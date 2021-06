Lady Gaga e Marat insieme in un’opera NFT di Robert Wilson

Il regista e artista Robert Wilson ha messo all’asta presso Phillips il suo primo NFT. Phillips si affianca così alle concorrenti Christie’s e Sotheby’s, mentre l’estrosa performer statunitense conferma la sua eccletticità e capacità di “farsi opera” anche nelle mani di altri. Di cosa si tratta questa volta?

Robert Wilson ha realizzato un video-ritratto di Lady Gaga, che interpreta una rielaborazione animata del dipinto di Jacques-Louis David del 1793 “La morte di Marat”. Il titolo dell’opera è “GAGA/MARAT” ed è stata messa all’asta nel corso della “20th Century & Contemporary Art Day Sale”, iniziata da giovedì 24 giugno. L’offerta di partenza è di soli 100 $, senza una stima ufficiale da parte di Phillips.

Robert Wilson si è ispirato alla rappresentazione di Jean-Paul Marat, politico, tra i protagonisti della Rivoluzione francese e direttore de “Ami du peuple”, giornale di riferimento tra la popolazione, che nel 1792 fu eletto alla Convenzione e contribuì alla caduta dei girondini nel giugno del 1793, causa del suo omicidio. Robert Wilson ha collaborato con Lady Gaga per ricreare la scena come uno dei suoi video-ritratti. Gaga ha posato come Marat, mentre la sua voce recita gli scritti erotici del marchese de Sade: un chiaro richiamo all’opera teatrale di Peter Weiss comunemente nota come “Marat/Sade”.

Robert Wilson ha precisato che la scelta di ricorrere ai NFT è stata dettata anche dal voler riflettere sui cambiamenti che, a partire dalla fine del XVIII secolo, abbiamo vissuto nel mondo della comunicazione, dell’arte e della narrazione – temi di cui sia Jacques-Louis David che Marat discussero nelle loro opere. L’opera è stata realizzata in collaborazione con il Museo del Louver e la Galerie Thaddaeus Ropac, che già in passato hanno ospitato personali di Robert Wilson. Se vuoi capire meglio cosa sono e come investire nei NFT, ti suggeriamo di consultare la nostra guida.