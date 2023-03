Ogni volta che ci si addentra nel magico mondo degli elettrodomestici intelligenti, e in particolar modo delle friggitrici ad aria, ci si trova, sempre, davanti a un enorme quesito: che cosa ci faccio? Che sia il celebre Bimby, un Cookeo della Moulinex o questa Smart Cube della Aigostar, ogni volta la situazione è sempre la stessa. Si viene ammaliati dalle mille funzioni smart, si compiono voli pindarici sul poter cucinare qualsiasi cosa con poco sforzo e una volta che li si accomoda in cucina, si rischia di utilizzarli solo in rare occasioni, proprio a causa del non avere ben chiaro come sfruttarli nella quotidianità.

Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di approcciarci differentemente alla Aigostar Smart Cube, lasciandoci alle spalle, almeno inizialmente, i sontuosi libri di ricette che dovrebbero stimolarci nel cucinare pietanze di ogni tipo e “limitandoci” a sfruttarla il più possibile nella vita di tutti i giorni. Tenete presente che chi sta scrivendo questo articolo si è ritrovato, in passato, a poter usare esclusivamente un Rice Cooker per quaranta giorni, riuscendoci a preparare una lasagna con un po’ di ingegno, per cui potete immaginarvi a cosa è andata incontro questa friggitrice ad aria smart.

Specifiche e dotazione

Prima di lanciarci nell’analisi del prodotto, è giusto sapere come si presenta la Aigostar Smart Cube e che cosa si porta in dote. La friggitrice è un rettangolo che misura, circa, 42 centimetri in altezza e occupa, approssimativamente, 35 centimetri sia in larghezza, che in profondità. È proposta in una colorazione nero lucida, con un pannello superiore argentato. Nella parte frontale, oltre all’ampio display tattile, è alloggiato il capiente cestello per la cottura (25X25X11 cm) da 7 litri, sul quale si staglia una maniglia, abbastanza ingombrante, utile per poterlo estrarre senza incappare in accidentali scottature.

Capacità 7 l Dimensioni cestello 23 x 23 x 11 cm Dimensioni pentola 25 x 25 x 11 cm Temperatura 80-200° C Tempo 1-60 m Circolazione aria 360° Rivestimento Antiaderente Dimensioni 41,6 x 31,6 x 34,6 cm Peso 5,9 Kg Potenza 1,900 W Lunghezza cavi 1 m Connettività Wi-Fi (5 GHz), Bluetooth Display LED – Controllo Tattile

In dotazione, oltre alla Aigostar Smart Air Fryer, troviamo un cavo di alimentazione, la manualistica (anche in italiano) e un ricettario che, come da tradizione, offre un’ampia varietà di ricette che si possono realizzare con la friggitrice e che comprende:

frittata di funghi, cipolle e feta

ratatouille

tofu croccante

cuori di carciofo marinati

fajitas di manzo alla griglia

controfiletti chimichurri

crocchette di pollo al parmigiano

ali di pollo mediterranee con olive

gamberetti cajun

quiche di salmone

salmone con salsa all’aneto

hamburger di tonno

involtini di uova di torta di mele

wonton alla banana e alla nutella

brownies

cheesecake

bocconcini di cavolfiore

palline di mozzarella

biscotti di scalogno con cheddar

anelli di cipolla

Il ricettario è, indubbiamente, ben confezionato: compatto, scritto in cinque lingue (italiano compreso) e con le informazioni essenziali per realizzare le varie pietanze ma al posto di dilettarci nel cercare tutti gli ingredienti per realizzare le ali di pollo mediterranee con le olive, abbiamo optato per aprire il freezer e capire se la Aigostar Smart Air Fryer, avrebbe potuto friggere le nostre patatine senza impregnare la casa di quello sgradevole odore di frittura.

Esperienza d’uso

Volutamente abbiamo ignorato il manuale di istruzioni, mettendoci nei panni di un utente poco avvezzo alle lettura, e dopo aver sfilato il cestello, abbiamo applicato uno strato di carta da forno nella pentola presente al suo interno, deposto le patatine e premuto sull’icona del programma dedicato, sbirciando di tanto in tanto se la cottura stesse progredendo come sperato.

La Aigostar Smart Cube, di default, offre un programma espressamente pensato per patatine, e fritture in generale, che tara la temperatura a 200°, ma per quanto il preset sia correttamente preimpostato per quanto riguarda la temperatura, abbiamo constatato che la Aigostar Smart Air Fryer ha richiesto sempre meno tempo di quello definito dai vari programmi. Considerando la praticità con cui la friggitrice ha cotto le patatine, senza rilasciare sgradevoli odori nell’appartamento, nei giorni seguenti abbiamo cominciato a sfruttarla per preparare tutta una serie di pietanze, precotte e non, sfruttando la Aigostar Smart Air Fryer sia come una friggitrice, che come un forno di dimensioni ridotte.

Panzerotti, biscotti, quiche, un paio di ricette trovate nel libro in dotazione (vi consigliamo caldamente i controfiletti chimichurri) e, ovviamente, una teglia monoporzione di lasagna realizzata a puro titolo scientifico; ogni pietanza è sempre stata cotta accuratamente, grazie a una circolazione dell’aria a 360° capace di cuocere i piatti in maniera uniforme e la funzione di mantenimento del calore, si è rivelata ottimale per mantenere caldi i piatti anche al termine dei vari programmi di cottura.

Grazie al display con comandi tattili, ricco di icone e indicazioni chiare sulle funzioni di cottura a disposizione, gli unici due accorgimenti che abbiamo dovuto tenere sempre in considerazione, sono stati esclusivamente: la durata dei programmi della Aigostar Smart Air Fryer, sempre un pelo troppo generosi in termini di minutaggio, e il ricordarci di mescolare le pietanze che lo richiedevano, in maniera tale da garantire che la cottura risultasse sempre uniforme.

Smart ma non troppo

Una volta testata per qualche giorno la Aigostar Smart Cube, sfruttandola per preparare rapidamente un sacco di pietanze che normalmente avrebbero richiesto o di riscaldare il forno o di cominciare a friggere, abbiamo voluto cominciare a spulciare nelle funzioni smart, quelle pensate per rendere ancora più pratiche le sessioni culinarie.

Con nostra grande sorpresa, l’applicazione sviluppata per la Aigostar Smart Air Fryer (disponibile gratuitamente su App Store e Google Play), funziona esclusivamente con connessioni WiFi da 5GHz, escludendo dalle funzionalità smart della friggitrice, tutti quegli utenti con un router 2,4GHz (molto comuni fino a qualche anno fa).

Le funzioni offerte dall’applicazione sono: la realizzazione di programmi di cottura ad hoc per i vari piatti che si preparano più frequentemente; la capacità di controllare da remoto temperatura e tempo di cottura; la possibilità di impostare un timer che ci ricordi di mescolare i cibi e che metta in pausa autonomamente il programma di cottura; una funzione che permette di preimpostare un orario in cui la Aigostar Smart Air Fryer cominci il suo ciclo di cottura, permettendoci di arrivare a casa e trovare le pietanze cotte e pronte per essere consumate.

Per quanto siano una serie di funzioni pensate per rendere più ricca l’esperienza offerta dalla Aigostar Smart Air Fryer, non potervi accedere a causa di una connessione WiFi incompatibile, risulta invalidante ai termini ultimi dell’utilizzo della friggitrice. Riteniamo sia comunque molto importante essere a conoscenza di questa limitazione, nel caso la vostra scelta nell’acquisto di una friggitrice ad aria, dipenda esclusivamente dalle sue funzionalità smart.

Manutenzione e conclusioni

Per quanto concerne la manutenzione della Aigostar Smart Air Fryer, si tratta prevalentemente di pulire il cestello, e la pentola posta al suo interno, al termine di ogni utilizzo. Per quanto sia possibile lavare entrambe le vasche in metallo, all’interno di una lavastoviglie, il nostro consiglio e di farlo a mano, usando un qualunque prodotto detergente per stoviglie ma premunendovi di non utilizzare una spugna abrasiva, in modo tale da evitare di graffiare il rivestimento dei cestelli.

In conclusione la Aigostar Smart Air Fryer è una friggitrice ad aria ben realizzata, priva di reali difetti (al netto di un paio di sbavature) e perfetta per chi è in cerca di un modello di dimensioni capienti ma dal form factor poco ingombrante. I programmi preimpostati, al netto di far attenzione al minutaggio, si rivelano ottimi per preparare pietanze “al volo” portando l’utente a utilizzare frequentemente la Aigostar Smart Air Fryer, nella routine quotidiana. Se a tutto questo si aggiunge un prezzo decisamente competitivo per il tipo di prodotto e una manciata di funzionalità smart, atte ad adornare l’offerta finale, non si può che elogiare l’ottimo lavoro svolto da Aigostar.