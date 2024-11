Questa lavasciuga Samsung può telefonare, andare su YouTube e farvi risparmiare tempo e denaro!

Samsung Electronics, nella giornata di ieri a Berlino, ha annunciato l'arrivo in Italia della sua innovativa lavasciuga Bespoke AI Combo che abbiamo conosciuto ad IFA 2024, un elettrodomestico di ultima generazione che promette di rivoluzionare l'esperienza di lavaggio e asciugatura. L'evento, ricco di dimostrazioni interattive e installazioni immersive, ci ha permesso di toccare con mano le potenzialità di questa soluzione all-in-one che combina un'ampia capacità di carico (18kg in lavaggio, 11kg in asciugatura) con tecnologie intelligenti e un design elegante.

Cuore pulsante di Bespoke AI Combo è la funzione AI Wash & Dry, un sistema di intelligenza artificiale che ottimizza le prestazioni di lavaggio e asciugatura in base alle specifiche esigenze di ogni carico. Attraverso una serie di sensori, la lavasciuga è in grado di rilevare il peso del bucato, il tipo di tessuto e il livello di sporco, dosando automaticamente la quantità di acqua e detergente necessaria. Al termine del lavaggio, la tecnologia AI regola anche l'asciugatura in base al peso e al tipo di tessuto, garantendo risultati impeccabili e riducendo gli sprechi.

L'interazione con Bespoke AI Combo è resa ancora più intuitiva e personalizzata grazie al display touch LCD da 7 pollici, che funge da hub centrale per il controllo e il monitoraggio del ciclo di lavaggio. Oltre a fornire informazioni in tempo reale sullo stato del ciclo, la quantità di detergente residua e il consumo energetico, il display consente di accedere a una serie di funzioni smart, tra cui:

Reportistica sui consumi: al termine di ogni ciclo, è possibile consultare i dati relativi al consumo di energia e acqua, sia sul display che sull'app SmartThings.

al termine di ogni ciclo, è possibile consultare i dati relativi al consumo di energia e acqua, sia sul display che sull'app SmartThings. Apprendimento delle preferenze: Bespoke AI Combo impara le abitudini dell'utente, memorizzando i cicli di lavaggio più utilizzati e le impostazioni preferite, che vengono poi suggeriti automaticamente.

Bespoke AI Combo impara le abitudini dell'utente, memorizzando i cicli di lavaggio più utilizzati e le impostazioni preferite, che vengono poi suggeriti automaticamente. Intrattenimento: la lavasciuga offre anche funzioni di intrattenimento, come la navigazione in Internet, Smart View per il mirroring da smartphone o TV Samsung, streaming musicale e controllo vocale avanzato con Bixby.

L'evento di lancio di Berlino è stato strutturato come un percorso esperienziale, articolato in tre spazi tematici che hanno permesso agli ospiti di immergersi nel mondo di Bespoke AI Combo e scoprirne i principali vantaggi:

Risparmio di spazio: la prima stanza ha messo in evidenza la capacità della lavasciuga di ottimizzare gli spazi, combinando lavatrice e asciugatrice in un unico elettrodomestico.

la prima stanza ha messo in evidenza la capacità della lavasciuga di ottimizzare gli spazi, combinando lavatrice e asciugatrice in un unico elettrodomestico. Risparmio di tempo: la seconda stanza ha dimostrato come Bespoke AI Combo possa far risparmiare tempo prezioso, grazie al ciclo Super Speed che lava e asciuga carichi giornalieri fino a 3 kg in soli 98 minuti.

la seconda stanza ha dimostrato come Bespoke AI Combo possa far risparmiare tempo prezioso, grazie al ciclo Super Speed che lava e asciuga carichi giornalieri fino a 3 kg in soli 98 minuti. Capacità massima: sempre nella seconda stanza sono stati evidenziati i vantaggi dell'ampio cestello da 18kg, che consente di lavare grandi quantità di bucato in una sola volta, riducendo il numero di lavaggi necessari.

sempre nella seconda stanza sono stati evidenziati i vantaggi dell'ampio cestello da 18kg, che consente di lavare grandi quantità di bucato in una sola volta, riducendo il numero di lavaggi necessari. Tecnologie intelligenti: la terza e ultima sala ha illustrato il funzionamento della funzione AI Wash & Dry, mostrando come la lavasciuga sia in grado di rilevare automaticamente le caratteristiche del bucato e adattare le impostazioni di lavaggio e asciugatura di conseguenza.

Bespoke AI Combo si distingue anche per l'elevata efficienza energetica, sia in modalità lavatrice che lavasciuga. Il ciclo di lavaggio Eco 40-60 è fino al 20% più efficiente rispetto alla classe di efficienza energetica A per le lavatrici, mentre il ciclo combinato di lavaggio e asciugatura si colloca nella classe di efficienza energetica A per le lavasciuga. Questi risultati sono resi possibili dall'innovativa tecnologia di asciugatura a pompa di calore, che asciuga i capi in modo rapido, delicato ed efficiente a basse temperature.

Disponibilità e prezzo

Bespoke AI Combo sarà disponibile in Italia a partire dal 25 novembre, al prezzo consigliato al pubblico di 2.999 euro. Dal 7 al 24 novembre sarà attiva una promozione di pre-order che permetterà di ricevere in omaggio uno tra 11 prodotti iconici Samsung.

Con Bespoke AI Combo, Samsung si conferma un'azienda in prima linea nell'innovazione tecnologica, offrendo una soluzione che semplifica la vita quotidiana e risponde alle esigenze dei consumatori sempre più attenti alla praticità, all'efficienza e alla sostenibilità.