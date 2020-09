Le migliori friggitrici ad aria del 2020

La passione per la cucina accomuna tante persone, ma spesso cucinare diventa piuttosto complicato, soprattutto quando serve l’aiuto di più persone o se si vuole preparare qualcosa di particolare. In queste situazioni ci vengono in aiuto sicuramente prodotti come le friggitrici ad aria, che permettono di cuocere svariati cibi in maniera quasi del tutto automatica, dandovi quindi l’opportunità di lavorare altrove contemporaneamente e di risparmiare tempo e fatica. Possiamo considerare la friggitrice ad aria come un’ottima alternativa al classico forno elettrico, dal momento che la funzione principale è la stessa, ovvero cuocere cibi senza l’utilizzo di olio, ma occupa nella maggior parte dei casi molto meno spazio rispetto a quest’ultimo, ed in questo articolo andremo a scoprire quelle che sono le migliori friggitrici ad aria.

Come dice già la parola, le friggitrici ad aria hanno la caratteristica di cuocere gli alimenti tramite il calore sprigionato dall’aria, riuscendo ad ottenere lo stesso risultato del metodo tradizionale, cioè cibi croccanti fuori e morbidi dentro, senza però incorrere a distrazioni e soprattutto avendo la massima comodità. La cottura di patatine è sicuramente l’utilizzo più comune, ma una buona friggitrice ad aria deve garantire una preparazione di cibi ottimale su un vasto numero di ricette, a partire dalla carne fino ad arrivare al pesce.

Inoltre, un modello valido deve avere, tra le altre cose, diversi programmi preimpostati, al fine di selezionare velocemente la giusta impostazione a seconda di quello che si desidera cucinare. I modelli che trovate in calce sono stati selezionati dalla nostra redazione dopo un’attenta analisi e solo dopo aver confrontato numerosi modelli disponibili sul mercato, quindi se siete alla ricerca di un prodotto che saprà soddisfare le vostre esigenze, suggeriamo di tenere in considerazione i seguenti modelli.

Prima di scoprire quelle che sono le migliori friggitrici ad aria, riteniamo valga la pena sottolineare che i prodotti segnalati sono reperibili con estrema facilità su Amazon, quindi avrete la massima sicurezza e garanzia totale sul prodotto in caso di problemi.

Le migliori friggitrici ad aria

Princess Aerofryer

Iniziamo col suggerirvi un modello entry level, ma questo non significa che non sia valido, anzi, tutt’altro! Questa friggitrice ad aria, infatti, è una delle più vendute su Amazon e, nonostante il suo prezzo sia inferiore ai 100,00€, vanta numerose funzionalità interessanti, tra cui 7 modalità di cottura, il controllo regolabile della temperatura e un timer integrato. Inoltre, dispone di un pannello di controllo digitale che permette di impostare le varie funzioni con estrema semplicità. Compatta ed elegante, è perfetta per chi ha poco spazio o per coloro che non hanno la necessità di preparare grossi quantitativi di cibi. La capacità di 3.2 litri permette comunque di cuocere, ad esempio, patatine per 5 porzioni in una sola volta. Vale la pena segnalare anche la presenza di un comodissimo sistema di griglie e cestelli antiaderenti estremamente avanzato, il che rende questo modello uno dei più comodi in assoluto.

InnSky IS-EE003

Passiamo ora ad un modello leggermente più grande con una capacità di 5,5 litri, adatto per le feste, riunioni di famiglia e, in generale, per gli amanti del cibo. Il cestello di cottura è abbastanza grande da permette l’inserimento di un pollo e si estrae proprio come un semplice cassetto, tirando la maniglia posta sul frontale del dispositivo. Essendo una macchina multicooker, si possono preparare numerosi piatti, ottenendo gli stessi risultati di un forno elettrico ventilato, col vantaggio di eliminare molta più umidità dalle pietanze e garantire un risultato croccante e asciutto. Le modalità di cottura preimpostate sono 8, tra cui quelle dedicate alla preparazione del pesce, carne e pizza. È presente ovviamente lo schermo touch digitale con cui programmare e avviare la varie modalità.

InnSky IS-EE004

Questa friggitrice ha la stessa capacità di quella precedente, ovvero 5,5 litri, ma presenta un design più raffinato ed è realizzata completamente in acciaio inossidabile, il che permette alla parte esterna del dispositivo di non surriscaldarsi in maniera esagerata e di non correre il rischio di andare in contro ad ustioni. Dotata di un bellissimo display LCD touch, sul quale sono presenti le 7 modalità di cottura, è perfetta per preparare numerose pietanze in tempi record grazie alla potenza di ben 1.700W. Vale la pena segnalare anche la presenza all’interno della confezione di un ricettario multilingua contenente ben 32 ricette.

De Longhi FH1394/2

A differenza dei modelli precedenti, la friggitrice di De Longhi implementa resistenze sia superiori che inferiori e dispone di un coperchio trasparente, che permette di tenere sotto controllo lo stato di cottura senza la necessità di aprire il cestello. Le capacità di questo dispositivo sono degne di nota, dal momento che sono sufficienti meno di 30 minuti per cuocere oltre 1Kg di patatine congelate e dispone di un’app dedicata contenente ben 300 ricette. Tra le altre cose, nel cestello è presente una pala che ha lo scopo di mescolare il contenuto automaticamente, evitando quindi qualsiasi intervento da parte vostra e, qualora non la riteniate opportuna, può essere facilmente rimossa. I comandi purtroppo non sono touch, ma se state cercando una friggitrice grande e potente, questo è uno dei modelli da tenere in considerazione.

Philips HD9652/90 Airfryer XXL

Questa friggitrice è ideale per coloro che vogliono il top assoluto! I suoi 2.225W assicurano una potenza in grado di cuocere cibi in tempi rapidissimi, mentre il grande cestello permette di preparare un pollo intero senza difficoltà. Si tratta di un prodotto di alto livello che implementa la tecnologia brevettata Twin TurboStar, la quale emana un vortice di aria calda che avvolge l’intero cestello di cottura, in modo da cuocere le pietanze in modo omogeneo. Inoltre, vanta di un sofisticato sistema capace di catturare il grasso dagli alimenti e di intrappolarlo sul fondo del cestello di cottura, rendendo così la fase di pulizia molto più comoda. Infine, è presente una funzione di mantenimento della temperatura, che consente di servire i piatti nel momento giusto.

