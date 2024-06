Roborock Flexi Pro, il lavapavimenti che s’infila sotto ai mobili | Test & Recensione

Roborock Flexi Pro è un nuovo aspirapolvere / lavapavimenti che si aggiunge alla lunga schiera di modelli oggi disponibili, ma la sua particolarità, e probabilmente il motivo per cui preferirlo rispetto ad altri modelli è nel design, o meglio nella sua capacità di stendersi praticamente parallelo al terreno e infilarsi facilmente sotto i mobili.

Venduta a un prezzo di 599 euro, è la diretta concorrente della Dreame H13 Pro, che abbiamo già provato e di cui potete leggere la recensione a questo indirizzo, o della Tineco Floor One Stretch S6.

Rispetto a entrambi questi modelli, la Roborock Flexi Pro ha un design meno tradizionale, considerando che ormai da anni siamo abituati a modelli molto simili tra loro. Flexi Pro non stravolge il funzionamento, ma inserisce tutto il necessario in una scocca bianca dalle linee più moderne, sinuose; insomma, c’è stata una maggior attenzione all’estetica del prodotto e alla volontà di nascondere le componenti tecnologiche per un risultato finale, a conti fatti, migliore.

È dotata di due serbatoi, uno per l’acqua pulita da 730 ml e uno per raccogliere l’acqua sporca da 450 ml. Per la messa in opera non dovrete altro che riempire il serbatoio più capiente, aggiungere un detergente (se vorrete), riagganciarlo e sarete già pronti per iniziare le pulizie. La testa con la spazzola, più tradizionale, richiama il colore bianco della scocca e integra una luce LED, molto utile per individuare in ogni condizione quanto è sporca la zona che stiamo per pulire.

Ricordiamo che la luce LED non è utile solo in condizioni di scarsa luminosità, poiché un’illuminazione così vicina della superficie che stiamo per pulire mette in mostra la quantità di polvere e sporcizia anche quando siamo in una stanza ben illuminata. La spazzola è stata realizzata per raggiungere i bordi della stanza in maniera efficace, infatti lascerete solo circa 1 millimetro di spazio dagli zoccolini.

La testa con la spazzola appoggia a terra su due ruote, motorizzate, soluzione che come abbiamo già visto con l’H13 permette di facilitare molto lo spostamento, facendo sparire il peso totale della lavapavimenti, che in questo caso è di circa 5 chilogrammi.

Semplicemente abbassando il manico è possibile renderlo quasi parallelo al pavimento, permettendo di infilare la Flexi Pro sotto mobili dall’altezza minima di 15 cm. In base alla vostra casa potreste considerare questa caratteristica molto utile o completamente inutile. 15 cm non sono molti, ma tanti mobili sono più bassi: ad esempio, nel mio caso, mi sarebbe piaciuto poterla infilare sotto al letto, purtroppo però rimanere troppo alta, non per via della testa ma per il corpo, che aggiunge qualche centimetro di troppo.

La base è abbastanza classica, è grande il gusto per tenere la lavapavimenti in piedi e per le fasi di pulizia del rullo, che avviene con acqua riscaldata a 60 gradi, mentre il flusso d’aria a 55 gradi si occupa dell’asciugatura.

L’impugnatura integra un display che mostra la modalità di funzionamento e l’autonomia residue, in minuti, in base alla modalità (quindi potenza) scelta. A proposito di massima potenza, il motore è in grado di generare una potenza d’aspirazione massima di 17000 Pa, sufficiente per aspirare sporco di qualsiasi tipo, anche dai tappeti.

Al contrario, la potenza del rullo e la sua efficacia sullo sporco sono indipendenti dalla potenza d’aspirazione; fa abbastanza attrito contro il pavimento, le macchie fresche vengono rimosse al primo passaggio, mentre le macchie di qualche giorno richiederanno, probabilmente, un paio di passaggi.

Ci sono tre modalità di pulizia: Auto, Eco e Max. La prima regola ovviamente la potenza di aspirazione in maniera automatica, in base a quello che i sensori rilevano. La modalità Eco mantiene la potenza, e quindi anche la rumorosità, sempre sul livello minimo, mentre la modalità Max sprigiona la massima potenza. Durante la prova l’abbiamo usata quasi esclusivamente in modalità “Automatica” e per la maggior parte del tempo ha sempre aspirato al minimo della potenza. È più che sufficiente per lo sporco di tutti i giorni, e ciò è un bene poiché non avrete alcun tipo di problema di autonomia, anche se la vostra casa è molto grande. Tuttavia, la quantità di acqua nel serbatoio ha un’autonomia limitata: per una casa da un centinaio di metri quadri (più o meno la metà calpestabili) sarà sufficiente una singola carica, mentre con metrature più ampie potreste dover ricaricare il serbatoio (o scaricare quello dell’acqua sporca) almeno una volta.

L’efficacia di aspirazione e pulizia è più che idonea e soddisfacente. Purtroppo, anche questo mercato ha già raggiunto un livello tale dove per fare la differenza e scegliere l’aspirapolvere giusto per le proprie esigenze bisogna ricercare altre caratteristiche aggiuntive o peculiarità, dal momento che praticamente tutti i prodotti offrono potenza di aspirazione e qualità adeguate.

Dopo aver effettuato la pulizia, rimettendo la Flexi Pro sulla base, è possibile avviare il ciclo di pulizia automatico che, come già detto, usa acqua e aria calda per lavare e asciugare la spazzola. Il processo di pulizia dura pochi minuti, mentre quello di asciugatura circa mezz’ora. Tuttavia, è possibile impostare un tempo di asciugatura più lungo, e consigliamo di farlo: solitamente, in mezz’ora è possibile asciugare il rullo, ma rimarrà dell’acqua stagnante nella base. Aumentare il tempo di erogazione dell’aria calda può portare a una totale asciugatura, che è quello che desidererete se vorrete evitare l’insorgere di cattivi odori. Vi consigliamo di provare con il tempo standard e di aumentarlo fino a quando non raggiungerete l’asciugatura totale.

Roborock offre anche un’app che, differentemente da altri modelli, è certamente più utile. Potrete regolare, ad esempio, la velocità di rotazione delle ruote, la velocità del rullo e l’erogazione dell’acqua, nonché modificare le caratteristiche dei cicli di pulizia.

Per quanto riguarda la manutenzione, la parte più fastidiosa è svuotare il serbatoio dell’acqua sporca e pulire il filtro, sciacquando il tutto per evitare, anche in questo caso, l’insorgere di cattivi odori.

Verdetto

Come abbiamo accennato, le prestazioni delle scope elettriche / lavapavimenti moderne sono tutte ben al di sopra di quello che la maggior parte delle persone cerca. Tutte aspirano bene, lavano bene, così la differenza e i motivi per cui acquistare un modello anziché l’altro devono essere ricercati in altri aspetti. Roborock Flexi Pro può vantare un design migliore, anche se è sempre un fattore soggettivo, la possibilità di piegarsi parallelamente al terreno e infilarsi sotto mobili dall’altezza minima di 15 cm. L’applicazione permette un po’ di personalizzazione in più e raggiunge molto bene i bordi delle pareti.

Se tra queste caratteristiche distintive c’è qualcosa che per voi è importante, allora potreste preferire questa Roborock Flexi Pro rispetto alle concorrenti. In caso negativo, allora scegliete in base al prezzo.