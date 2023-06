Il Samsung QN90C si distingue per il suo design di alta qualità ed è ben costruito, anche se la struttura può risultare leggermente flessibile. Il piede centrale è elegante, ma potrebbe mancare di stabilità. La parte posteriore del televisore presenta un design strutturato con comode scanalature per i cavi, tuttavia gli ingressi possono risultare di difficile accesso se il televisore viene montato a parete. Il QN90C è realizzato con materiali premium e dispone di quattro porte HDMI 2.1 ideali per il gaming in 4K/60FPS. Il telecomando è funzionale, ma mancano retroilluminazione e tasti numerici.

Per quanto riguarda la qualità dell’immagine, il QN90C utilizza la tecnologia mini LED in combinazione con un pannello Quantum Dot, e per questo Samsung parla lo inserisce nella linea Neo QLED. Ciò comporta miglioramenti nel tone mapping e nel controllo dell’angolo di visione, offrendo una qualità dell’immagine complessivamente molto buona, sebbene con alcune imperfezioni. I mini LED offrono una luminosità più elevata, un contrasto superiore e una maggiore suddivisione in zone per il local dimming rispetto ai LED FALD. L’HDR viene gestito in modo eccellente, con una luminosità massima di 1300 nit e un controllo del contrasto ottimale. L’uniformità dell’immagine è buona e i riflessi vengono gestiti in modo adeguato.

Samsung QN90C

Per quanto riguarda l’audio, la qualità è molto buona, con un volume massimo elevato e dialoghi ben distinti e comprensibili. Tuttavia, gli alti e i bassi non raggiungono livelli eccezionali e potrebbe essere consigliabile l’aggiunta di una soundbar per un miglioramento dell’esperienza audio.

Il televisore utilizza il sistema operativo Tizen, che offre un’esperienza utente solida, con un hub dedicato al gaming e collegamenti ai servizi di streaming più popolari. Tuttavia, il software presenta ancora alcune aree vuote nella homepage e visualizza pubblicità o contenuti raccomandati.

In conclusione, il Samsung QN90C è un televisore eccezionale, anche se il suo prezzo potrebbe essere un po’ troppo alto. Risulta interessante se si cerca un televisore relativamente piccolo ma di buona qualità, o se si desidera in particolare un modello mini LED per la sua luminosità extra. Tuttavia, in generale, questo televisore si trova a competere con prodotti OLED dai prezzi simili, che risultano essere preferibili praticamente sotto ogni aspetto.

Design e caratteristiche

Il Samsung QN90C si distingue per un design fantastico, caratterizzato da materiali di alta qualità e una precisione nell’assemblaggio che si nota immediatamente una volta estratto dalla confezione. Tuttavia, la struttura può apparire leggermente flessibile, forse più di quanto desiderato.

Samsung QN90C

Il piede centrale, tipico di Samsung, è elegante e sottile, ideale per integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente. È più sottile e meno invadente rispetto ai modelli precedenti, ma non offre la massima stabilità e il Samsung QN90C può risultare un po’ traballante. Non è un vero problema, perché una volta posizionato il TV non subirà nessuna sollecitazione; a meno che non abbiate degli animali, ma in quel caso probabilmente sapete già cosa è meglio fare per evitare danni.

Il retro del televisore è esteticamente piacevole, con un design strutturato del pannello posteriore. Vi sono apposite scanalature per una gestione più semplice dei cavi. Tuttavia, gli ingressi sono di difficile accesso, soprattutto se il televisore viene montato a parete. È possibile montarlo su qualsiasi supporto VESA standard ed è anche compatibile con il supporto a parete Slim Fit di Samsung.

Samsung QN90C

Sfortunatamente, Samsung non supporta ancora il Dolby Vision, ma invece offre il supporto per l’HDR10+, un formato simile ma non altrettanto ampiamente supportato.

Il telecomando è lo stesso dell’anno scorso, un modello compatto con ricarica solare e connettore USB-C. Personalmente, lo trovo ottimo, mancando solo la retroilluminazione per essere considerato perfetto. Tuttavia, non dispone dei classici tasti numerici, il che potrebbe risultare fastidioso per chi è abituato a guardare la televisione in modo tradizionale. Nel caso sia un problema, è possibile trovare un secondo telecomando all’interno della confezione, in conformità con una specifica disposizione dell’AgCom.

Qualità dell’immagine

Il Samsung QN90C rappresenta la terza generazione dei televisori mini LED con pannello Quantum Dot, che Samsung ha denominato “Neo QLED”. Il pannello e le prestazioni sono sostanzialmente simili a quelli offerti dal QN90B.

In generale, il modello 2023 non differisce molto da quello dell’anno precedente, quindi coloro che hanno acquistato il QN90B non avranno motivo di preoccuparsi. Il QN90C presenta alcune migliorie nel tone mapping e un nuovo pannello con un angolo di visione leggermente più ridotto, ma anche con meno aberrazioni cromatiche. Questo è un dettaglio rilevante solo se si guarda la TV da posizioni angolate.

Samsung QN90C

Da sinistra a destra: modalità Dinamica, Standard, Film e Filmmaker

È importante sottolineare i vantaggi di questi prodotti rispetto ai LED FALD, poiché attualmente (e presumibilmente anche nel 2024) entrambe le opzioni saranno disponibili nei negozi. I mini LED, nonostante un prezzo più elevato, offrono una luminosità superiore, un maggiore contrasto e più zone di local dimming. Di conseguenza, si ottiene una migliore resa visiva, soprattutto nelle immagini che presentano aree molto illuminate e altre più scure. Con inquadrature generalmente scure (come in qualsiasi episodio di Il Trono di Spade), il QN90C riesce a preservare un buon livello di dettaglio, sebbene si possa notare un po’ di blooming. Questo fenomeno è molto meno evidente rispetto al passato, ma è comunque presente in minima misura.

Samsung QN90C

Da sinistra a destra: modalità Dinamica, Standard, Film e Filmmaker

Il televisore potrebbe mostrare alcune difficoltà nel gestire oggetti luminosi che si muovono velocemente su uno sfondo scuro. In tali casi, il bagliore può trasformarsi in una scia, ma questa è una situazione estrema che raramente si verifica durante la visione televisiva, a meno che non siate degli esperti. Quindi, non c’è motivo di preoccuparsi.

Samsung potrebbe fare qualcosa per migliorare la gestione del movimento, specialmente nelle modalità “Standard” e “Dinamica”. Personalmente, suggerirei di impostare la modalità “Film” e dimenticarsene, poiché la modalità “Standard” può presentare anche colori troppo saturi. Altrimenti, è consigliabile entrare nelle impostazioni e rivedere le opzioni relative al movimento. Di default, potreste notare qualche artefatto e distorsione, il che non è mai una cosa positiva.

Samsung QN90C

Da sinistra a destra: modalità Dinamica, Standard, Film e Filmmaker

Tuttavia, disabilitando la gestione del movimento, potreste notare occasionalmente un po’ di stuttering, specialmente durante le riprese con panning lento. Purtroppo, questo è un classico caso di compromesso, ma fortunatamente si tratta di un piccolo difetto che potreste anche non notare nella vita di tutti i giorni.

Le prestazioni HDR sono eccellenti grazie a diversi fattori. Da un lato, la luminosità massima si aggira intorno ai 1300 nit, che consente al Samsung QN90C di evidenziare molto bene i dettagli luminosi. Dall’altro, le numerose zone di local dimming consentono un ottimo controllo del contrasto. I mini LED rappresentano un notevole passo avanti da questo punto di vista, anche se gli OLED rimangono il punto di riferimento in termini di qualità.

Per quanto riguarda le modalità disponibili, come anticipato, le più accurate e consigliate continuano ad essere “Film” e “Filmmaker”, con la seconda che ha senso solo per i contenuti che la supportano. Utilizzando queste modalità, si otterranno colori più precisi e piacevoli, e si perderà quell’effetto di saturazione artificiale che Samsung ottiene tramite la modalità “Standard”. Questo stile può piacere a qualcuno, ma non rappresenta certo il modo migliore per guardare un film.

L’uniformità del pannello è molto buona, con alcune imperfezioni lungo i bordi. Tuttavia, non sono gravi e saranno necessarie immagini monocromatiche per riuscire a notarle. Durante la visione televisiva normale, non noterete nulla.

Samsung QN90C

Samsung QN90C

Samsung QN90C

Samsung QN90C, opzioni immagine

Samsung ha svolto un buon lavoro nella gestione dei riflessi, grazie a un trattamento dello schermo che consente di avere una lampada decorativa nella stanza senza compromettere troppo l’esperienza visiva. Tuttavia, la soluzione migliore consiste nel posizionare luci delicate dietro al televisore, se possibile.

I risultati dell’upscaling sono molto buoni: con contenuti a 1080p o inferiori in SDR, questo televisore fa un ottimo lavoro nell’adattarli allo schermo 4K/HDR. Se si cerca il pelo nell’uovo, si potrebbe affermare che i prodotti giapponesi Sony e Panasonic riescono ancora a offrire un upscaling marginalmente migliore, ma non c’è più quella differenza evidente riscontrata qualche anno fa.

Samsung QN90C

Bianco, grigio, nero

Qualità audio

La resa audio del Samsung QN90C è simile a quella dell’anno scorso, quindi di ottima qualità. Il volume massimo è molto elevato e i dialoghi sono sempre ben separati e chiari. Gli alti e i bassi non sono particolarmente eccezionali, ma nel complesso l’audio è superiore alla media per un televisore, anche se non raggiunge i livelli dei modelli di punta.

Se il Samsung QN90C diventerà il vostro televisore principale, potrebbe avere senso considerare l’aggiunta di una buona soundbar per ottenere un miglioramento della qualità audio. Tuttavia, non è assolutamente necessario, poiché l’audio di questo TV è più che sufficiente, considerando il prezzo richiesto.

Samsung QN90C

Software

Il sistema software del Samsung QN90C è identico a quello dell’anno precedente, ovvero il consolidato Tizen che Samsung utilizza da diversi anni. Rispetto all’anno scorso, si notano meno spazi vuoti nella schermata principale, un problema che avevamo evidenziato in passato.

Tuttavia, persiste ancora il problema dello spazio “prelevato” da Samsung per mostrare pubblicità o contenuti consigliati. Spesso ci si trova di fronte a un’immagine generica che occupa metà della schermata principale, il che risulta piuttosto fastidioso.

Nonostante ciò, Tizen offre ancora una delle migliori opzioni per i giocatori, con un hub dedicato al gaming che offre molte impostazioni personalizzabili e collegamenti diretti ai servizi di streaming più popolari.

Foto generiche

Samsung QN90C, ne vale la pena?

Rispetto all’anno scorso, il Neo QLED Samsung di fascia media non è cambiato granché, e la differenza più evidente è forse il design del piedistallo. Quello nuovo è più sottile e più elegante, ma un po’ meno stabile.

In generale QN90C è un televisore davvero molto buono, ma Samsung lo propone a 1700 euro, nella versione da 50 pollici che abbiamo testato. Passando al 55”, invece, il prezzo sale a ben 2.300 euro.

Potrebbe essere un problema per Samsung, visto che con 1.500 euro ti prendi un LG C3 OLED o un Panasonic LZ 1500 (in arrivo anche MZ 1500 ma costerà di più), entrambi da 48”. Se andiamo a vedere il più comune taglio da 55” pollici la situazione è simile, con il Samsung OLED S95C che costa 200 euro in più – forse proprio perché il colosso coreano ha voluto tentare di segmentare meglio il prezzo, o forse perché il pannello OLED Samsung (presente anche sul Sony A95L) costa un po’ di più rispetto a quello LG.

Speculazioni a parte, questo è sostanzialmente il problema di tutti gli attuali modelli mini LED. Sono fantastici ma, anche se qualche produttore afferma il contrario, non sono meglio degli OLED. Se costano quanto o persino più di un OLED, tanto vale prendere quest’ultimo.

Una situazione che mette il QN90C in una situazione difficile: è un ottimo televisore, forse il migliore prodotto LCD del momento. Ma a quel prezzo ci sono prodotti di qualità superiore, che sono più consigliabili.

Se però avete una preferenza per Samsung e magari non avete spazio per l’OLED S95C (o anche Samsung S95B), allora questo QN90C da 50” potrebbe essere la scelta giusta per voi.