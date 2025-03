Nintendo svela i giochi migliorati per Switch 2 (e probabilmente si pagheranno)

La linea di demarcazione tra generazioni di console è sempre stata un territorio complesso da navigare per le aziende videoludiche, e Nintendo sembra prepararsi a seguire un percorso peculiare con il suo atteso successore della Switch. Un indizio rivelatore è emerso non attraverso un annuncio ufficiale o una presentazione in pompa magna, ma nascosto tra le pieghe di un disclaimer legale in un aggiornamento del sito ufficiale dell'azienda. Questo dettaglio apparentemente insignificante ha sollevato il velo su quella che potrebbe essere la strategia di Nintendo per gestire la transizione tra la prima Switch e la sua erede.

Il riferimento chiave proviene dalla pagina che descrive la nuova funzionalità "schede di gioco virtuali", un sistema che permetterà la condivisione digitale dei giochi tra dispositivi. Nel testo legale, appare una distinzione finora mai menzionata ufficialmente: "I giochi esclusivi per Nintendo Switch 2 e i giochi Nintendo Switch 2 Edition possono essere caricati solo su un sistema Nintendo Switch 2". La terminologia utilizzata è particolarmente significativa, suggerendo una categorizzazione ben precisa per i titoli della nuova console.

Questa formulazione implica l'esistenza di tre categorie di giochi nell'ecosistema Switch del futuro: i titoli retrocompatibili della prima Switch, le esclusive per Switch 2, e una nuova categoria intermedia denominata "Switch 2 Edition", presumibilmente versioni potenziate di giochi esistenti ottimizzate per il nuovo hardware.

La storia si ripete?

Chi conosce la storia recente di Nintendo potrebbe già intuire cosa comporti questa distinzione. A differenza di Sony e Microsoft, che hanno adottato approcci come l'upgrade gratuito o il sistema Smart Delivery, la casa di Kyoto ha tradizionalmente preferito far pagare interamente le riedizioni dei suoi titoli. Basti pensare ai porting da Wii U a Switch venduti a prezzo pieno, nonostante fossero sostanzialmente lo stesso gioco con miglioramenti minori.

Se Nintendo avesse intenzione di offrire aggiornamenti gratuiti per i possessori dei giochi originali, probabilmente lo avrebbe già comunicato con enfasi. Il silenzio su questo aspetto fa propendere per l'ipotesi che le versioni "Switch 2 Edition" saranno prodotti separati a tutti gli effetti, richiedendo un nuovo acquisto anche per chi possiede già il titolo originale.

Cosa potrebbero offrire concretamente queste "Switch 2 Edition"? I candidati più probabili per questo trattamento sono titoli di grande successo come Mario Kart 8 Deluxe o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il valore aggiunto potrebbe consistere in un frame rate raddoppiato a 60fps, texture in alta risoluzione, tempi di caricamento ridotti o contenuti aggiuntivi esclusivi.

La retrocompatibilità della Switch 2 con i giochi della prima generazione sembra ormai confermata, ma i miglioramenti sostanziali potrebbero essere riservati alle edizioni specifiche per il nuovo hardware. Per titoli particolarmente esigenti come Metroid Prime 4, potremmo assistere a una differenziazione qualitativa marcata tra le versioni per le due console.

La decisione di creare questa categoria intermedia riflette una strategia commerciale ben calibrata. Da un lato, Nintendo mantiene la promessa della retrocompatibilità, rassicurando i possessori dell'attuale libreria di giochi. Dall'altro, crea un incentivo all'acquisto delle nuove versioni ottimizzate, generando un flusso di ricavi aggiuntivo senza dover sviluppare titoli completamente nuovi.

I dettagli ufficiali su come funzioneranno effettivamente queste "Switch 2 Edition" restano avvolti nel mistero, ma le risposte potrebbero arrivare presto. Il Nintendo Direct programmato per il 2 aprile potrebbe essere l'occasione perfetta per Nintendo di svelare finalmente le carte e chiarire la sua visione per il futuro della piattaforma Switch.