Il famoso skater Tony Hawk lancia la propria collezione NFT

Lo skateboarder professionista Tony Hawk è considerato uno dei migliori al mondo e ha inventato molti trucchi diversi nella sua giovinezza, continuando a stupire il pubblico negli anni. Hawk è anche un fan del bitcoin e afferma di aver acquistato l’asset crittografico nel 2012. Lo skateboarder e imprenditore è anche appassionato di NFT e recentemente ha offerto la sua prima collezione NFT tramite il mercato Autograph NFT creato da Tom Brady. La collezione Preseason Access con Hawk è andata esaurita in pochi minuti e per commemorare la sua carriera ha selezionato cinque delle sue mosse più spettacolari e originali e li ha trasformati in NFT animati.

“Dopo aver visto quanto velocemente la mia collezione Preseason Access è andata esaurita, sono stato ispirato a fare qualcosa di più grande e personale con il mio ultimo assortimento di NFT”, ha spiegato Hawk in una nota. “Per la collezione ho selezionato cinque dei miei trucchi distintivi e li ho reinterpretati in NFT animati che dureranno per sempre.”

Gli ultimi trucchi NFT di Hawk includeranno “Varial 5”, “Gymnast Plant”, “Magic Dance”, “Front Side Cab” e “Finger Flip”. La collezione aveva una scadenza di accesso anticipato che andava dal 14 dicembre al 16 dicembre. La collezione sarà lanciata a breve, la data ufficiale di rivelazione di NFT sarà il 21 dicembre 2021 e il periodo di accesso anticipato è stato riservato ai proprietari del Tony Hawk “Preseason Access Pass”.

Secondo il sito web, i trucchi sono stati coniati in 16.600 oggetti da collezione digitali e ogni NFT ha un livello specifico di rarità. I livelli di rarità nella collezione NFT “Last Trick” sono chiamati carbonio, platino, smeraldo, zaffiro e rubino. Alcuni sono soprannominati “Immortal Statue” e alcuni degli oggetti da collezione NFT hanno anche un “contenitore misterioso” legato alla NFT.