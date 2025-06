Shelly Gen4 e Plus: piccoli dispositivi ma grandi alleati per una casa smart

Chi di voi ha iniziato a costruire una smart home sa bene che spesso si parte pieni di entusiasmo, ma ci si scontra subito con dispositivi complessi da installare, app tutte diverse e scarsa compatibilità tra sistemi. Ecco perché la nuova gamma Shelly Gen4, affiancata dai pur sempre ottimi Shelly Plus 1 e Plus 1PM della generazione precedente, merita attenzione. Porta sul mercato soluzioni compatte, flessibili e facili da integrare, pensate per rendere la domotica finalmente semplice e utile.

Vedi novità su Shelly

Gamma Gen4: compattezza, efficienza e controllo intelligente

I quattro nuovi dispositivi della serie Gen4 (Shelly 1 Mini Gen4, Shelly 1PM Mini Gen4, Shelly 1 Gen4 e Shelly 1PM Gen4) sono progettati per adattarsi a qualsiasi esigenza, da chi è alle prime armi con la domotica a chi ha già un ecosistema avanzato. Supportano Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee e Matter, offrendo massima compatibilità con i principali sistemi smart home, da Google Home ad Alexa.

I modelli Mini, con un ingombro ridotto del 35%, trovano posto anche nelle cassette a muro più piccole, senza compromettere la qualità del segnale. Ideali per luci e piccoli elettrodomestici, supportano fino a 8 A. Le varianti PM, inoltre, includono un misuratore di potenza integrato per il monitoraggio dei consumi in tempo reale (una funzione preziosa per ottimizzare l’efficienza energetica).

I dispositivi Shelly 1 Gen4 e 1PM Gen4, pensati per carichi fino a 16 A, ampliano le possibilità di utilizzo, mantenendo la semplicità di installazione e il controllo via app o voce. Il tutto è gestito da un processore avanzato, progettato per funzionare sia in locale, su rete Wi-Fi, sia con servizi in cloud, garantendo prestazioni stabili e protezione dei dati.

Shelly Plus 1: la soluzione per chi ha meno esigenze

Shelly Plus 1 è l'acquisto giusto se cercate un dispositivo semplice ma versatile. Si connette direttamente alla rete Wi-Fi domestica (niente hub o centraline) e permette di automatizzare luci, cancelli e persino sistemi di irrigazione, anche in base alle condizioni meteo. Tramite l’app Shelly è possibile impostare cicli di illuminazione personalizzati in base all’orario o al proprio rientro a casa. Il supporto a tensioni operative di 12, 24 e 48 V (CC) lo rende adatto ancor di più a un’ampia gamma di impianti, e grazie alla sua compattezza può essere installato ovunque, anche nelle cassette elettriche più piccole.

Shelly Plus 1PM: consumi sotto controllo, sicurezza sempre attiva

Shelly Plus 1PM è un relè Wi-Fi con misuratore di potenza integrato, pensato per il controllo intelligente di prese e interruttori. Potete accendere e spegnere qualsiasi apparecchio direttamente dallo smartphone, impostare orari precisi o sincronizzare i dispositivi con alba e tramonto. Una funzione molto utile è il timer automatico per lo spegnimento, ideale ad esempio per evitare che un forno resti acceso per ore. Anche questo modello è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Home, per un controllo ancora più immediato.

Un ecosistema pensato per semplificare

Tutti i dispositivi Shelly sono gestibili tramite l’app Shelly Smart Control, che permette di monitorare, programmare e controllare ogni funzione della casa da remoto. Potete creare scenari personalizzati, monitorare i consumi in tempo reale e avere sempre tutto sotto controllo, senza complicazioni.

I prezzi sono accessibili: si parte da 18,99€ per i modelli Mini, fino a 22,49€ per le versioni standard. Sono disponibili anche bundle da 2 o 4 dispositivi per chi desidera ampliare l’impianto in modo modulare.

Vedi novità su Shelly