Il Black Friday e il Cyber Monday sono ormai alle spalle, eppure l’ondata di occasioni non si è ancora del tutto esaurita. Molti di voi avranno approfittato delle offerte più aggressive nei giorni scorsi, ma c’è una buona notizia per chi non è riuscito a completare la propria lista degli acquisti: alcuni dei prodotti più richiesti non solo sono ancora disponibili, ma mantengono esattamente lo stesso prezzo vantaggioso del periodo promozionale. Una situazione piuttosto rara, considerando che dopo la fine degli sconti i prezzi tendono spesso a risalire rapidamente.

Nelle ultime ore, infatti, abbiamo monitorato varie categorie merceologiche su Amazon e ciò che emerge è sorprendente. Almeno 7 prodotti TOP (tra i più popolari e apprezzati dagli utenti) non hanno subito aumenti significativi rispetto ai giorni caldi del Black Friday. Che si tratti di elettronica, smart home o accessori utili per la vita quotidiana, le offerte sono rimaste stabili, rendendo ancora appetibile una serie di acquisti che molti di voi stavano valutando ma non avevano fatto in tempo a confermare.

Per questo motivo, se state ancora cercando l’occasione giusta o desiderate recuperare un affare perso durante il fine settimana, questo è senza dubbio il momento ideale. Approfittare ora di questi sette articoli significa portarsi a casa prodotti di qualità a un prezzo ancora competitivo, evitando il rischio che nei prossimi giorni le cifre tornino ai livelli pre-sconto. E dato che il periodo natalizio è alle porte, potrebbe essere anche un’ottima opportunità per anticipare qualche regalo senza gravare troppo sul budget.

7 prodotti TOP con ancora prezzi da Black Friday

