Se siete appassionati di tecnologia o cercate un drone pratico, facile da usare e conveniente, il Neo Drone DJI potrebbe essere la scelta perfetta per voi. In vendita su AliExpress al sorprendente prezzo di soli 168€, rappresenta un’occasione davvero imperdibile per entrare nel mondo DJI senza spendere una fortuna. Inoltre, grazie ai coupon attualmente disponibili, è possibile che il prezzo finale scenda ancora. Parliamo di un drone 5 stelle con caratteristiche avanzate, proposto al prezzo più basso di sempre.

DJI Neo, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Neo Drone è stato progettato con un’attenzione particolare alla facilità d’uso e alla versatilità. Con un peso di appena 135 grammi, è più leggero di molti smartphone e rientra nelle categorie A1 e A3 della normativa europea, evitando così qualsiasi esame di certificazione. Potrete farlo decollare direttamente dal palmo della mano con un semplice tocco, senza neanche dover usare il radiocomando. È il compagno ideale per le escursioni, i picnic, i momenti in famiglia o le avventure all’aperto.

Ma non è solo leggero e semplice da usare: Neo Drone è anche intelligente. Grazie al tracciamento automatico con intelligenza artificiale e alle otto modalità creative QuickShot, potrete registrare vlog e video dinamici con risultati professionali. La stabilizzazione elettronica combinata con la qualità video in 4K garantisce riprese fluide e nitide, anche in condizioni di vento o durante attività sportive come il kayak o l’arrampicata.

Infine, DJI ha pensato anche alla vostra sicurezza e comodità. Sono disponibili accessori progettati su misura per Neo, come borse di trasporto, paraurti e protezioni per la batteria, tutti studiati per migliorare l’esperienza d’uso. Le eliche sono completamente protette, così da permettervi di volare in casa o in ambienti stretti in tutta tranquillità. Con il controllo vocale, l’app dedicata e la possibilità di usare un radiocomando, Neo Drone vi offre un’esperienza di volo versatile e adatta davvero a tutti.

