Regali smart per Natale: scopri gli sconti sui robot Lefant

Le feste si avvicinano e, dopo il Black Friday, è arrivato il momento di approfittare dei primi sconti natalizi. Se stai pensando a un regalo utile e tecnologico, oppure vuoi rendere la pulizia della tua casa un compito più semplice, i robot aspirapolvere Lefant sono la soluzione giusta di questo fine 2025. Con prezzi scontati mai visti, questo è il momento ideale per portarsi a casa un alleato domestico smart e efficiente.

Non solo comodità: regalare un robot aspirapolvere Lefant a Natale significa offrire a chi lo riceve più tempo libero, meno fatica e una casa sempre pulita. Grazie alla loro tecnologia innovativa, questi modelli non solo aspirano, ma lavano, mappano la tua casa e si adattano ai diversi tipi di pavimento, rendendo il Natale (e non solo) ancora più sereno. Ecco i modelli in sconto proposti da Lefant per questo periodo di forti risparmi!

Lefant M3 Max: 61% di sconto

Prodotto in caricamento

Caratteristiche principali:

Pulizia completamente automatica : lavaggio mop a 45°C e asciugatura a freddo per 2 ore. Cestino da 3,2L.

: lavaggio mop a 45°C e asciugatura a freddo per 2 ore. Cestino da 3,2L. Serbatoio di liquido detergente ricaricabile, per maggiore flessibilità.

Controllo tramite iWatch e connessione 5G Wi-Fi per una gestione smart da ovunque.

e connessione 5G Wi-Fi per una gestione smart da ovunque. Rilevamento tappeti con sollevamento automatico dei mop.

Manutenzione semplificata grazie alla piastra inferiore rimovibile della base.

Lefant M2 Pro: 67% di sconto

Prodotto in caricamento

Caratteristiche principali:

Doppia opzione di stazione : puoi scegliere tra modalità senza sacco o con stazione auto-svuotante compatibile con sacchi — flessibilità massima.

: puoi scegliere tra modalità senza sacco o con stazione auto-svuotante compatibile con sacchi — flessibilità massima. Rilevamento ultrasonico : quando il porta‑mop è attivo, evita automaticamente i tappeti per proteggere le superfici delicate.

: quando il porta‑mop è attivo, evita automaticamente i tappeti per proteggere le superfici delicate. Aspirazione potenziata: rimuovendo il porta‑mop, il robot aumenta la potenza di aspirazione per una pulizia profonda e rapida.

Pulizia efficiente e intelligente: adatta modalità e potenza in base ai tipi di superfici e aree da pulire.

Ottimo rapporto qualità‑prezzo: un modello versatile e tuttofare ad un prezzo molto competitivo considerando le sue funzionalità.

Lefant M330 Pro: 72% di sconto

Prodotto in caricamento

Caratteristiche principali:

Design ultra‑sottile e compatto : ideale per raggiungere aree difficili come sotto divani, letti o mobili bassi.

: ideale per raggiungere aree difficili come sotto divani, letti o mobili bassi. Porta di aspirazione senza rullo : zero grovigli di capelli o peli (perfetto per chi ha animali domestici).

: zero grovigli di capelli o peli (perfetto per chi ha animali domestici). Navigazione intelligente con dToF + riconoscimento ultra‑wide a 190°: evita ostacoli e pianifica il percorso in modo efficiente.

3‑in‑1: aspirazione potente, pulizia profonda e maneggevolezza unite in un unico dispositivo.

Soluzione conveniente per piccoli ambienti o per chi vuole un robot compatto ma efficace, risparmiando rispetto ai modelli top di gamma.

Lefant M1: 63% di sconto

Prodotto in caricamento

Caratteristiche principali:

Navigazione con tecnologia Lidar : mappa fino a 3 piani della casa per coprire ogni area con precisione.

: mappa fino a 3 piani della casa per coprire ogni area con precisione. Doppia funzione: aspirazione + mop, grazie a serbatoio acqua da 160 ml e contenitore polvere da 520 ml.

Sensore 6D anti‑collisione e anti‑caduta scale : evita urti e pericolose cadute, per una pulizia sicura.

: evita urti e pericolose cadute, per una pulizia sicura. Ottimo equilibrio tra navigazione avanzata e prezzo: un modello “smart” adatto a appartamenti o case di medie dimensioni.

Ideale per chi vuole automatizzare la pulizia quotidiana mantenendo una buona qualità e affidabilità.

Lefant M210P: 61% di sconto

Prodotto in caricamento

Caratteristiche principali: