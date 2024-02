Google presenta la nuova era di Gemini

Google ha annunciato il prossimo capitolo di Gemini, introducendo una serie di innovazioni e nuovi servizi nel suo ecosistema. Una delle principali novità è il definitivo cambio di nome per Bard, che diventa ufficialmente "Gemini".

Questo riflette l'introduzione di tecnologie avanzate, che saranno accessibili tramite Gemini, attraverso una nuova app Gemini per Android (attualmente non disponibile in Italia) e tramite l'app Google su iOS.

Inoltre, Google ha lanciato Gemini Advanced, una nuova esperienza che offre accesso a Ultra 1.0, il loro modello di intelligenza artificiale più grande e avanzato.

Questo rappresenta un significativo passo avanti rispetto alla versione base di Gemini, che è stata alimentata da Gemini Pro nelle settimane precedenti. Con l'aggiornamento di Bard, gli utenti avranno accesso a Gemini Pro, potendo sfruttarlo per generare del testo, verificare gli scritti, porre questioni e generare immagini.

Gemini Advanced sarà disponibile attraverso il nuovo piano Google One AI Premium, inizialmente solo in lingua inglese. Il piano, che in Italia avrà un costo di 21,99 euro al mese, include 2TB di spazio e offre un periodo di prova gratuito di due mesi.

Inoltre, Duet AI, il prodotto di Google per Google Workspace e Google Cloud, diventerà anch'esso Gemini. Le persone che sottoscrivono il piano Google One AI Premium avranno presto accesso a Gemini in diverse applicazioni, tra cui Gmail, Documenti, Fogli, Presentazioni e Meet.

Infine, Google sta lanciando un'app mobile per Gemini, a breve disponibile su Android e iOS. Questa app consente agli utenti di accedere alle funzionalità di Gemini ovunque siano, includendo, di default, i comandi vocali su Android e l'accesso facilitato su iOS attraverso l'app Google.

Questo nuovo capitolo per Google, e per Gemini, promette di portare l'intelligenza artificiale dell'azienda a un livello superiore, offrendo una serie di funzionalità avanzate agli utenti, fornendo una suite di strumenti più potenti e personalizzati.

Con la disponibilità prevista in diverse applicazioni, e l'introduzione del piano Google One AI Premium, Google mira a consolidare il ruolo di Gemini nelle routine digitali degli utenti, rendendolo uno strumento pensato per migliorare la quotidianità delle persone.