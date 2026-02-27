Finalmente è arrivato il momento che tutti gli appassionati di Pokémon e LEGO aspettavano. Dopo mesi di attesa e una fase di preordine, da oggi potete portare a casa i vostri mostriciattoli tascabili preferiti in versione costruibile! La collaborazione tra LEGO e Pokémon ha dato vita a set straordinari che uniscono la creatività dei mattoncini alla magia del mondo Pokémon.

Vedi offerte su LEGO

Tre grandi classici da collezione

I set disponibili includono i tre Pokémon iconici annunciati a gennaio: Venusaur, Charizard e Blastoise, pensati per chi ama le creature originali della regione di Kanto. Questi set offrono dettagli sorprendenti e un’esperienza di montaggio divertente sia per i fan di lunga data sia per chi si avvicina ora al mondo LEGO Pokémon. Il set di Venusaur, tuttavia, è contrassegnato come “su ordinazione”, con spedizione prevista dal 4 marzo, quindi sarà necessario attendere qualche giorno prima di poterlo vedere assemblato sul vostro scaffale.

Per chi non vuole aspettare, gli altri due set annunciati sono già pronti per essere aggiunti al carrello. Potete subito acquistare il set di Pikachu e Poké Ball oppure quello di Eevee, perfetti per dare un tocco di allegria e colore alla vostra collezione LEGO. Ogni set è pensato per offrire un’esperienza di costruzione semplice ma coinvolgente, ideale per esporre i Pokémon completati oppure per giocare con loro in totale libertà.

Questa nuova linea LEGO Pokémon rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i fan, combinando la passione per i Pokémon con l’arte di costruire con i mattoncini. Che siate collezionisti o semplici appassionati, ora avete la possibilità di portare i vostri personaggi preferiti nella vita reale, mattoncino dopo mattoncino. Non lasciatevi sfuggire questi set: è il momento perfetto per aggiungere un po’ di magia Pokémon alle vostre giornate!

Vedi offerte su LEGO