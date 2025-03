Perché i produttori di smartphone stanno abbandonando Gorilla Glass?

Da anni, Corning Gorilla Glass ha rappresentato lo standard aureo nella protezione degli schermi degli smartphone, un marchio sinonimo di qualità e resistenza. Tuttavia, una tendenza emergente sta scuotendo il settore: giganti del mondo Android come Honor, Huawei e Xiaomi stanno progressivamente abbandonando il celebre vetro protettivo americano a favore di soluzioni sviluppate internamente.

Questa mossa, che ha sollevato interrogativi e acceso dibattiti, segna un cambiamento significativo nelle dinamiche del mercato. Mentre Google e Samsung continuano a fare affidamento sulla protezione Corning per i loro modelli di punta, i concorrenti asiatici optano per una strategia diversa, investendo in tecnologie proprietarie.

L'ipotesi iniziale di molti era che questa transizione fosse motivata da una semplice riduzione dei costi. Corning, leader indiscusso nel settore, applica prezzi premium per le sue soluzioni più recenti. Tuttavia, le dichiarazioni di Honor hanno rivelato una realtà più complessa. L'azienda ha spiegato ad Android Authority che la decisione di sviluppare la tecnologia NanoCrystal Shield è nata da una necessità: nel 2021, il mercato non offriva una soluzione in vetroceramica adatta agli smartphone con schermi curvi.

"Nel 2021, l'industria mancava di una soluzione vetro-ceramica adatta per gli smartphone con schermi curvi, costringendo Honor a investire nella ricerca sulla tecnologia vetro-ceramica", ha dichiarato un portavoce dell'azienda. "La tecnologia di prima generazione è stata applicata all'Honor Magic 3 Pro Plus nel 2021, e nel 2024, l'Honor Magic 6 ha presentato la tecnologia vetro-ceramica di nuova generazione di Honor, Honor NanoCrystal Shield".

Honor ha inoltre chiarito che non intende abbandonare completamente Gorilla Glass o altre soluzioni di terze parti, continuando a utilizzarle nei modelli delle serie Number e X. Tuttavia, la maggiore spesa associata al vetroceramica rispetto al vetro temperato tradizionale, come Gorilla Glass, ha spinto l'azienda a riservare le proprie soluzioni proprietarie alla serie di punta Magic e agli smartphone pieghevoli.

Xiaomi, dal canto suo, ha optato per le soluzioni Shield Glass e Shield Glass 2.0 per i suoi modelli di punta, come lo Xiaomi 15 Ultra. L'azienda ha motivato la scelta con la volontà di offrire "la migliore esperienza utente possibile, selezionando attentamente materiali che ottimizzino sia la durata che le prestazioni". Anche Xiaomi ha specificato che continuerà a utilizzare Gorilla Glass nei modelli più economici, come il Redmi Note 14 Pro Plus, e che il Xiaomi 15 Ultra impiega Gorilla Glass 7i per la lente della fotocamera.

Le alternative sono meglio di Gorilla Glass?

La domanda cruciale è: queste soluzioni proprietarie sono realmente superiori a Gorilla Glass? Un aspetto interessante è che i produttori tendono a confrontare i loro vetri con il vetro temperato standard, anziché con Gorilla Glass, un confronto che non rende giustizia alla reale qualità di queste nuove tecnologie.

Honor ha fornito dettagli sulla resistenza del suo NanoCrystal Shield, sottolineando che la tecnologia vetro-ceramica offre una maggiore resistenza alle cadute rispetto al vetro temperato tradizionale, grazie alla capacità di inibire la propagazione delle crepe attraverso i nanocristalli. Tuttavia, l'azienda ha ammesso che la resistenza ai graffi è simile a quella di Gorilla Glass Victus 2, con una durezza Mohs compresa tra 5 e 6.

Xiaomi, dal canto suo, ha dichiarato che il suo vetro protettivo offre una maggiore resistenza sia ai graffi che alle cadute rispetto al vetro temperato standard. Un video dimostrativo ha mostrato uno Xiaomi 14 Pro, dotato di Shield Glass di prima generazione, utilizzato come martello senza subire danni. L'azienda ha inoltre affermato che lo Shield Glass 2.0 del Xiaomi 15 Ultra offre una resistenza alle cadute superiore del 25% rispetto alla versione precedente.

Huawei, pur non avendo fornito dettagli tecnici specifici, ha dichiarato che il Crystal Armor Kunlun Glass del Pura 70 Ultra offre una resistenza ai graffi superiore del 300% e una resistenza alle cadute superiore del 100% rispetto alla prima generazione di Kunlun Glass.

La decisione di Honor, Xiaomi e Huawei di abbandonare Gorilla Glass per soluzioni proprietarie rappresenta un cambiamento significativo. Sebbene sia difficile stabilire con certezza la superiorità di queste nuove tecnologie rispetto alle ultime versioni di Gorilla Glass, è evidente che i produttori stanno investendo risorse significative per migliorare la durata e la resistenza dei loro dispositivi.

La competizione nel settore dei vetri protettivi si intensifica, e Corning dovrà continuare a innovare per mantenere la sua posizione di leader. L'introduzione di Gorilla Armor e Gorilla Glass Ceramic dimostra la volontà dell'azienda di rispondere alle nuove sfide del mercato.