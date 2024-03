TV o faro? Il nuovo min-LED TCL arriva a 6.500 nits!

TCL sta per lanciare sul mercato un nuovo TV mini-LED noto come TCL X11H che promette di superare ogni record di luminosità, raggiungendo la bellezza di 6.500 nits, un livello di brillantezza così elevato da far temere rischi per la salute degli occhi.

La dimensione impressionante di 98 pollici in diagonale e la presenza di fino a 14.112 zone di dimming mini-LED sono tra le caratteristiche salienti dell'X11H. Nonostante possa sembrare simile per nome, è importante sottolineare che non si tratta dell'X11H Max, il TV micro-LED da 136 pollici recentemente annunciato dalla stessa TCL.

La nuova retroilluminazione mini-LED è 40% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai mini-LED tradizionali

Questo televisore, che farà il suo debutto iniziale in Cina, ha già suscitato grande interesse per le sue specifiche tecniche di fascia altissima. TCL afferma inoltre che la nuova retroilluminazione mini-LED è 40% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a quella dei mini-LED tradizionali, garantendo così che questo incremento di luminosità non si traduca in bollette energetiche esorbitanti.

L'X11H non brilla solo per la sua luminosità elevata, ma offre anche un pannello LCD VA 4K con una frequenza di aggiornamento da 144Hz e una comunicazione a zero latenza tra le zone mini-LED e il pannello. Nonostante le sue impressionanti specifiche tecniche, TCL assicura che il TV è sottile quanto un tablet, aspetto confermato anche dalle immagini che ne mostrano il profilo estremamente slim.

Sebbene non ci siano ancora indicazioni precise sulla disponibilità di questo TV fuori dalla Cina, le specifiche sono tali da farci dedurre che si tratti di un modello estremamente costoso destinato a un mercato di nicchia, piuttosto che al segmento consumer. Tuttavia è interessante notare come la tecnologia Mini-Led abbia consentito di raggiungere livelli di luminosità impensabili fino a pochi anni fa.