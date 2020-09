Revolut lancia i bonifici istantanei SEPA gratuiti per tutti

Inviare denaro con un bonifico SEPA è un’operazione che, di solito, impiega 2-3 giorni. Ma da oggi tutti i clienti Revolut e Revolut Business potranno utilizzare i bonifici istantanei SEPA, che permettono di inviare denaro in tutta Europa, con un trasferimento che impiegherà pochissimi secondi e in modo completamente gratuito.

Revolut non poteva mancare l’appuntamento con l’ennesima piccola rivoluzione nel campo finanziario e nella gestione smart del denaro. Infatti, la super app finanziaria che oggi conta circa 13 milioni di clienti in tutto il mondo e oltre mezzo milione in Italia, si unisce alle principali istituzioni finanziarie in Europa per aiutare i clienti a ricevere e inviare bonifici più velocemente implementando il bonifico istantaneo SEPA.

Il nuovo sistema SEPA Instant permetterà a tutti i clienti Revolut di inviare denaro, quasi in tempo reale, anche a un destinatario – in Italia e in Europa – che non utilizza Revolut, con un trasferimento completamente gratuito, contrariamente ad altre banche in Italia e all’estero che chiedono una commissione.

Ecco in breve cosa offre Revolut con i nuovi bonifici istantanei SEPA:

Possibilità di inviare e ricevere bonifici in Euro in Europa in pochi secondi, anziché 1-2 giorni

L’accesso ai bonifici istantanei SEPA è gratuito per tutti i clienti Revolut e Revolut Business

La controparte che emette o riceve il bonifico deve partecipare allo schema SEPA Instant

Per poter utilizzare il bonifico istantaneo su Revolut, sarà necessario solo aggiornare la propria app e iniziare il processo per inviare un bonifico, selezionare il beneficiario, digitare la cifra da inviare e seguire gli altri passaggi.

Mentre potete aprire un conto Revolut gratuito se non siete ancora clienti.

Deziree Rapi, Operations Manager di Revolut Core Payments afferma: “Con i bonifici istantanei SEPA vogliamo abbattere le barriere finanziarie ulteriormente. Revolut può essere una soluzione efficace per effettuare bonifici verso i Paesi in cui molte banche li stanno già utilizzando. Inoltre, i clienti italiani ed Europei, potranno inviare e ricevere denaro in modo immediato in ogni momento, anche da e verso quei Paesi in cui non ci sono ancora molti istituti che supportano questa tipologia di bonifici.”

Sono finite le lunghe attese. Non siete d’accordo?