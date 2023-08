Vi ricordate quando, una ventina di anni fa, la forma di pirateria più diffusa erano i DVD contraffatti? Ebbene, oltre alla pirateria sul web, ora è emersa anche un’opzione per coloro che preferiscono qualcosa di fisico, con venditori online che offrono chiavette USB o hard disk “fatti a mano”, pre-caricati con film e programmi TV piratati.

Il business dei DVD pirata esiste da oltre due decenni, ma di solito si svolgeva in modo tradizionale, offline. Tuttavia, sembra che i venditori abbiano iniziato a sfruttare anche le opportunità e la comodità offerte dall’Internet. Con piattaforme come Etsy che forniscono un modo semplice per vendere, è diventato più facile che mai commerciare prodotti pirata.

Anche se Etsy non è l’unico luogo in cui il contenuto pirata viene venduto apertamente, il problema sembra particolarmente diffuso su quella piattaforma. Basta digitare frasi di ricerca come “film su chiavetta USB” o “serie TV su chiavetta USB” per ottenere centinaia di risultati.

La maggior parte di queste chiavette USB è contrassegnata come “fatta a mano”. I prezzi variano, partendo da pochi euro per una singola serie TV su una chiavetta USB, fino a oltre mille euro per una collezione di più di 10,000 film su un hard disk da 12 terabyte.

Di recente, qualcuno su Reddit si è interrogato su come sia possibile che molti venditori su Etsy possano vendere queste chiavette USB con film e serie TV. Queste persone hanno scoperto un escamotage legale o si tratta semplicemente di una violazione del copyright? Per quanto ne sappiamo, non esiste un’eccezione al concetto di “uso equo” per collezioni “fatte a mano” di contenuti pirata, e la maggioranza degli utenti di Reddit è d’accordo nel considerare ciò come una violazione del copyright. La questione su come questi venditori riescano a operare senza problemi è ancora aperta, chissà quando inizieranno a venire multati.