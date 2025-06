Il colosso cinese degli elettrodomestici punta tutto sull'intrattenimento domestico di nuova generazione, scommettendo su una strategia che unisce tecnologia d'avanguardia e contenuti sportivi premium. L'ingresso di Haier nel mercato italiano delle Smart TV rappresenta una svolta nell'approccio tradizionale del settore, dove l'hardware viene accompagnato da partnership strategiche destinate a ridefinire l'esperienza di visione domestica. La mossa del brand, leader mondiale nei grandi elettrodomestici, segna l'inizio di una nuova era per l'ecosistema connesso della casa intelligente.

Al centro di questa rivoluzione tecnologica si colloca l'alleanza strategica con DAZN, che trasforma l'acquisto di un televisore in un'esperienza integrata di intrattenimento sportivo. I clienti che sceglieranno dal primo luglio i modelli di punta della gamma - dalle soluzioni OLED ai QD-MiniLED fino ai QLED - riceveranno in omaggio dodici mesi di abbonamento DAZN Standard. Questa partnership va oltre la semplice offerta commerciale, estendendosi alle attivazioni media ed editoriali che prenderanno vita con la prossima stagione sportiva.

La presentazione ufficiale ha trovato la sua cornice naturale nello Stadio San Siro di Milano, trasformato per una notte in un tempio del design tecnologico. L'Extraordinary Champions Night ha visto la partecipazione di Diletta Leotta, volto simbolo di DAZN, suggellando simbolicamente l'unione tra innovazione televisiva e passione sportiva che caratterizza il nuovo corso del brand.

Il portfolio tecnologico di Haier abbraccia l'intera gamma delle soluzioni display più avanzate, con i modelli OLED C95 e C90 che rappresentano l'eccellenza assoluta in termini di contrasto e profondità cromatica. La certificazione TUV per la bassa emissione di luce blu testimonia l'attenzione verso il benessere visivo, elemento cruciale per le maratone di visione che caratterizzano l'era dello streaming.

Le soluzioni QD-MiniLED della serie M (M96, M95, M90, M80) introducono una tecnologia rivoluzionaria basata su migliaia di LED indipendenti, capaci di garantire prestazioni eccezionali anche in condizioni di illuminazione intensa. Questa tecnologia raggiunge picchi di luminosità fino a 2200 Nits, supportando tutti i principali standard HDR, dal classico HDR10 al più sofisticato Dolby Vision IQ, con regolazione automatica basata su sensori di luminosità ambientale.

L'orizzonte tecnologico si spinge ancora oltre con l'annuncio del modello M96 da 115 pollici, previsto per fine anno. Questo gigante domestico integrerà l'Intelligenza Artificiale con la funzione AI Vocal Separation, capace di riconoscere la posizione delle voci sullo schermo e riprodurre l'audio in perfetta coerenza spaziale con l'immagine visualizzata. La gamma attuale copre già tutte le esigenze abititative, dai 32 ai 100 pollici, offrendo soluzioni scalabili per ogni ambiente domestico.

L'approccio sostenibile trova espressione nel Solar Cell Remote, telecomando ecologico dotato di batteria ricaricabile e pannello solare integrato, disponibile per i modelli premium. Questa soluzione elimina completamente la necessità delle pile tradizionali, contribuendo alla riduzione dell'impatto ambientale senza compromettere le funzionalità.

L'ecosistema intelligente che connette casa e intrattenimento

La piattaforma Google TV costituisce il cuore pulsante dell'esperienza smart, offrendo un'interfaccia evoluta e nativamente integrata con i comandi vocali del Google Assistant. I modelli di fascia alta dispongono di array microfonici avanzati, capaci di captare la voce anche a distanza, permettendo il controllo completo del dispositivo direttamente dal divano senza l'uso del telecomando.

Il processore Quad Core, supportato da generose capacità di memoria, garantisce prestazioni elevate non solo nel gaming ma soprattutto nella gestione fluida dell'interfaccia grafica e delle applicazioni di streaming. L'integrazione con l'app hOn trasforma lo smartphone in un telecomando universale, permettendo il controllo completo delle funzioni TV, dalla navigazione tra i canali all'accesso alle piattaforme streaming, fino alla consultazione del manuale utente e al contatto diretto con l'assistenza.

Per gli appassionati di gaming, le porte HDMI 2.1 abilitano esperienze di gioco di livello professionale, con refresh rate fino a 144Hz e tecnologia VRR (Variable Refresh Rate) che adatta dinamicamente la frequenza di aggiornamento al frame rate della console. Il supporto AMD FreeSync PRO e la modalità gaming automatica ALLM completano un pacchetto tecnologico che elimina latenza e discontinuità visive.

L'esperienza sonora raggiunge standard da sala cinematografica grazie alle partnership con Harman Kardon per i modelli OLED e QD-MiniLED M95, e con KEF per le serie M80 e M96. Il supporto Dolby Atmos crea ambienti tridimensionali avvolgenti, mentre la tecnologia dbx-tv ottimizza chiarezza ed equilibrio sonoro, trasformando ogni contenuto in un'esperienza multisensoriale completa.

Come sottolinea Emiliano Garofalo, Country Manager Italy di Haier Europe: "Con i nuovi Smart TV non vogliamo semplicemente introdurre un altro prodotto sul mercato, vogliamo cambiare le regole del gioco. Haier sceglie di distinguersi offrendo un valore tangibile, combinando le migliori tecnologie disponibili con un'esperienza unica". La disponibilità in preordine dal 20 giugno segna l'inizio di una nuova era per l'intrattenimento domestico italiano, dove tecnologia e contenuti si fondono in un'esperienza integrata senza precedenti.