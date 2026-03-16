Con l’arrivo della bella stagione, è il momento perfetto per rinnovare la casa e affrontare le pulizie di primavera con strumenti più efficienti. Per l’occasione, Dyson ha lanciato una serie di promozioni valide dal 16 marzo al 13 aprile, con sconti fino al 33% su alcuni dei prodotti più apprezzati del brand: aspirapolvere senza filo, lavapavimenti e anche l’iconico asciugacapelli Supersonic.

Ecco tutte le offerte disponibili e perché potrebbero essere il momento giusto per fare un upgrade alla tua routine di pulizia.

Lavapavimenti e pulizia dei pavimenti

Tra le offerte più interessanti troviamo il Dyson Clean+Wash Hygiene, un lavapavimenti progettato per garantire pavimenti perfettamente puliti con il minimo sforzo.

Questo elettrodomestico combina aspirazione e lavaggio, rendendo la pulizia quotidiana molto più rapida ed efficace.

Un’altra alternativa è il Dyson PencilWash, pensato per chi cerca un sistema compatto ma potente per la pulizia dei pavimenti.

Grazie al design sottile e maneggevole, è perfetto per muoversi facilmente tra mobili e spazi stretti.

Aspirapolvere Dyson in forte sconto

Gli aspirapolvere senza filo Dyson sono tra i prodotti più ricercati del marchio, e durante questa promozione alcuni modelli ricevono sconti molto significativi.

Dyson V15 Detect

Uno dei modelli più avanzati della gamma.

È noto per il suo sistema di rilevamento della polvere e per l’elevata potenza di aspirazione.

Dyson V12s Detect Slim Submarine

Una soluzione compatta ma estremamente versatile.

Ideale per chi vuole una pulizia completa di pavimenti e superfici in un unico dispositivo.

Dyson V8 Cyclone

Uno dei modelli più popolari per rapporto qualità-prezzo.

Perfetto per chi vuole entrare nel mondo Dyson con una spesa più contenuta.

Dyson V11 Fluffy

Un altro modello molto apprezzato, soprattutto per pavimenti delicati.

Si tratta della migliore offerta della promozione in termini percentuali.

Anche il Dyson Supersonic in promozione

Le offerte non riguardano solo la pulizia della casa. Anche l’iconico Dyson Supersonic è incluso nella campagna:

Questo asciugacapelli è famoso per la sua tecnologia di controllo intelligente del calore, che protegge i capelli mantenendoli lucidi e sani.