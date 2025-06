Il panorama dei browser per smartphone potrebbe essere sul punto di vivere una rivoluzione. Mentre milioni di utenti Android si affidano quotidianamente a Chrome senza nemmeno immaginare le possibilità che potrebbero aprirsi, Google sta lavorando nell'ombra a quella che potrebbe diventare la più significativa evoluzione del browsing mobile degli ultimi anni. La capacità di utilizzare le estensioni di Chrome su dispositivi Android non è più solo un sogno degli sviluppatori, ma una realtà sempre più concreta che emerge dai laboratori di Mountain View.

L'assenza di supporto per le estensioni ha sempre rappresentato il tallone d'Achille di Chrome su Android, limitandone drasticamente le potenzialità rispetto alla versione desktop. Questa lacuna, che per anni ha spinto molti utenti esperti verso alternative come Firefox, potrebbe presto diventare un ricordo del passato grazie agli sviluppi più recenti del progetto.

Le build sperimentali più recenti mostrano progressi sorprendenti rispetto ai primi test condotti ad aprile. Se inizialmente l'installazione delle estensioni richiedeva procedure complesse con download manuali di file .crx e operazioni di trascinamento, oggi il processo si è semplificato notevolmente. Gli utenti possono ora installare le estensioni direttamente dal Chrome Web Store con un semplice tocco, proprio come farebbero su un computer desktop.

Il cambiamento più significativo riguarda la persistenza delle estensioni installate. Le versioni precedenti presentavano il frustrante limite di cancellare tutte le estensioni ad ogni riavvio del browser, rendendo la funzionalità praticamente inutilizzabile per un utilizzo quotidiano. Questo problema critico è stato risolto nelle build più recenti, permettendo alle estensioni di rimanere attive anche dopo il riavvio dell'applicazione.

Un altro miglioramento sostanziale riguarda l'interfaccia utente. Le icone delle estensioni ora appaiono direttamente nella barra degli strumenti di Chrome, offrendo un accesso immediato alle funzionalità. Anche se il menu principale delle estensioni presenta ancora alcune limitazioni, le singole icone risultano funzionali, permettendo ad esempio di controllare estensioni popolari come Dark Reader direttamente dalla toolbar.

Tuttavia, l'esperienza non è ancora perfetta. I dialoghi pop-up delle estensioni mostrano ancora problemi di scaling dell'interfaccia, e alcune estensioni potrebbero non funzionare correttamente. Nonostante questi limiti, il progresso verso un supporto completo delle estensioni appare in costante miglioramento.

Il futuro del browsing mobile passerà dalle estensioni?

La strategia di Google dietro questo sviluppo è più ampia di quanto possa sembrare in superficie. Queste build "desktop" di Chrome per Android non sono pensate per gli smartphone o tablet attuali, ma rappresentano un tassello fondamentale nel piano a lungo termine dell'azienda. L'obiettivo è fornire ai futuri PC mossi da Android un'esperienza di navigazione equivalente a quella offerta da Chrome su altri sistemi operativi desktop.

Questa mossa si inserisce nel più ampio progetto di unificazione tra ChromeOS e Android, due ecosistemi che Google sta gradualmente avvicinando. Anche se attualmente l'azienda non produce direttamente PC Android, questo rimane un'area di sviluppo attiva che potrebbe ridefinire il panorama dei dispositivi computing nei prossimi anni.

Per gli utenti più avventurosi che desiderano sperimentare queste nuove funzionalità, esiste la possibilità di installare manualmente le build sperimentali. Il processo, reso possibile dalla natura open-source di Chrome, richiede il download dei file APK dalle pagine ufficiali di Google e la loro installazione tramite sideloading.

Come installare la versione di Chrome con le estensioni su Android

Il metodo si basa sull'installazione di una versione di sviluppo di Chromium, il progetto open-source da cui deriva Google Chrome. Il processo per ottenere questa versione potenziata del browser è il seguente:

Download: È necessario accedere alla pagina ufficiale di Google che ospita le build di sviluppo di Chrome per Android e individuare la cartella con la numerazione più recente. Download del file: All'interno della cartella, si dovrà scaricare il file compresso denominato chrome-android-desktop.zip Estrazione e individuazione dell'APK: Una volta estratto l'archivio .zip, il file di installazione si troverà nel percorso chrome-android-desktop > apks con il nome ChromePublic.apk Installazione: Toccando il file ChromePublic.apk, si avvierà il processo di installazione standard di Android. Potrebbe essere necessario autorizzare l'installazione da origini sconosciute Avvio e utilizzo: L'applicazione sarà visibile nel drawer con il nome "Chromium". Una volta avviata, sarà possibile navigare nel Chrome Web Store e installare le estensioni desiderate, che funzioneranno in modo simile alla loro controparte desktop

Prima di procedere, è fondamentale essere consapevoli di alcuni aspetti cruciali:

Funzionalità Mancanti: Essendo basate su Chromium, queste versioni sono prive delle funzionalità proprietarie di Google. Mancheranno quindi la sincronizzazione dell'account Google, il supporto a Google Cast e altri servizi integrati.

Essendo basate su Chromium, queste versioni sono prive delle funzionalità proprietarie di Google. Mancheranno quindi la sincronizzazione dell'account Google, il supporto a Google Cast e altri servizi integrati. Nessun Aggiornamento Automatico: L'applicazione non è distribuita tramite il Google Play Store, pertanto non riceverà aggiornamenti automatici. Sarà compito dell'utente verificare manualmente la disponibilità di nuove versioni e installarle.

L'applicazione non è distribuita tramite il Google Play Store, pertanto non riceverà aggiornamenti automatici. Sarà compito dell'utente verificare manualmente la disponibilità di nuove versioni e installarle. Potenziale Instabilità: Si tratta di build sperimentali che non hanno superato un ciclo completo di test. Possono quindi contenere bug e risultare instabili. Se ne sconsiglia l'utilizzo per attività critiche o che richiedono un'elevata sicurezza.

Nonostante le limitazioni, l'opportunità di testare in anteprima quello che potrebbe diventare il futuro del browsing mobile rappresenta un'esperienza affascinante per gli appassionati di tecnologia. La possibilità di utilizzare estensioni come AdBlock, password manager o strumenti di produttività direttamente su Android apre scenari completamente nuovi per l'utilizzo mobile.

Il percorso verso un Chrome completamente funzionale con supporto estensioni su Android è ancora in corso, ma i progressi degli ultimi mesi mostrano una chiara accelerazione. Mentre Google non ha ancora fornito tempistiche precise per il rilascio ufficiale, l'evoluzione costante di queste build sperimentali suggerisce che il traguardo si sta avvicinando. Il mondo del browsing mobile potrebbe essere sul punto di cambiare per sempre, restituendo agli utenti Android quella parità di funzionalità con i sistemi desktop che mancava da troppo tempo.