Migliori droni economici (ottobre 2023)

L'avanzare della tecnologia ha fatto sì che vi appassionaste ai droni fino a mettervi alla ricerca di quale sia il modello giusto da acquistare? Allora siete nel posto giusto, poiché qui troverete tutte le informazioni necessarie per permettervi di acquistare un drone valido a basso prezzo.

Nel nostro più recente aggiornamento abbiamo prima di tutto verificato che i droni elencati in questa pagina siano ancora tra i più performanti nella categoria entry level. Successivamente abbiamo rinnovato l'aspetto grafico della guida all'acquisto, posizionando in cima alla pagina i droni che raccomandiamo con maggiore convinzione.

I droni sono uno dei prodotti tecnologici più innovativi degli ultimi anni e oggi, in vari modi, fanno parte della nostra vita quotidiana, dal momento che non è raro vederne uno in azione e alzi la mano chi non ha mai desiderato possedere uno dei migliori droni economici. Questi dispositivi si comportano come un vero e proprio elicottero e montano una videocamera capace di registrare video di ottima qualità. Le possibilità offerte dai droni sono numerose e non si limitano solamente a riprendere scene dall'alto per puro divertimento, dato che spesso vengono utilizzati anche per altri scopi, come ad esempio in occasione di un matrimonio o persino dalle forze dell'ordine per tenere sotto controllo una zona in particolare, per non citare le tantissime applicazioni nel settore cinematografico.

Oltre a un sensore in grado di acquisire video e foto di buona qualità, anche i droni economici hanno decine di funzioni e tecnologie avanzate che permettono di fare cose strabilianti in volo. Nel corso degli anni la loro popolarità è cresciuta così rapidamente che ad oggi sono numerosi i brand che si sono lanciati in questo mercato proponendo i loro prodotti, ma l'azienda alla quale bisogna dare il dovuto riconoscimento è senza dubbio la DJI, che ancora oggi rimane leader del settore, grazie ai suoi modelli pensati per varie esigenze e alla loro qualità indiscussa.

Se i modelli di DJI dominano la fascia premium del mercato, va detto che esistono comunque altre società che realizzano prodotti altrettanto validi a prezzi decisamente inferiori. Suggeriamo quindi di dare un'occhiata alla nostra selezione perché abbiamo riportato proprio le proposte più interessanti per chi non vuole spendere troppo.

Per essere più precisi, per droni economici intendiamo non solo i modelli portatili, che permettono di piegare braccia ed eliche, ma anche quelli che non superano la soglia dei 300 euro. Detto ciò, nei prossimi paragrafi troverete quelli che sono, a nostro avviso, alcuni dei modelli che dovreste acquistare o quanto meno valutare per primi proprio tenendo conto di questi fattori. Per ognuno troverete una breve descrizione delle specifiche tecniche e funzionalità, oltre a link di store online dai quali approfondire eventualmente altre caratteristiche o completare l'acquisto.

Come scegliere un drone economico

Dopo avervi elencato i migliori droni portatili, riteniamo sia interessante darvi una breve spiegazione in merito a come scegliere un modello capace di soddisfare le vostre esigenze e scoprire quali sono i fattori principali da tenere in considerazione, onde evitare di ritrovarsi con una soluzione poco funzionale o, peggio, pagare una cifra troppo alta per un drone che in realtà è solamente discreto.

Capire la qualità del sensore della fotocamera

Dal momento che un drone viene utilizzato principalmente per registrare video, il sensore della fotocamera è l'elemento più importante. Purtroppo, capire se quest'ultimo è valido o meno è abbastanza difficile, dato che spesso le specifiche tecniche riportate non sono sufficienti per apprenderne appieno la qualità, rendendo obbligatorio la prova sul campo per verificare il livello di dettaglio. Tuttavia, non dovrete preoccuparvi se il modello che avete scelto ha un sensore di soli 5MP, visto che a giocare un ruolo rilevante non è tanto la capacità del sensore, bensì la sua dimensione. A tal proposito, sensori di una certa grandezza, capaci di catturare un gran quantitativo di luce, vengono implementati solo su soluzioni costose come il DJI Mavic 3.

Fino a che risoluzione registra?

Constatato che il sensore è il componente più importante, vale la pena prendere in considerazione la sua risoluzione, sebbene quest'ultima non sia necessariamente sinonimo di qualità come detto poc'anzi. Tuttavia, coloro che necessitano di registrare contenuti ad alta definizione, è consigliato affidarsi a un modello in grado di catturare immagini in 4K nativi e se ciò non dovesse essere possibile per questioni di budget, allora puntare su un buon modello 1080p, risoluzione comunque più che sufficiente per poter apprezzare i dettagli delle riprese. Un occhio di riguardo va dato anche alla frequenza di aggiornamento con cui vengono registrati i video. I modelli entry level, infatti, potrebbero essere limitati a 30 FPS, accettabili per un uso amatoriale ma non ottimali qualora si cercasse anche la fluidità oltre alla qualità. 60 FPS sono ottimi per avere una buona fluidità dell'immagine. Va detto però che all'aumentare degli FPS equivale una minore cattura della luce da parte del sensore, che si traduce potenzialmente in riprese meno luminose, soprattutto se effettuate di sera.

I drone economici possono avere la stabilizzazione?

Sebbene non incida quasi per nulla sulla qualità video, la stabilizzazione è fondamentale per ottenere video poco mossi. Di solito, un drone provvisto di almeno 4 eliche dispone di una buona stabilità, ma coloro che necessitano di una soluzione perfettamente stabile dovrebbero prendere in considerazione anche il numero degli assi, ovvero sensori specifici con lo scopo di capire in tempo reale in che posizione si trova il drone e, di conseguenza, regolare la giusta forza per far sì che rimanga stabile in tutte le situazioni. Ovviamente, più è alto il numero degli assi e più il drone sarà stabile. Detto ciò, un modello dotato di 6 assi è da preferire rispetto ad una soluzione con 3 assi, dal momento che quest'ultima risulta difficile da controllare nelle situazioni più complesse, come ad esempio durante le giornate ventose o con molti ostacoli da evitare.

A che distanza di volo arriva un drone economico?

Quando si acquista un drone si deve considerare la distanza che si vuole raggiungere per le riprese aeree. Questo è un parametro che incide molto sul prezzo finale del prodotto, poiché antenne e radiocomandi di una certa qualità richiedono chiaramente costi di sviluppo maggiori. Un drone entry level raggiunge poche centinaia di metri, mentre i modelli più costosi ad uso privato possono superare i 10 km. A distanze maggiori è fondamentale che il drone sia munito di GPS, cosicché possiate farlo ritornare in sicurezza in caso di problemi. Va comunque ricordato che bisogna rispettare i vari regolamenti onde evitare multe.

I drone economici sono facili da usare?

Spesso sottovalutata, la facilità d'uso gioca anch'essa un ruolo fondamentale, dal momento che un drone difficile da pilotare verrà quasi sicuramente messo da parte dopo diversi minuti. Per venire incontro a questa esigenza, entrano in gioco i radiocomandi. Quest'ultimi sono da preferire rispetto al controllo remoto tramite smartphone per chi si avvicina a questo mondo, poiché risultano più intuitivi grazie alla presenza di stick, ovvero una specie di levette simili a quelle presenti sui controller delle console. Tuttavia, i modelli dotati di applicazione ufficiale possono essere manovrati con la possibilità di guardare sullo schermo del vostro dispositivo ciò che viene inquadrato dal drone, oltre a rendere il ritorno al punto di partenza molto più semplice. Inoltre, per far sì che la facilità d'uso sia ottimale, il drone dovrebbe integrare funzioni come il ritorno automatico e la possibilità di regola la velocità delle eliche. A questo va aggiunto il fatto che per raggiungere le distanze più lunghe si dovrà quasi sicuramente usare il radiocomando, dal momento che il collegamento con lo smartphone tende ad essere molto più limitato, a volte di soli 100 metri.

Che autonomia hanno i droni economici?

La capacità della batteria è il punto debole di ogni drone portatile. Capacità più elevate non sempre si traducono in tempi di volo più lunghi, poiché il peso complessivo del prodotto e la relativa efficienza sono fattori che influiscono sull'autonomia. Ed ecco perché il modo più semplice e veloce per capire qual è la reale autonomia del drone è quello di controllare i minuti di volo, quasi sempre citati nella descrizione del prodotto. Di solito questi dispositivi hanno una durata di 20 o al massimo di 30 minuti di volo.

L'importanza di una buona app mobile

Il modo in cui è realizzata l'applicazione gratuita rilasciata dal produttore è un fattore importante per ottenere una buona esperienza di volo, poiché molte funzionalità, specialmente sui droni di fascia alta, richiedono conoscenze approfondite per trovarle nei menu e per sfruttarle appieno. A tal riguardo, l'applicazione dovrebbe permettervi di accedere a una serie di comandi rapidi con i quali controllare i principali aspetti del drone, nonché disporre di un'interfaccia utente pulita e chiara.

Kit di ricambio

Molti droni portatili ed economici vengono venduti singolarmente, con solo un controller o un kit che include cose come eliche di ricambio, batterie extra e una borsa di trasporto. Se siete alle prime armi, è molto probabile che avrete bisogno di tanti pezzi di ricambio, quindi dovreste valutare la presenza del numero di accessori inclusi nell'offerta. Le batterie sono costose e potrebbe essere difficile ricaricarle in determinati luoghi, motivo per cui se nel pacchetto vi è solo una batteria, sarebbe il caso di acquistarne un'altra.

Quando serve il patentino per pilotare i droni economici

Per pilotare un drone si devono rispettare una serie di requisiti, tra cui quello di avere il patentino dedicato (noto anche come attestato di competenza), se non si vuole rischiare di essere sanzionati. I requisiti variano in base alle caratteristiche del drone ma, fortunatamente, non tutti necessitano del patentino. Per essere esclusi da questo obbligo, il drone dovrà pesare meno di 250 grammi. Tuttavia, se il vostro modello dispone di una telecamera o di un microfono integrato lo si dovrà obbligatoriamente registrare sul portale D-Flight anche se il peso è inferiore alla soglia citata poc'anzi. Una volta fatta la registrazione sul suddetto portale, si otterrà un codice QR personale che dovrà essere applicato sul veicolo. È necessario inoltre effettuare l’assicurazione per la responsabilità civile, a prescindere dalle caratteristiche del drone.

I proprietari di droni dal peso pari o superiore ai 250 grammi dovranno invece necessariamente dotarsi dell’attestato di competenza, acquisibile tramite il superamento di un esame online. Questo esame ha un costo di 31 euro, cifra che pagherete solo al momento del superamento del test. Avrete a disposizione due tentativi al giorno, ma qualora non riusciste a superare l’esame per 6 volte consecutive, dovrete attendere 30 giorni per riprovarci. Il test consiste in 40 domande con risposta multipla, da compilare entro un’ora per essere considerato valido. Il punteggio massimo ottenibile è di 80 e per ricevere l’attestato di competenza occorre totalizzare almeno 60 punti.

Dove e quando si possono pilotare i droni economici

Pilotare un drone è senza dubbio un’esperienza divertente, ma occorre tenere a mente che non lo si può pilotare da qualsiasi luogo. Le regole sono numerose a riguardo e, in alcuni casi, anche difficili da ricordare. Inoltre, potrebbero cambiare dopo un certo periodo come accaduto in passato, motivo per cui consigliamo caldamente di consultare la regolamentazione completa e ufficiale sul portale D-Flight al seguente indirizzo. Di seguito comunque riportiamo quelle che sono le informazioni più utili per la maggior parte dei piloti di droni:

Volare in città : si può a patto di rispettare l’altezza massima di 120 metri. Occorre però accertarsi di non volare su prefetture, siti istituzionali e carceri o comunque in aree limitate o non concesse;

: si può a patto di rispettare l’altezza massima di 120 metri. Occorre però accertarsi di non volare su prefetture, siti istituzionali e carceri o comunque in aree limitate o non concesse; Sugli assembramenti di persone : il volo sulle persone non è mai concesso. Per assembramento si intende una quantità tale di persone che non riescono ad allontanarsi a causa dell’alto numero di presenti;

: il volo sulle persone non è mai concesso. Per assembramento si intende una quantità tale di persone che non riescono ad allontanarsi a causa dell’alto numero di presenti; In spiaggia : si può volare in spiaggia, a patto che non ci sia un assembramento di persone;

: si può volare in spiaggia, a patto che non ci sia un assembramento di persone; Di notte : volare di notte è permesso, a patto che il drone abbia un sistema di illuminazione che vi permetta di vederlo e controllarlo in sicurezza. Segnaliamo che le luci non devono essere di tipo aeronautico, onde evitare che il drone possa essere scambiato per un aeromobile;

: volare di notte è permesso, a patto che il drone abbia un sistema di illuminazione che vi permetta di vederlo e controllarlo in sicurezza. Segnaliamo che le luci non devono essere di tipo aeronautico, onde evitare che il drone possa essere scambiato per un aeromobile; Altezza : salvo limitazioni riportate sul portale D-Flight, è possibile volare fino a un’altezza massima di 120 metri;

: salvo limitazioni riportate sul portale D-Flight, è possibile volare fino a un’altezza massima di 120 metri; Distanza : ci si può allontanare finché si riesce a vedere il drone a occhio nudo;

: ci si può allontanare finché si riesce a vedere il drone a occhio nudo; Privacy : il drone non deve mai avvicinarsi troppo a una persona, a un automobile o alle abitazioni;

: il drone non deve mai avvicinarsi troppo a una persona, a un automobile o alle abitazioni; Per lavoro: vi è consentito usare il drone per lavoro anche se il peso è inferiore ai 250 grammi;

Come approcciarsi ai droni economici

Il primo pilotaggio potrebbe rivelarsi più difficile del previsto ed è tutto normale, pertanto cercate di fare il possibile per ridurre al minimo le possibilità che qualcosa vada storto. Leggere il manuale e guardare i video tutorial su YouTube del vostro modello vi aiuterà senz’altro a muovere correttamente i primi passi. I droni moderni sono resistenti e non è difficile trovare pezzi di ricambio, ma conviene evitare di creare un incidente se lo si può evitare. Ovviamente bisogna prestare la massima attenzione quando si utilizza il drone vicino ad altre persone.

Se siete alle prime armi, prendete in considerazione un simulatore di volo, con il quale sperimentare i vari controlli prima di mettervi alla guida del drone vero e proprio. Un altro consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di imparare dagli altri. La passione per i droni si è estesa moltissimo, quindi è probabile che esista un gruppo di droni nella vostra zona, con i quali scambiare le proprie esperienze. Ad ogni modo, all’inizio cercate di volare in luoghi molto spaziosi e senza ostacoli. Anche le condizioni atmosferiche sono importanti e dovreste evitare di pilotare i droni se c’è molto vento.

Le peculiarità dei droni economici

Come anticipato nell'introduzione, per essere considerati portatili ed economici, i droni dovrebbero essere anzitutto pieghevoli, ossia avere una struttura che consenta a braccia ed eliche di piegarsi. Non tutti i modelli lo permettono, ed ecco perché dovreste considerare questo aspetto se per voi la trasportabilità è importante. Trasportare un drone con braccia ed eliche fisse, infatti, risulterebbe più complicato, anche se avete il giusto zaino, poiché andrà a occupare più spazio. Le dimensioni chiaramente contano lato qualità, poiché consentono ai produttori di implementare potenzialmente un sensore più grande, che si traduce in riprese e scatti migliori. È anche vero però che oggi sul mercato ci sono droni portatili ed economici all'avanguardia, con sensori ad alte prestazioni, la cui qualità permette di usarli anche per progetti professionali, oltre che amatoriali.

Come è strutturato il radiocomando di un drone economico?

Come anticipato in uno dei paragrafi precedenti, il radiocomando è uno strumento indispensabile per pilotare il drone, soprattutto se si vuole raggiungere le distanze più lunghe rispetto alla posizione di partenza. Il design del radiocomando ricorda molto il joystick delle console oppure quello di alcune macchine telecomandate. Vi sono infatti due levette principali, una dedicata alla regolazione della velocità delle eliche (che incide sulla velocità di movimento del drone) e una dedicata al beccheggio, ossia allo spostamento in avanti, indietro e laterale. A seconda del modello, sul radiocomando possono poi esserci pulsanti dedicati all'imbardata e all'aggiustamento, che consentono al drone di ruotare su se stesso e di trovare il giusto bilanciamento.

Le funzioni che dovrebbe avere un qualsiasi drone

Fin dal loro arrivo sul mercato, i droni si sono rivelati subito dei dispositivi all'avanguardia lato tecnologico. Oggi si è arrivato a un punto in cui l'assenza di determinate funzioni non è più giustificata, anche se si acquistano modelli da poche centinaia di euro. Parliamo di funzioni volte a semplificare il pilotaggio di questi dispositivi che, in alcuni casi, potrebbe diventare più difficile del previsto. La modalità Headless, ad esempio, è una delle più importanti, poiché elimina la direzionalità del drone, ovvero la necessità di orientare il drone nella stessa direzione della trasmissione del telecomando. In questa modalità, il drone si muoverà sempre nella stessa direzione, indipendentemente dalla posizione della testa (cioè dalla parte anteriore) del drone rispetto alla posizione del telecomando. Ciò consente un maggior controllo e facilità di utilizzo del drone, soprattutto per i principianti.

Un drone moderno non dovrebbe poi essere sprovvisto della modalità ritorno automatico, anche se questa la si può implementare solo nei modelli dotati di GPS. Come è facile intuire, la modalità ritorno automatico permette al drone di tornare automaticamente alla posizione di partenza utilizzando i propri sensori, che fungono anche da sensori di prossimità per evitare ostacoli lungo il percorso di ritorno. Questa modalità è utile anche in caso di problemi con il segnale o di batteria scarica, facendo tornare ancora una volta il drone alla posizione di decollo in modo automatico.

Immancabile dovrebbe poi essere la modalità seguimi, che permette al drone di seguire gli spostamenti del radiocomando. Oltre che al GPS, in questo caso il drone può fare affidamento anche a tecnologie come il tracciamento o il riconoscimento dei soggetti per far sì che le riprese seguano i punti prestabiliti.

Rilevamento degli ostacoli

Il rilevamento degli ostacoli merita un paragrafo dedicato, pur rientrando tra le funzioni che non dovrebbero mancare in un drone. Come è facile intuire dalle parole, questa funzione ha il compito di evitare che il drone vada a sbattere contro gli ostacoli, piante e alberi in primis. Ad oggi questa funzionalità viene implementata sulla maggior parte dei modelli, anche se cambia il modo in cui viene messa in pratica, a seconda di quanto è avanzato il drone. Esistono infatti rilevamenti di ostacoli bidirezionale, tridirezionale e via dicendo. A seconda del modello, cambia anche il tipo di sensore per il rilevamento, che può essere a infrarossi, ToF, LiDAR o con un'altra tecnologia.

I sensori per il rilevamento degli ostacoli possono essere situati nella parte frontale del drone, nella zona inferiore, posteriore e laterale. Ovviamente si avrà la massima sicurezza in tal senso qualora il drone abbia sensori in ogni lato della struttura. Possiamo dire che il sensore frontale è presente praticamente in ogni modello e serve appunto per evitare che il dispositivo vada a finire contro un albero di fronte. Quello inferiore, anch'esso presente su tanti modelli, calcola la distanza dal terreno, consentendo al drone di evitare di finire ad esempio in acqua, ma facilita anche l'atterraggio. Quello posteriore, invece, non lo si trova in tutti i droni e serve per agevolare le manovre all'indietro. Idem per quanto concerne quelli laterali, implementati solitamente sui modelli più grandi. Va detto poi che questi sensori non sempre funzionano come dovrebbero in scarsa luminosità, soprattutto se pensati per coprire un'area da 360°

Che schede di memoria utilizzano i droni?

Per il salvataggio di foto e video, i droni fanno affidamento alle schede di memoria Micro SD. In alcuni casi, i droni potrebbero avere già una memoria integrata, ma questa tende ad essere molto bassa, rendendo praticamente impossibile registrare video in alta definizione, soprattutto se il drone è capace di gestire bitrate elevati. Acquistare la giusta Micro SD è fondamentale per far funzionare il drone in modo corretto. Le specifiche tecniche della scheda di memoria dovrebbero corrispondere a quelle del drone o, se possibile, essere migliori. A tal riguardo, i parametri da controllare sono la velocità massima di trasferimento dichiarata dal produttore e la categoria a cui appartiene la scheda di memoria. La velocità di trasferimento la si calcola in Mb/s e bisogna tenere conto sia di quella "in scrittura" che "in lettura". Entrambe sono importanti ma, al momento della registrazione video, la velocità in scrittura acquisisce un ruolo di prim'ordine. Quest'ultima può essere di un minimo di 10 Mb/s e può superare i 100 Mb/s nei modelli top di gamma. Se il drone registra a un bitrate di 90 Mb/s mentre la vostra scheda di memoria raggiunge 30 Mb/s, il risultato sarà un video a scatti o, in alcuni casi, non registrabile o non leggibile. Oltre alla velocità di trasferimento, è importante considerare anche la classe di appartenenza della Micro SD. Di seguito un elenco di quelle disponibili:

U1 : registra fino a 10 Mb/s;

: registra fino a 10 Mb/s; U3 : registra fino a 30 Mb/s;

: registra fino a 30 Mb/s; V10 : registra video ad alta risoluzione fino a 10 Mb/s;

: registra video ad alta risoluzione fino a 10 Mb/s; V30 : registra video ad alta risoluzione fino a 30 Mb/s;

: registra video ad alta risoluzione fino a 30 Mb/s; V60 : registra video da alta risoluzione fino a 60 Mb/s;

: registra video da alta risoluzione fino a 60 Mb/s; V90: registra video ad alta risoluzione fino a 90 Mb/s.

Quante eliche dovrebbe avere un drone?

A prescindere dalla categoria, un drone dovrebbe avere almeno 4 eliche, una per ogni bordo. Un maggior numero di eliche corrisponde a una migliore stabilità in volo, ed ecco perché 6 o 8 eliche sono presenti solo sui modelli più costosi, progettati per le riprese cinematografiche. È importante che le eliche non siano danneggiate, altrimenti si andrà a compromettere la stabilità generale del drone.

Chi produce i migliori droni economici?

Allo stato attuale è molto semplice farsi un'idea sui migliori produttori di droni, anche perché ormai tutti avrete sentito nominare almeno una volta DJI e Parrot, due pilastri di questo settore, che ha visto una crescita vertiginosa negli anni. Nonostante siano conosciute per i loro modelli di fascia alta, queste aziende realizzano anche droni dal prezzo più abbordabile, in modo da raggiungere un pubblico più ampio e ampliare la propria presenza sul mercato. Tuttavia, entro la soglia dei 300 euro sono principalmente brand poco conosciuti a prendere il sopravvento.

Quanto spendere per un drone?

Come sempre, è importante porsi degli obiettivi, in modo da spendere la cifra giusta per un drone adatto ai propri requisiti. Un utente amatoriale, che magari vuole togliersi soltanto lo sfizio di pilotare un drone durante una bella giornata di sole, spenderà sicuramente meno rispetto a uno che intende usare il drone per progetti lavorativi. Molto dipende anche dalla tipologia di drone, in quanto esistono modelli pensati appositamente per i più piccoli, acquistabili per circa 50 euro, altri in cui invece serve per forza superare importanti soglie di prezzo per ottenere la qualità e le funzioni desiderate. Se dovessimo tenere in considerazione ogni fattore e fare una media, diremmo che per acquistare un drone che possa soddisfare le esigenze della maggior parte delle persone servono almeno 200 euro.