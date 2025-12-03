HBO Max arriva ufficialmente in Italia. Dopo anni di attesa, la piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery debutterà nel nostro Paese il 13 gennaio 2026, portando con sé l’intero ecosistema di contenuti HBO, Warner Bros., DC Universe, Max Originals ed Eurosport. Un ingresso che segna un cambio importante nel mercato dello streaming italiano, finora dominato da pochi player e da accordi di licenza frammentati.

L’arrivo di HBO Max significa per la prima volta accesso diretto, senza intermediari, ad alcune delle serie TV e ai film che hanno definito la televisione premium degli ultimi vent’anni, dai cult HBO alle produzioni cinematografiche più recenti. Ecco come funzionerà il servizio, quali saranno i prezzi degli abbonamenti e cosa includerà il catalogo italiano.

HBO Max Italia: data di uscita e caratteristiche della piattaforma

Il servizio sarà disponibile dal 13 gennaio 2026, con app dedicate e compatibilità con smart TV, dispositivi mobile, console e set-top box. Si tratta dell’ultima evoluzione della piattaforma già presente in oltre cento Paesi, unificata sotto il marchio “Max” ma lanciata in Italia con il brand completo “HBO Max”.

In Italia la piattaforma offrirà serie TV, film, documentari e sport in diretta, facendo confluire in un unico servizio i cataloghi di:

HBO

Warner Bros. Pictures

Warner Bros. Television

DC Universe

Max Originals

Eurosport

Un’unica app, quindi, per accedere sia ai contenuti d’intrattenimento sia a una parte rilevante dell’offerta sportiva di Warner Bros. Discovery.

Prezzi e piani di abbonamento di HBO Max Italia

Per il lancio sono stati annunciati tre piani di abbonamento, con un modello molto simile a quello già attivo in altri Paesi europei. Ogni piano include la visione in Full HD o 4K a seconda dell’offerta scelta, mentre il pacchetto sport è acquistabile separatamente.

Il piano Base con pubblicità è l’opzione più economica: prevede la visione su due dispositivi contemporaneamente in Full HD al prezzo di 5,99€ al mese. La presenza delle interruzioni pubblicitarie è il compromesso pensato per rendere più accessibile l'ingresso sulla piattaforma.

Il piano Standard rimuove le limitazioni legate alla pubblicità e mantiene la visione in Full HD, sempre su due dispositivi, aggiungendo la possibilità di effettuare fino a 30 download. Il costo è di 11,99€ al mese.

Per chi vuole la migliore qualità possibile, il piano Premium offre la riproduzione in 4K UHD con Dolby Atmos, la visione su quattro dispositivi in contemporanea e fino a 100 download. Il prezzo è di 16,99€ al mese.

A questi tre piani si aggiunge il Pacchetto Sport, disponibile come add-on su qualsiasi abbonamento al costo di 3€ al mese, con contenuti sportivi che includono pubblicità.

Il catalogo

Produzioni italiane

Uno dei punti chiave del lancio italiano è il grande investimento nelle produzioni originali locali. Al debutto o nei primi mesi arriveranno titoli molto attesi, come Portobello, la serie di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora. Presentata fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, sarà disponibile dal 20 febbraio 2026 e racconterà la vicenda giudiziaria che travolse il celebre conduttore televisivo negli anni ’80.

In lavorazione c’è anche la serie dedicata al femminicidio di Melania Rea, con Maria Esposito (nota per Mare Fuori) come protagonista, che ripercorrerà le complesse dinamiche familiari e mediatiche del caso del 2011.

Oltre alle serie scripted, HBO Max porterà in Italia diverse docuserie true-crime e biografiche, come Gina Lollobrigida: Diva Contesa, che esplora le dispute legate alla sua eredità, e Saman, dedicata alla vicenda della giovane pachistana uccisa dalla famiglia per aver rifiutato un matrimonio forzato.

Film e serie globali

Sul fronte internazionale, l’offerta sarà estremamente ampia. Per i fan di Game of Thrones ci sarà A Knight of the Seven Kingdoms, il nuovo capitolo dell’universo creato da George R.R. Martin. Arriveranno anche la seconda stagione di The Pitt e numerosi cult del catalogo HBO come Friends, The Big Bang Theory e Rick and Morty.

Gli appassionati di cinema potranno accedere alle saghe DC, con Superman, The Batman, Dune, oltre ai classici della Warner Bros. e alla saga completa di Harry Potter. Non mancheranno gli horror di recente successo come Weapons e The Conjuring: Il rito finale.

Sport su HBO Max: cosa sarà incluso

Uno dei punti più interessanti dell’offerta è l’integrazione dei contenuti sportivi firmati Eurosport. Indipendentemente dal piano scelto, gli utenti potranno seguire in diretta tutte le competizioni delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio.

Chi sceglie il pacchetto sport avrà accesso anche ai principali eventi trasmessi da Eurosport, come l’Australian Open, il Roland Garros, le grandi corse di ciclismo, l’atletica internazionale e la FA Cup di calcio.

HBO Max in Italia è una svolta?

Per il pubblico italiano l’arrivo di HBO Max rappresenta un cambiamento significativo: dopo anni in cui i contenuti HBO erano distribuiti tramite accordi esclusivi con altri broadcaster, finalmente sarà possibile accedere all’intero catalogo in forma centralizzata e continuativa.

Per il settore dello streaming, invece, si tratta di un concorrente molto forte che andrà a influenzare dinamiche di mercato, prezzi e strategie editoriali degli altri servizi.

La data da segnare sul calendario è dunque il 13 gennaio 2026: HBO Max è pronta a portare in Italia uno dei cataloghi più ricchi e prestigiosi al mondo.