questo posizionamento verticale sfrutta la gravità per mantenere una pressione idrostatica costante, contribuendo alla pressione di lavaggio sul pavimento.

L’acqua sporca e i detriti solidi vengono raccolti in un serbatoio dedicato da 700 millilitri, che integra un modulo deodorante pensato per prevenire gli odori stagnanti, problema comune nelle lavapavimenti se non svuotate subito dopo l’uso.

Per gli spostamenti è presente il “Dual-Direction Self-Propelling system”, che offre assistenza motorizzata sia in avanti che all’indietro: una leggera spinta muove il dispositivo in avanti, mentre una lieve trazione lo riporta indietro, riducendo lo sforzo muscolare.

L’autonomia dichiarata è di circa sessanta minuti in condizioni normali. La batteria si ricarica completamente tramite la stazione base in circa quattro ore.

Esperienza d'uso

La prima impressione è quella di un prodotto più rifinito rispetto alla media del settore. La maneggevolezza rivela un bilanciamento molto curato: il peso si sente, ma non provoca affaticamento eccessivo nemmeno durante sessioni prolungate.

Su pavimenti in legno duro o ceramica con sporco moderato, la FloorShine 880 offre prestazioni molto soddisfacenti. Il rullo bagnato elimina rapidamente polvere e detriti, mentre il sistema di aspirazione raccoglie efficacemente sia particelle secche che umidità, lasciando il pavimento pulito. La potenza di aspirazione di 24.000 pascal e i 450 giri del rullo fanno la differenza, e il sistema anti-groviglio con pettine integrato previene in modo efficace l’accumulo di capelli, semplificando la manutenzione.

Con macchie recenti o liquidi, la pressione di 45 newton e la modulazione automatica dell’acqua permettono di ottenere risultati ottimi con un solo passaggio. La modalità Turbo incrementa in modo significativo la potenza d’aspirazione, utile per situazioni in cui bisogna rimuovere grandi quantità di sporco, ad esempio liquidi versati accidentalmente. Le incrostazioni di cibo molto secco richiedono invece spesso un intervento manuale.

La gestione dei tappeti è limitata dal design pensato principalmente per pavimenti duri; tuttavia è possibile utilizzarla in modalità “dry” sfruttando l’elevata potenza di aspirazione.

La capacità d’inclinazione fino a 180 gradi è un vantaggio reale nelle case con divani bassi, letti con piedini molto bassi o mobili sospesi, permettendo di pulire completamente gli spazi sottostanti. Bisogna però prestare attenzione in configurazione appiattita: sul serbatoio dell’acqua sporca è indicato il livello massimo consentito quando il dispositivo è in orizzontale, poiché superarlo può causare fuoriuscite attraverso le guarnizioni.

La stazione di ricarica gestisce anche il lavaggio dopo ogni sessione. Il ciclo automatico utilizza acqua a 100 °C per sciogliere e rimuovere residui grassi e alimentari dal rullo e dalla spazzola; segue un’asciugatura a 75 °C.

Il serbatoio dell’acqua sporca è l’unico elemento che richiede un intervento manuale: raccoglie acqua sporca, capelli, pezzi di cibo e detriti solidi che devono essere rimossi durante lo svuotamento. Il modulo deodorante integrato riduce notevolmente i cattivi odori, problema tipico delle lavapavimenti tradizionali, ma non elimina la necessità della pulizia manuale.

Verdetto: chi dovrebbe acquistarla?

L’Eureka FloorShine 880 è una lavapavimenti ben costruita. I suoi punti di forza sono la potenza d’aspirazione di 24.000 pascal, la pressione di 45 newton e la possibilità di inclinazione a 180 gradi per pulire sotto i mobili bassi. La modalità Auto, che regola autonomamente l’erogazione dell’acqua e la potenza in base allo sporco, semplifica l’uso quotidiano, mentre il sistema di autoassistenza bidirezionale riduce significativamente l’affaticamento.

Tra i limiti, uno minore è l’autonomia di 60 minuti, comunque sufficiente per la maggior parte delle situazioni, e lo svuotamento e la pulizia del serbatoio dell’acqua sporca.

La FloorShine 880 è particolarmente indicata per abitazioni di medie e grandi dimensioni, per chi ha animali domestici (il sistema antigroviglio funziona molto bene) e per pavimenti duri, con pochi tappeti e senza moquette.