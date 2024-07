Haier Europe svela la casa del futuro, tra tecnologia e sostenibilità

Haier Europe, parte integrante di Haier Smart Home, leader globale nel settore dei grandi elettrodomestici, ha inaugurato un innovativo spazio a Brugherio: hOn One Smart Home. Questo appartamento completamente connesso rappresenta la concretizzazione del marchio in materia di ecosistemi domestici intelligenti e interconnessi. Situato nello Smart Home Campus, destinato a diventare l'hub europeo per lo sviluppo tecnologico e di design di Haier, hOn One Smart Home promette un'esperienza immersiva e interattiva nel mondo della smart living.

La visione di Haier Europe per la casa intelligente si concentra sul benessere e sull'integrazione tra ambiente domestico e tecnologia avanzata, mettendo gli utenti al centro di tutto. Secondo Piergiorgio Bonfiglioli, IoT Product Marketing Director di Haier Europe, l'obiettivo è migliorare significativamente la vita quotidiana attraverso l'uso di avanzamenti tecnologici all'avanguardia. Questo impegno ha portato l'azienda a lanciare numerose innovazioni, come Simply-fi nel 2014, la prima gamma di prodotti connessi in Europa, e la lavatrice Bianca con controllo vocale.

Il nuovo spazio permette ai visitatori di esplorare le potenzialità dell'ecosistema Smart Home del gruppo, sperimentando in tempo reale le soluzioni connesse offerte da Haier e Candy tramite l'app hOn. Grazie a scenari interattivi e video immersivi, con un gruppo ristretto di giornalisti abbiamo avuto la possibilità di testare le ultime innovazioni ottimizzate per un consumo efficiente.

Con hOn One Smart Home, Haier offre un assaggio delle abitazioni del futuro, sempre più tecnologiche e connesse

Laintelligente di Haier Europe, ad esempio, sfrutta la connettività e l'culinaria. Iconnessi, gestiscono la dispensa e segnalano le date di scadenza, fungendo da hub per l'intera abitazione. Ie impostano i parametri di cottura ideali, mentre l'app suggerisce i vini da abbinare. Le cappe connesse si sincronizzano con i piani cottura per una gestione ottimale.

Nel locale lavanderia, IoT e intelligenza artificiale semplificano il lavaggio e l'asciugatura dei capi. L'app hOn seleziona il programma di lavaggio ideale e sincronizza lavatrice e asciugatrice.

hOn One Smart Home introduce anche la gestione intelligente dell'energia solare, coordinando inverter, batterie e pannelli solari per massimizzare l'autoconsumo e il risparmio energetico. Alessandra Carobene, Senior IoT Product and Communication Manager di Haier Europe, sottolinea l'importanza della connettività nel migliorare le prestazioni e l'esperienza d'uso degli elettrodomestici.

Tutti i prodotti mostrati e anticipati sono in commercio o in arrivo; pertanto, se siete curiosi di conoscere le specifiche o le funzionalità vi consigliamo di restare aggiornati e visitare il sito ufficiale.