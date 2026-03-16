Con l’arrivo della bella stagione, è il momento perfetto per rinnovare la casa e affrontare le pulizie di primavera con strumenti più efficienti. Per l’occasione, Dyson ha lanciato una serie di promozioni valide dal 16 marzo al 13 aprile, con sconti fino al 33% su alcuni dei prodotti più apprezzati del brand: aspirapolvere senza filo, lavapavimenti e anche l’iconico asciugacapelli Supersonic.
Ecco tutte le offerte disponibili e perché potrebbero essere il momento giusto per fare un upgrade alla tua routine di pulizia.
Lavapavimenti e pulizia dei pavimenti
Tra le offerte più interessanti troviamo il Dyson Clean+Wash Hygiene, un lavapavimenti progettato per garantire pavimenti perfettamente puliti con il minimo sforzo.
- Prezzo originale: 499€
- Prezzo promo: 449€
- Sconto: 50€ (10%)
Questo elettrodomestico combina aspirazione e lavaggio, rendendo la pulizia quotidiana molto più rapida ed efficace.
Un’altra alternativa è il Dyson PencilWash, pensato per chi cerca un sistema compatto ma potente per la pulizia dei pavimenti.
- Prezzo originale: 349€
- Prezzo promo: 299€
- Sconto: 50€ (14%)
Grazie al design sottile e maneggevole, è perfetto per muoversi facilmente tra mobili e spazi stretti.
Aspirapolvere Dyson in forte sconto
Gli aspirapolvere senza filo Dyson sono tra i prodotti più ricercati del marchio, e durante questa promozione alcuni modelli ricevono sconti molto significativi.
Dyson V15 Detect
Uno dei modelli più avanzati della gamma.
- Prezzo originale: 799€
- Prezzo promo: 549€
- Sconto: 250€ (31%)
È noto per il suo sistema di rilevamento della polvere e per l’elevata potenza di aspirazione.
Dyson V12s Detect Slim Submarine
Una soluzione compatta ma estremamente versatile.
- Prezzo originale: 719€
- Prezzo promo: 499€
- Sconto: 220€ (31%)
Ideale per chi vuole una pulizia completa di pavimenti e superfici in un unico dispositivo.
Dyson V8 Cyclone
Uno dei modelli più popolari per rapporto qualità-prezzo.
- Prezzo originale: 399€
- Prezzo promo: 279€
- Sconto: 120€ (30%)
Perfetto per chi vuole entrare nel mondo Dyson con una spesa più contenuta.
Dyson V11 Fluffy
Un altro modello molto apprezzato, soprattutto per pavimenti delicati.
- Prezzo originale: 599€
- Prezzo promo: 399€
- Sconto: 200€ (33%)
Si tratta della migliore offerta della promozione in termini percentuali.
Anche il Dyson Supersonic in promozione
Le offerte non riguardano solo la pulizia della casa. Anche l’iconico Dyson Supersonic è incluso nella campagna:
- Prezzo originale: 419€
- Prezzo promo: 299€
- Sconto: 120€ (29%)
Questo asciugacapelli è famoso per la sua tecnologia di controllo intelligente del calore, che protegge i capelli mantenendoli lucidi e sani.