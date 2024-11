Eureka J15 Pro Ultra, aspirazione fortissima e taglio dei capelli | Test & Recensione

C’è un nuovo robot in città, l’Eureka J15 Pro Ultra, e il suo obiettivo è fare concorrenza ai modelli top di gamma, ma con un occhio di riguardo al prezzo. C’è poco da fare, stiamo assistendo a una vera e propria “robot wars”, sembra che tutti vogliamo acquistare e mettere nelle nostre case un robot aspirapolvere e, addirittura, c’è chi ne mette più di uno, dato che ad oggi i robot non sono ancora in grado di fare le scale e spostarsi da un piano all’altro.

Dopotutto bisogna ammettere che i modelli moderni fanno un ottimo lavoro di pulizia, sarebbe quindi poco sensato non desiderarne uno per la propria casa. Eureka si aggiunge ai tanti brand che sfornano novità ogni mese, ma non è un marchio nuovo, anche se altri produttori hanno una visibilità su Amazon superiore, almeno in Italia. In realtà Eureka è un’azienda che ha più di 100 anni, e vi diciamo subito che con il J15 Pro Ultra è in grado di offrire tutte le tecnologie di fascia alta a un prezzo di poco superiore a 1000 euro; anzi, l’azienda fa spesso promozioni in cui abbassa il prezzo o include altri prodotti, quindi dovrete assolutamente tenere d’occhio questo brand se siete alla ricerca di un modo semplice per evitare di fare pulizie nella vostra casa.

Come è fatto

Il J15 Pro Ultra segue i canoni a cui siamo abituati. All’interno della confezione troverete una base di ricarica, svuotamento e lavaggio, il robot e alcuni accessori. Nella parte superiore della base di ricarica ci sono i due cestelli dell’acqua, pulita e sporca. Si tratta di un design aperto, cioè non è presente un coperchio che nasconde i cestelli, quest’ultimi sono parte integrante del design e compongono la forma della base, una soluzione che non ci fa impazzire, ma che in questo caso è stata ben realizzata al punto tale da non sfigurare. Due maniglie, perfettamente modellate, disegnano i contorni della superficie superiore e permettono, una volta alzate, di estrarre i cestelli con facilità.

Nella parte anteriore, dietro uno sportello a scomparsa - bisogna rimuovere il pannello - c’è il sacchetto di raccolta della polvere. Poco al di sotto è stata ricava la classica nicchia in cui si ritira il robot.

Alcuni brand stanno sperimentando delle soluzioni in cui il robot s’inserisce totalmente nella base, come se fosse una piccola casetta. Non è questo il caso, ma l’ingombro rimane limitato al minimo indispensabile. Infatti, dovrete collegare alla base una piccola pedana che facilita la salita del robot nel propio alloggiamento.

Dietro c’è unicamente il cavo di alimentazione, che è fisso, cioè già installato e non si può rimuovere. È possibile, tuttavia, arrotolarlo su un apposito supporto per facilitare l’installazione ed evitare che rimanga a vista.

Il robot ha un design squadrato, con gli angoli arrotondati. Non è ancora chiaro quale sia il design migliore, se questo o quello tondo, adottato dalla maggior parte dei produttori. Probabilmente è una domanda inutile, cioè il design non influisce veramente sulla qualità di pulizia, soprattutto oggi che i robot sono dotati di bracci estensibili che possono raggiungere facilmente ogni angolo e bordo della casa.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Si nota la classica torretta in cui è incastonato il Lidar, e il set di videocamere anteriori, a cui sono affiancati due LED. Alzando una porzione della superficie si accede al serbatoio di raccolta della polvere, che non è particolarmente grande. Ribaltando sottosopra il robot si possono notare le due ruote dentellate, che rientrano quasi completamente all’interno della scocca, i due mop posteriori (di cui uno estensibile) e la singola spazzolina laterale.

La spazzola principale, invece, è un modello misto, con setole e innesti in gomma. Ma è rimuovendo questa spazzola che si può notare una delle migliori caratteristiche di questo robot: per tutta la lunghezza della spazzola è stato inserito una sorta di rasoio che lavora come se fosse un tagliacapelli, e il suo scopo è proprio questo, sminuzzare peli e capelli per aspirarli ed evitare che si arrotolino sulla spazzola.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Altra caratteristica degna di nota è la potenza di aspirazione, pari a 16200 Pa, un valore molto alto che posiziona questo robot in cima alle classifiche.

Tra le caratteristiche che mancano: la spazzolina laterale non è estensibile.

Prova di pulizia

La fase d’installazione è molto semplice, avviene tutto tramite l’applicazione non differentemente dagli altri robot. Dovrete essenzialmente scaricare l’app e seguire le indicazioni, che vi permetteranno di collegare il J15 Pro Ultra a Internet e poi comandarlo tramite l’applicazione. La realizzazione della mappa della casa avviene in pochi minuti e dopo potrete personalizzarla al meglio, scegliendo le modalità di lavaggio e aspirazione, impostando una calendario delle pulizie e tanto altro. Vi consigliamo di dedicare qualche minuto a scoprire le varie impostazioni, nonostante non sia necessario per avviare la pulizia e lasciare che sia il robot a funzionare con le impostazioni basilari, l’esperienza sarà più appagante se modificherete il comportamento in base alle vostre esigenza e, soprattutto, la vostra casa.

La capacità del robot di muoversi per la casa, grazie al mix di tecnologia Lidar e visiva, è buona. Ciò significa che è in grado di rilevare gli ostacoli in maniera efficiente, evitarli e identificare il miglior tragitto all’interno delle stanze. Ogni tanto il bumper torna però in aiuto, quasi sempre quando c’è qualche ostacolo basso, come un bordo di un mobile o delle gambe di scrivanie o sedie parallele al terreno e dall’altezza contenuta. Durante tutta la prova non abbiamo mai assistito a forti collisioni, ma il bumper è ancora necessario.

L’elevata potenza di aspirazione è utile, ma solo quando il robot salirà sui tappeti. Il fatto è che per le superfici dure non è necessario avere un motore in grado di creare una pressione d’aspirazione enorme, infatti per la maggior parte del tempo il robot funzionerà ai valori minimi, mentre diventa essenziale sui tappeti poiché è la potenza d’aspirazione che permette di estrarre polvere e altri detriti dalle fitte fibre di un tessuto. Se avete una casa con molti tappeti, o moquette, il J15 Pro Ultra potrebbe fare la differenza. Ma non è certo silenzioso, anche in modalità normale è un po’ più rumoroso di altri modelli, tenete questa caratteristica in considerazione. Se lascerete che le pulizie vengano fatte mentre sarete fuori casa, non sarà un problema, se invece lavorate in smart working, potrebbe dare noia.

I mop ruotano e possono sollevarsi di oltre un centimetro, così che il robot possa effettuare una pulizia continua tra superfici dure e tappeti. Il mop verso la parete si estende e si muove per raggiungere bordi e angoli, e grazie all’IA il robot imprimerà maggiore forza sulle superfici, soprattutto quando rileverà dello sporco ostinato.

Alla fine della pulizia il risultato è sempre soddisfacente. Non può raggiungere perfettamente tutti gli angoli, ma manca veramente poco, mentre segue bene i profili delle stanze e degli oggetti appoggiati a terra. Anche in condizioni di bassa luminosità il lavoro è portato a termine senza problemi.

L’autonomia non è un problema, dopo l’aspirazione e lavaggio di un appartamento di circa 120 metri quadri il robot è tornato alla base con ancora più di metà batteria disponibile.

Manutenzione

Se lo userete tutti i giorni, il consiglio è fare un po’ di manutenzione almeno una volta alla settimana. Dovrete rimuovere peli o capelli che si sono infilati nella piccola ruota anteriore o nella spazzolina laterale, dato che sono questi i punti più vulnerabili. Inoltre dovrete rimuovere la base di pulizia dei mop e dargli una sciacquata. Il sacchetto della polvere durerà per mesi, mentre è consigliato rimuovere l’acqua sporca almeno ogni due giorni. Ovviamente, per quest’ultimo intervento, dipende anche dalla dimensione della vostra casa, poiché la ricarica potrebbe bastare per un paio di giorni, massimo tre, per appartamenti piccoli mentre per case grandi potreste dover aggiungere acqua e svuotare il serbatoio di quella sporca ogni giorno.

Verdetto: chi dovrebbe acquistarlo

L’Eureka J15 Pro Ultra ha tante buone caratteristiche, ma perde qualcosa rispetto ai top di gamma. Tra le funzioni degne di nota c’è la capacità di pulizia e il lavaggio del pavimento, grazie soprattutto al mop estensibile. La spazzola che taglia i capelli prima di aspirarli funziona molto bene. L’applicazione è ben fatta, c’è tutto quello che serve, senza diventare troppo affollata.

Non potrete aggiungere del detergente, che aiuta nel caso abbiate situazioni di sporco difficile e profuma l’ambiente. I mop sono lavati, ma con acqua fredda. Rispetto a modelli più costosi, che scaldano l’acqua e raggiungono temperatura d’aria calda superiore, in questo caso è necessaria un po’ di manutenzione in più per evitare l’insorgere, a lungo andare, di cattivi odori.

La potenza di aspirazione è una manna dal cielo per chi ha moquette o tanti tappeti in casa. A conti fatti, al prezzo a cui è venduto non si può pretendere che abbia tutte le caratteristiche presenti su robot che costano anche il 50% in più. Quindi sotto il punto di vista del rapporto tra prezzo e prestazioni è equilibrato, e se lo troverete in offerta o in abbinamento ad altri prodotti (regalati come parte di una promozione), il suo valore non può fare altro che salire.

Considerate questo robot aspirapolvere se è compatibile con il vostro budget, se avete tanti tappeti o moquette, e tenete solo a mente che dovrete dedicargli qualche minuto in più ogni settimana per la manutenzione. Ovviamente se, oltre a tutte queste cose, avete in casa animali domestici che perdono pelo, il rasoio sotto alla spazzola fa miracoli.