La serratura smart più innovativa? SwitchBot la mette a -23% al Black Friday

Con il Black Friday alle porte, SwitchBot propone un’occasione da non perdere, piazzando una delle serrature smart più avanzate sul mercato a un prezzo molto più conveniente, scontato del 23%. Questa innovativa soluzione combina tecnologia di ultima generazione e sicurezza totale, trasformando l’accesso alla vostra abitazione in un’esperienza comoda, veloce e sicura.

Tutti i motivi per non perdersi questa offerta

Immaginate di avvicinarvi alla porta e di vederla aprirsi automaticamente, senza chiavi né impronte digitali. Grazie al riconoscimento facciale, SwitchBot Lock Ultra Vision Combo riconosce il vostro volto a una distanza di 0,6-0,9 metri e con un’altezza compresa tra 1,2 e 2 metri. Perfetta anche con le mani occupate, sotto la pioggia o in condizioni di scarsa illuminazione, questa serratura rende l’ingresso in casa un gesto naturale e immediato.

La tecnologia 3D a luce strutturata di livello bancario assicura un tasso di errore inferiore allo 0,0001%. Tutti i dati facciali vengono elaborati e archiviati localmente, senza mai essere caricati su cloud. Ciò significa che la vostra privacy è protetta al massimo e potete godere della serenità di sapere che nessuna informazione sensibile lascia la vostra abitazione.

Mai più il rischio di restare bloccati fuori casa. La serratura SwitchBot è dotata di un sistema a tripla alimentazione. La batteria principale garantisce fino a 9 mesi di autonomia, supportata da una batteria di backup e da un condensatore di emergenza. Funziona anche a temperature estreme, fino a -40 °C, e permette di aprire la porta grazie alla modalità di sblocco con microcorrente se le batterie si esauriscono.

Come si installa la SwitchBot Lock Ultra Vision Combo?

L’elegante struttura in metallo, più sottile del 50%, si monta facilmente senza danneggiare la serratura esistente. Il sistema di sgancio rapido magnetico e l’anello con base aderente consentono un’installazione a filo, perfetta anche per chi non ama il fai-da-te. Per un’integrazione estetica ottimale, sono inclusi tre adesivi effetto legno, mentre un kit accessori opzionale rende la serratura compatibile con il 99% delle serrature non standard.

Oltre al riconoscimento facciale, potrete aprire la porta con impronta digitale, codice, comandi vocali, Apple Watch o app remota. Il set include anche l’Hub compatibile con Matter, per l’integrazione con piattaforme di terze parti come HomeKit, Alexa e Google, garantendo la massima flessibilità e controllo smart.

Se desiderate aggiornare la sicurezza della vostra casa con un prodotto all’avanguardia, il Black Friday è il momento ideale. Con SwitchBot Lock Ultra Vision Combo avrete un accesso rapido, sicuro e intelligente, con tecnologia di livello bancario e comodità senza pari. Approfittate dello sconto del 23% e trasformate l’entrata di casa in un’esperienza futuristica. Inoltre, nella pagina di Amazon dedicata a SwitchBot potete trovare tanti altri articoli scontati fino al 50%.