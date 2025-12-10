La saga di Fallout è pronta a tornare sotto i riflettori con una seconda stagione che promette di far parlare di sé. Prime Video si prepara ad accogliere nuovamente gli appassionati dell’universo post-atomico, offrendo un nuovo ciclo di otto episodi che mescolano tensione, misteri e personaggi fuori dal comune. Se non avete ancora un account, questo è il momento ideale per farne uno e garantirvi l’accesso immediato a una delle produzioni più attese del momento.

Quando esce Fallout 2 su Prime Video?

Segnatevi la data: il 17 dicembre arriverà il primo episodio, disponibile solo su Prime Video. Da quel momento, ogni settimana verrà rilasciata una nuova puntata, fino al finale previsto per il 4 febbraio 2026. Abbonandovi ora potrete seguire l’avventura fin dal lancio, senza rischiare spoiler o attese inutili. La piattaforma rende la visione semplice e veloce: basta una registrazione per entrare subito nell’azione.

La serie verrà distribuita in esclusiva in più di 240 paesi, creando una rete globale di spettatori pronti a commentare e condividere ogni sviluppo. Che siate a casa o in viaggio, potrete seguire la storia su qualunque dispositivo, secondo i vostri ritmi. E, una volta iscritti, l’intero catalogo di film, serie e contenuti originali di Prime Video sarà lì ad aspettarvi per ampliare ancora di più la vostra esperienza.

Non lasciate che questa nuova stagione vi passi accanto: attivate l’abbonamento e preparatevi a immergervi in un mondo dove sopravvivere è una sfida e ogni decisione pesa. Fallout 2 saprà tenervi con gli occhi incollati allo schermo fino all’ultimo minuto. Il viaggio nel deserto post-nucleare può iniziare: basta creare il vostro account e premere play.

