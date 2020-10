Migliori droni portatili | Ottobre 2020

AGGIORNAMENTO 06/10/2020: abbiamo aggiunto un nuovo prodotto nella lista

I droni sono uno dei prodotti tecnologici più innovativi degli ultimi anni e oggi, in vari modi, fanno parte della nostra vita quotidiana, dal momento che non è raro vederne uno in azione e alzi la mano chi non ha mai desiderato possedere uno dei migliori droni portatili. Questi dispositivi si comportano come un vero e proprio elicottero e montano una videocamera capace di registrare video di ottima qualità. Le possibilità offerte dai droni sono numerose e non si limitano solamente a riprendere scene dall’alto per puro divertimento, dato che spesso vengono utilizzati anche per altri scopi, come ad esempio in occasione di un matrimonio o persino dalle forze dell’ordine per tenere sotto controllo una zona in particolare, per non citare le tantissime applicazioni nel settore cinematografico.

Oltre a un sensore in grado di acquisire video e foto di ottima qualità, i droni hanno decine di funzioni e tecnologie avanzate che permettono di fare cose strabilianti in volo. Nel corso degli anni la loro popolarità è cresciuta così rapidamente che ad oggi sono numerosi i brand che si sono lanciati in questo mercato proponendo i loro prodotti, ma l’azienda alla quale bisogna dare il dovuto riconoscimento è senza dubbio la DJI che ancora oggi rimane leader del settore, grazie ai suoi modelli pensati in base alle varie esigenze e alla loro qualità indiscussa.

Non è un caso quindi se nella nostra lista dei migliori droni portatili troverete diversi modelli di questo brand, ma esistono comunque altre società che realizzano prodotti altrettanto validi e che vantano un ottimo rapporto qualità-prezzo. Suggeriamo quindi di dare un’occhiata alla nostra selezione perché abbiamo riportato quelli che sono ad oggi i migliori modelli che potete acquistare.

I migliori droni portatili

DJI Mavic Air 2

Iniziamo la nostra lista dei migliori droni portatili segnalando quello che probabilmente è il drone che si adatta al maggior numero di persone, grazie alle dimensioni e al peso non particolarmente esagerati. Il Mavic Air 2 offre una qualità di immagine eccellente e permette di realizzare capolavori aerei in maniera semplice. La registrazione video arriva fino a 4K a 60 FPS e include il formato HEVC (H.265) in modo da salvare più dati occupando meno spazio sulla memoria, ma mantenendo al tempo stesso la gamma dinamica e tutti i dettagli. Il sensore CMOS da 48MP regala foto strepitose anche in condizioni difficili grazie alla modalità SmartPhoto, che adatta i parametri della fotocamera all’acquisizione delle immagini in scenari differenti. Inoltre, la tecnologia FocusTrack permette di fare riprese di qualità professionale e liberare tutta la vostra creatività. Un esempio è quello di mantenere il soggetto sempre al centro dell’inquadratura, anche in presenza di alberi o altri ostacoli che ne ostruiscono temporaneamente la visibilità. Mavic Air 2 offre un’autonomia di circa 30 minuti e raggiunge i 68 Km/h in modalità Sport.

» Clicca qui per acquistare DJI Mavic Air 2 su Amazon

» Clicca qui per acquistare DJI Mavic Air 2 su DJI Store

DJI Mavic 2 Pro

Questo è il modello ideale per chi desidera avere la massima qualità video possibile. Il Mavic 2 Pro utilizza un sensore CMOS da 1 pollice e fotocamera Hasselblad, particolarmente nota per aver immortalato scene memorabili come il primo atterraggio sulla Luna. Supporta un profilo colore D-LOG a 10 bit che estende l’intervallo dinamico per consentire una maggiore flessibilità nella gradazione del colore, in modo da catturare anche quelli più impercettibili per una totale libertà in fase di post-produzione. L’apertura dell’obbiettivo è variabile e ovviamente non manca il rilevamento ostacoli omnidirezionale, così come non mancano tutte le altre funzioni tipiche di un dispositivo di fascia alta, come le modalità Hyperlapse e HyperLight. La portata del segnale arriva fino a 10Km e raggiunge una velocità di ben 72Km/h. Infine, per quanto riguarda l’autonomia, siamo nella media dato che il Mavic 2 Pro offre circa 30 minuti di volo.

» Clicca qui per acquistare DJI Mavic 2 Pro su Amazon

» Clicca qui per acquistare DJI Mavic 2 Pro su DJI Store

DJI Mavic Mini

Come suggerisce il nome, questo è il modello adatto per chi vuole avere un dispositivo molto compatto ma senza rinunciare alla qualità e alle caratteristiche tipiche di DJI. I compromessi rispetto alle varianti precedentemente menzionate non sono tanti. Pesa solo 250 grammi e questo lo rende incredibilmente portatile, consentendogli di soddisfare gli standard previsti in molti paesi per il volo dei micro APR. Il Mavic Mini è dotato di paraeliche circolari che proteggono le eliche a 360 gradi migliorandone anche le prestazioni in fase di volo. Grazie ai suoi sensori avanzati, riesce a stazionare in volo con estrema precisione e l’app dedicata permette di creare fantastici video semplicemente con un tocco. Questo modello non riesce a registrare video in 4K ma si limita alla risoluzione 2K, la quale offre comunque una qualità eccellente in grado di soddisfare un buon numero di persone. La distanza di collegamento raggiunge “solo” 2Km rispetto ai 10Km dei fratelli maggiori, ma l’autonomia garantisce comunque circa 30 minuti di volo, nonostante le sue dimensioni ridotte.

» Clicca qui per acquistare DJI Mavic Mini

» Clicca qui per acquistare DJI Mavic Mini su DJI Store

Parrot Anafi

Con questo modello usciamo dalla fascia alta dominata da DJI ed entriamo in quella media in cui sono presenti numerosi droni piuttosto interessanti e uno di questi è senza dubbio il Parrot Anafi. Questo drone utilizza un sensore CMOS da 21MP e permette di registrare video fino a 4K anche se con una frequenza di aggiornamento piuttosto bassa di soli 24 FPS. Tuttavia, la qualità generale dell’immagine è ottima e lo stabilizzatore Gimbal può essere inclinato verticalmente fino a 180 gradi in modo da scattare foto dal basso verso l’alto, una funzione che probabilmente nessun altro modello è in grado di compiere. Le dimensioni di 175x240x65 mm e il peso di 350 grammi lo rendono un drone particolarmente compatto e facile da trasportare. L’autonomia è leggermente al di sotto della media, dal momento che l’azienda dichiara 25 minuti di volo.

» Clicca qui per acquistare Parrot Anafi

Potensic T25

Se siete principianti e il vostro scopo principale è quello di fare esperienza prima di passare magari a un modello superiore, suggeriamo di prendere in considerazione il Potensic T25. Si tratta di un drone capace di registrare video in FullHD e di scattare foto di buona qualità ed è il modello ideale per iniziare appunto a prendere confidenza con questo tipo di dispositivi. Nonostante il prezzo sia alla portata di tutti, vanta comunque di specifiche tecniche all’avanguardia e permette un volo stabile grazie anche alla presenza del GPS. Tra le modalità disponibili segnaliamo quella di ritorno automatico, mentre la distanza massima raggiungibile è di 300 metri. L’autonomia in questo caso è piuttosto scarsa, dato che raggiunge a fatica i 10 minuti di volo.

» Clicca qui per acquistare Potensic T25

Snaptain H823H

Se invece volete un prodotto entry-level e principalmente adatto ai ragazzini, suggeriamo di valutare questo modello, dal momento che ha ricevuto numerose recensioni positive. Ovviamente, le prestazioni non sono paragonabili a quelli di fascia superiore, ma è in grado comunque di offrire un’esperienza soddisfacente e capace di regalare ottime soddisfazioni, grazie all’autonomia che permette un utilizzo di circa 20 minuti e alla presenza di un sistema di giroscopio a 4 assi, che assicura una buona stabilità. Non mancano alcune delle funzionalità principali pre-impostate, come ad esempio la rotazione a 360°, il decollo/atterraggio con un singolo pulsante insieme alla modalità di ritorno automatico.

» Clicca qui per acquistare Snaptain H823H

Tech RC Predator

Infine, per completare la nostra selezione di articoli in merito ai migliori droni portatili, vogliamo menzionare un modello adatto per coloro che desiderano spendere cifre relativamente basse e acquistare un dispositivo che può essere usato per prendere familiarità con questo genere di prodotti e che potrebbe farvi avvicinare a questa passione. A questo scopo, il Tech RC Predator è sicuramente il prodotto ideale visto che offre le principali funzioni che deve avere un drone, tra cui la fermata di emergenza e l’avviso di batteria scarica. La qualità video ovviamente non è il suo punto forte così come non lo è l’autonomia, ma è il prodotto giusto per chi vuole iniziare da zero senza correre il rischio di danneggiare un dispositivo dal costo elevato a causa della poca esperienza.

» Clicca qui per acquistare Tech RC Predator