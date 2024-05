I migliori conti online gratuiti (maggio 2024)

Quando si gestiscono le proprie finanze personali, non si tratta solo di coprire le spese quotidiane, ma è fondamentale considerare anche le spese fisse e periodiche legate al proprio conto bancario. Molti, infatti, sono alla ricerca di alternative ai tradizionali conti correnti che spesso prevedono commissioni mensili o annuali per l'erogazione dei servizi. Fortunatamente, oggi esistono valide opzioni sotto forma di conti online gratuiti che offrono molte delle funzionalità di un conto tradizionale, ma senza alcuna spesa per il cliente.

Tuttavia, i conti online gratuiti presentano alcune restrizioni, come ad esempio limiti sull'importo massimo prelevabile o la sola possibilità di inviare e ricevere pagamenti. Ma queste limitazioni sono generalmente accettabili per molti utenti, soprattutto per chi desidera soltanto un metodo di pagamento efficiente per fare acquisti sia online che in negozi fisici, senza commissioni aggiuntive.

In questa guida, vi suggeriamo una selezione di questi conti online gratuiti, tra i più affidabili e caratterizzati dall'assenza di commissioni. Per coloro che necessitano di funzionalità aggiuntive, o magari di uno dei migliori POS portatili, molti di questi conti offrono anche opzioni a pagamento che possono equipararli a veri e propri conti correnti tradizionali. Queste soluzioni sono ideali soprattutto per i giovani e per chi si approccia per la prima volta alla gestione delle finanze personali.

Come fanno i conti online ad essere gratuiti?

Alcuni conti online possono essere offerti gratuitamente grazie all'utilizzo di applicazioni innovative che forniscono un servizio intelligente e completo. Queste app eliminano diversi costi intermedi tradizionalmente associati alle banche, come le operazioni allo sportello, la consultazione dei movimenti tramite ATM e altre commissioni comuni.

Le app di banking digitale integrano e sostituiscono molte funzioni precedentemente gestite da vari elementi del settore bancario. Inoltre, semplificano la gestione finanziaria, offrendo agli utenti un controllo più diretto sui propri fondi e facilitando il risparmio. Un esempio di questa innovazione è Satispay, che ha rivoluzionato il modo in cui le persone effettuano acquisti e trasferiscono denaro, rendendo queste operazioni più accessibili e meno costose.

Cos'è Satispay?

Satispay è un'applicazione per smartphone, disponibile sia per Android che per iOS, che rivoluziona il modo di effettuare pagamenti, distanziandosi dai tradizionali strumenti bancari o dalle carte prepagate. Questa piattaforma permette di eseguire transazioni senza necessità di una carta di credito o di altri supporti fisici, semplificando notevolmente il processo di pagamento.

Con Satispay, è possibile trasferire denaro a privati utilizzando una semplice interfaccia che opera attraverso la rubrica del telefono, oppure effettuare acquisti in negozi fisici grazie a un sistema di geolocalizzazione che identifica gli esercizi commerciali convenzionati. L'app facilita pagamenti di ogni genere, dai pochi centesimi per un caffè al bar, alla spesa quotidiana al supermercato, passando per il pagamento di bollettini postali, contributi PagoPA, il bollo auto, ricariche telefoniche e altri servizi.

Per iniziare a usare Satispay, è sufficiente scaricare l'app dagli app store di Google o Apple, stabilire un budget per i pagamenti e collegare l'app al proprio conto corrente tramite il codice IBAN. Questo processo, simile a quello utilizzato per le domiciliazioni automatiche delle bollette, autorizza l'app a gestire i fondi destinati ai pagamenti. Satispay si dimostra utile quindi per gestire transazioni tra amici, come dividere il conto di una cena o eliminare il bisogno di contanti e il fastidio dei piccoli spiccioli che si accumulano in tasca.

Che limitazioni hanno i conti online gratuiti?

Nonostante i vantaggi evidenti in termini economici, è importante tenere conto di alcune limitazioni che possono influenzare la scelta del conto più adatto alle proprie esigenze. Una delle principali restrizioni di questi conti online gratuiti riguarda il numero di operazioni esenti da commissioni. Molti conti online gratuiti limitano il numero di transazioni che possono essere effettuate ogni mese senza costi aggiuntivi. Superato questo limite, ogni operazione potrebbe comportare una piccola commissione.

Inoltre, questi conti possono imporre limiti sulle somme che è possibile prelevare o trasferire in un singolo giorno o mese, rendendo meno flessibile l'accesso ai propri fondi in caso di necessità. Altra considerazione importante è la gamma di servizi offerti. A differenza dei conti tradizionali, che spesso includono una varietà di prodotti finanziari come linee di credito, investimenti e consulenze personalizzate, i conti gratuiti tendono a essere più basilari. Molti ad esempio non offrono la possibilità di emettere assegni o carte di credito con condizioni vantaggiose, e la consulenza personalizzata è raramente inclusa.

Possiamo quindi concludere dicendo che i conti online gratuiti sono eccellenti per chi cerca semplicità e costi ridotti, ma risultano meno adatti per chi necessita di una gestione finanziaria più complessa e di servizi personalizzati.

Come si apre un conto online gratuito?

Aprire questo tipo di conto è davvero un gioco da ragazzi e solitamente richiede pochi minuti. Niente file a sportelli o robe del genere, dato che si fa tutto tramite app o sito web dell'istituto finanziario prescelto. Generalmente, basta scaricare l'app della banca o visitare il loro sito, selezionare l'opzione per aprire un nuovo conto (facendo attenzione a scegliere quello gratuito), e seguire i passaggi guidati. Sarà necessario fornire alcuni dati personali, come il codice fiscale, un documento d'identità valido e l'indirizzo di residenza. Una volta inviati tutti i documenti e le informazioni richieste, il conto verrà attivato e potrete iniziare a utilizzarlo fin da subito.