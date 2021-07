I primi NFT Marvel arrivano su Mintable

Numerosi artisti contemporanei guardano con interesse ai NFT e alle loro possibilità, come raccontato da Nicola Palmieri e ribadito da Robert Wilson. Mintable, una piattaforma di vendita di opere digitali registrate con NFT con sede a Singapore, ha annunciato il lancio di una collezione NFT in edizione limitata dedicate alle creazioni di Stan Lee, geniale fumettista recentemente scomparso. La serie, denominata “The Stan Lee Legacy Collection”, si compone di una serie di opere realizzate dal co-creatore della Marvel con l’artista contemporaneo Rob Prior.

L’asta della “The Stan Lee Legacy Collection” avrà inizio martedì 6 agosto 2021 dalle ore 18 ET – la mezzanotte del 7 agosto secondo il nostro fuso orario. Saranno messi all’asta, tra l’altro, tre dipinti di grande formato di Rob Prior: intitolati “The Infinity Gauntlet”, “Introducing Stan Lee: Master of Magic” e “I Am Iron Man”, richiamano alcune storie iconiche della Casa delle Idee – sebbene sia doveroso ricordare che la saga del Guanto dell’Infinito sia opera di Jim Starlin e George Pérez, mentre Doctor Strange sia stato creato da Steve Dikto. Il primo d’asta include anche cinque fotografie e video inediti di Stan Lee, tratti dalla collezione dell’amico Jonathan Bolerjack e ritraenti foto personali di Lee.

Rob Prior, artista di fama internazionale, ha raccontato come lui e Stan Lee avessero lavorato alacremente alla realizzazione del progetto e alle opere che saranno vendute nell’asta. Per questo le opere fisiche sono state firmate personalmente da Stan Lee prima della sua dipartita. In merito al mezzo di distribuzione utilizzato, Rob Prior ritiene che “Anche se oggi [Stan Lee, ndr] non è qui per assistere alla presentazione del progetto, non riesco a immaginare un medium più adatto di un NFT per mostrarlo a tutti“.

Ad aggiungere ancor più vivacità all’asta, l’annuncio di un altro NFT inedito che sarà svelato durante un evento speciale in livestream a ridosso dell’inizio ufficiale della vendita. Una parte dei ricavi delle aste sarà devoluta in beneficenza, a supporto di associazioni che combattono l’analfabetismo infantile – una causa che è stata sempre sostenuta da Stan Lee.