Narwal Freo X Plus, il robot aspirapolvere per chi vuole tanto a poco prezzo | Test & Recensione

Abbiamo già provato il Freo X Ultra, l’attuale top di gamma della proposta di robot aspirapolvere Narwal, in grado di portare un po’ di novità nel settore, e di guadagnare il nostro award. Ora vi propongo la prova del modello Freo X Plus, una versione più economica pensata principalmente per chi vuole aspirare e non vuole, invece, lavare sempre il pavimento. Costa meno della metà rispetto a Freo X Ultra, con un prezzo di listino di 399 euro, ma con un prezzo di lancio in offerta ancora più conveniente.

Considerando che i due modelli condividono molte delle tecnologie, questa prova è piuttosto un ribadire alcune caratteristiche e sottolineare le differenze tra i due modelli.

Freo X Plus è dotato di un potere aspirante leggermente ridotto, pari a 7800 pa, contro gli 8200 Ps del modello Ultra. Quanto fa la differenza questo dato ? Molto poco. Il resto è praticamente identico: stessa possibilità d’installare un sacchetto contenitore per la polvere da 1 litro, dotato di filtro, che abbinato alla soluzione di compressione della sporcizia porta a un’autonomia di sette settimane. Se userete il contenitore in plastica da svuotare, l’autonomia sarà un po’ più bassa. Starà a voi scegliere la comodità di buttare il contenitore pieno di polvere o risparmiare a fronte di qualche minuto di manutenzione ogni tanto.

L’installazione e messa in opera è semplice e non differente da qualsiasi altro robot. Dovrete estrarlo dalla confezione, collegare vari accessori, posizionarlo nella base e scaricare l’applicazione che vi aiuterà a collegare il robot a internet. Successivamente il Freo X Plus sarà pronto per creare la mappa della casa, operazione che inizierà dopo alcune domande iniziali come ad esempio se avete bambini o animali in casa. In base alla dimensione della vostra casa la fase di creazione della mappa impiegherà più o meno tempo, ma sempre pochi minuti. Il sistema Lidar avanzato rileva tutti gli oggetti e creare una mappa fedele. Successivamente potrete decidere di modificare la mappa, se sarà necessario.

Freo X Plus offre un software completo e soprattutto tante funzioni che permettono di scegliere il tipo di pulizia da effettuare, lasciando anche la scelta al robot del tipo di pulizia in termini di tragitto e potenza. È in grado di rilevare la presenza di tappeti ma differentemente dal modello Ultra ha qualche sensore in meno, di conseguenza la sua intelligenza è un po’ limitata. Se Freo X Ultra può “capire” se c’è ancora sporco sul pavimento e magari decidere di fare qualche altro passaggio, Freo X Plus si limita a seguire il programma. Quanto cambia all’atto pratico ? Anche in questo caso la risposta è “poco”, soprattutto perché la qualità di aspirazione è tale da riuscire a fare un buon lavoro subito al primo passaggio.

Inoltre gestisce bene peli e capelli, e riduce anche le chance che si annodino ai lati della spazzola grazie a un design a singola connessione. Molto interessante la capacità di arrivare molto vicino a bordi, che si tratti di pareti od ostacoli. La parte di lavaggio del pavimento in questo caso è basilare e fa un lavoro discreto, di qualità inferiore rispetto al fratello “Ultra” più costoso, per vari motivi. Prima di tutto per via della forma dei mop, più tradizionali, e che in questo caso non arrivano ai bordi. Il secondo motivo è il peso, in pratica la pressione fatta sul pavimento è la metà rispetto al Freo X Ultra, e di conseguenza l’efficacia è inferiore. Inoltre se vorrete usarlo per lavare dovrete pulire i mop e il fondo manualmente, operazione non particolarmente entusiasmante.

La manutenzione è ridotta all’osso, dovrete scaricare solo il cestello della polvere dopo qualche settimana o, nel caso del sacchetto, dopo un mese e mezzo. L’autonomia non è un problema, anche perché nel caso la batteria dovesse scaricarsi durante una lunghissima - e improbabile - pulizia, il robot tornerà alla base, si ricaricherà e poi finirà il lavoro.

Verdetto

Ho dedicato meno tempo alla prova del Narwal Freo X Plus semplicemente perché ho già fatto un test prolungato del Narwal Freo X Ultra, che offre le medesime caratteristiche e potenzialità di aspirazione. La vera differenza tra i due modelli è la capacità del modello Ultra di lavare i pavimenti in maniera molto più accurata e profonda. Tuttavia, se non avete bisogno di lavare ogni giorno i pavimenti e vi accontentate di avere questa funzione quando vi serve, ma cercate un robot aspirapolvere che aspiri bene il pavimento, allora dovreste considerare il Narwal Freo X Plus. Le capacità di aspirazione è pari a quelle di molti robot di fascia alta, a un prezzo inferiore a 400 euro.