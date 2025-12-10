Regali smart per Natale: scopri gli sconti sui robot Lefant

Le feste si avvicinano e, dopo il Black Friday, è arrivato il momento di approfittare dei primi sconti natalizi. Se stai pensando a un regalo utile e tecnologico, oppure vuoi rendere la pulizia della tua casa un compito più semplice, i robot aspirapolvere Lefant sono la soluzione giusta di questo fine 2025. Con prezzi scontati mai visti, questo è il momento ideale per portarsi a casa un alleato domestico smart e efficiente.
Non solo comodità: regalare un robot aspirapolvere Lefant a Natale significa offrire a chi lo riceve più tempo libero, meno fatica e una casa sempre pulita. Grazie alla loro tecnologia innovativa, questi modelli non solo aspirano, ma lavano, mappano la tua casa e si adattano ai diversi tipi di pavimento, rendendo il Natale (e non solo) ancora più sereno. Ecco i modelli in sconto proposti da Lefant per questo periodo di forti risparmi!
Lefant M3 Max: 61% di sconto
Caratteristiche principali:
- Pulizia completamente automatica: lavaggio mop a 45°C e asciugatura a freddo per 2 ore. Cestino da 3,2L.
- Serbatoio di liquido detergente ricaricabile, per maggiore flessibilità.
- Controllo tramite iWatch e connessione 5G Wi-Fi per una gestione smart da ovunque.
- Rilevamento tappeti con sollevamento automatico dei mop.
- Manutenzione semplificata grazie alla piastra inferiore rimovibile della base.
Lefant M2 Pro: 67% di sconto
Caratteristiche principali:
- Doppia opzione di stazione: puoi scegliere tra modalità senza sacco o con stazione auto-svuotante compatibile con sacchi — flessibilità massima.
- Rilevamento ultrasonico: quando il porta‑mop è attivo, evita automaticamente i tappeti per proteggere le superfici delicate.
- Aspirazione potenziata: rimuovendo il porta‑mop, il robot aumenta la potenza di aspirazione per una pulizia profonda e rapida.
- Pulizia efficiente e intelligente: adatta modalità e potenza in base ai tipi di superfici e aree da pulire.
- Ottimo rapporto qualità‑prezzo: un modello versatile e tuttofare ad un prezzo molto competitivo considerando le sue funzionalità.
Lefant M330 Pro: 72% di sconto
Caratteristiche principali:
- Design ultra‑sottile e compatto: ideale per raggiungere aree difficili come sotto divani, letti o mobili bassi.
- Porta di aspirazione senza rullo: zero grovigli di capelli o peli (perfetto per chi ha animali domestici).
- Navigazione intelligente con dToF + riconoscimento ultra‑wide a 190°: evita ostacoli e pianifica il percorso in modo efficiente.
- 3‑in‑1: aspirazione potente, pulizia profonda e maneggevolezza unite in un unico dispositivo.
- Soluzione conveniente per piccoli ambienti o per chi vuole un robot compatto ma efficace, risparmiando rispetto ai modelli top di gamma.
Lefant M1: 63% di sconto
Caratteristiche principali:
- Navigazione con tecnologia Lidar: mappa fino a 3 piani della casa per coprire ogni area con precisione.
- Doppia funzione: aspirazione + mop, grazie a serbatoio acqua da 160 ml e contenitore polvere da 520 ml.
- Sensore 6D anti‑collisione e anti‑caduta scale: evita urti e pericolose cadute, per una pulizia sicura.
- Ottimo equilibrio tra navigazione avanzata e prezzo: un modello “smart” adatto a appartamenti o case di medie dimensioni.
- Ideale per chi vuole automatizzare la pulizia quotidiana mantenendo una buona qualità e affidabilità.
Lefant M210P: 61% di sconto
Caratteristiche principali:
- Design piccolo e ultra‑sottile: perfetto per raggiungere spazi ristretti e pulire sotto mobili bassi.
- Porta di aspirazione anti‑groviglio: elimina il problema dei capelli o peli attorcigliati.
- Attivazione con un solo tocco: ideale per chi cerca semplicità e rapidità d’uso.
- Compatibile con app mobile e assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant per controllo smart e comodo.
- Ottimo entry-level: un robot essenziale e funzionale, perfetto come primo aspirapolvere automatico o per piccole case/appartamenti.