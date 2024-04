Dreame H13 Pro, il lavapavimenti motorizzato comodo da usare | Test & Recensione

Dreame H13 Pro è l’evoluzione del modello H12 Pro, una lavapavimenti avanzata che combina l’aspirazione e il lavaggio in un’unica soluzione, offrendo vari miglioramenti rispetto al modello precedente. Vediamo come è fatta e come è andata la nostra prova.

Come è fatto il Dreame H13 Pro

Il design non è stato sconvolto, piuttosto è cambiata la tecnologia alla base dell’H13 Pro. Una delle principali innovazioni è rappresentata dal motore ad alta velocità situato nel cilindro centrale, che raggiunge la massima potenza di aspirazione pari di 18.000 Pa. Grazie a questa potenza è possibile fare ruotare la spazzola frontale fino a 520 giri al minuto, garantendo una pulizia efficace e approfondita di ogni sezione del pavimento.

Per facilitare la maneggevolezza, è stato inserito il sistema GlideWheel, con due motori dedicati alle ruote posteriori, che facilita gli spostamenti avanti e indietro durante l'utilizzo. Quindi non dovrete più fare affidamento unicamente sulla vostra forza, e ora spostare i circa 6 kg è più semplice che mai.

La capacità dei serbatoi rimane invariata rispetto al modello precedente, con un serbatoio posteriore da 900 ml per acqua pulita e detergente e un serbatoio anteriore da 700 ml per raccogliere lo sporco. Tuttavia Dreame ha introdotto un nuovo filtro che separa i residui solidi da quelli liquidi, semplificando il processo di svuotamento e pulizia.

La spazzola frontale, progettata per catturare polvere e residui vari, si estende da bordo a bordo, consentendo di arrivare molto vicino ai muri di casa. Inoltre, è dotata di un’illuminazione LED che illumina il pavimento di fronte alla spazzola, facilitando l’individuazione di sporco e macchie.

Un'altra caratteristica innovativa della H13 Pro è il raschietto flessibile che avvolge la spazzola durante la rotazione, rimuovendo peli e capelli e inviandoli direttamente al serbatoio dell'acqua sporca. Questo sistema evita grovigli intorno alla spazzola, e soprattutto mantiene elevate le prestazioni di pulizia durante il tempo.

La stazione di ricarica della H13 Pro offre una funzione di lavaggio del rullo e di asciugatura con aria calda, contribuendo a prevenire la formazione di batteri e odori sgradevoli. Probabilmente un lavaggio a mano del rullo potrebbe tornare utile di tanto in tanto, ma non come routine quotidiana.

Non manca un sensore di rilevamento dello sporco che regola automaticamente la potenza di aspirazione e la velocità della spazzola, mentre potrete scegliere tra differenti modalità d’uso se riterrete che quella automatica non stia facendo il suo lavoro. Con la modalità “Ultra” e “Turbo” avrete la massima potenza a vostra disposizione.

Il display integrato fornisce informazioni dettagliate sulla modalità di lavaggio selezionata, sull'autonomia residua e su eventuali messaggi d’errore o manutenzione. Inoltre, l'assistente vocale integrato fornisce feedback sonoro e guida durante l'utilizzo del dispositivo, consentendo un'esperienza di pulizia intuitiva.

Esperienza d’uso

Abbiamo usato la Dreame H13 Pro nella routine di pulizia quotidiana per un paio di settimane. La maggior parte del tempo abbiamo mantenuto la modalità automatica, sia perché più silenziosa e consuma meno energia, sia perché ovviamente si adatta alle condizioni rilevate. Le prestazioni sono state praticamente sempre buone, sia per quanto riguarda la raccolta dello sporco sia per la pulizia delle superfici.

Nell’ambiente testato il livello di sporco è sempre stato moderato, quindi nessuna situazione da pubblicità con impronte di fango su pavimenti bianchi o intere cene riverse sul pavimento. Tuttavia abbiamo fatto qualche prova forzata, rovesciando alcuni croccantini e del latte, ed è bastata una passata per pulire tutto. Se invece vi trovate spesso in situazioni drammatiche, allora basterà solo qualche passata in più o aumentare la potenza.

Spostare H13 Pro è veramente più semplice. Anche se non abbiamo mai avuto problemi con qualsiasi modello, pensiamo che l’aggiunta di un sistema che facilita il movimento sia ottimo, soprattutto per chi vuole affaticarsi meno.

L’autonomia non è stata un problema, considerando che è possibile raggiungere i circa 40 minuti a livelli di aspirazione normali. E lo stesso vale per i serbatoi, abbastanza capienti da portare a termine una pulizia senza doverli riempire o svuotare. Tutto ciò è valido se avete una casa normale, quindi di 50 ai 100 metri quadri calpestabili, che solitamente significa avere appartamenti del doppio della dimensione.

Verdetto

Dreame H13 Pro costa 599 euro, un prezzo in linea con quello che offre e anche con la concorrenza. Tra i pregi c’è senza dubbio la capacità della spazzola di arrivare molto vicino ai bordi delle stanze, la qualità di pulizia, il sistema GlideWheel che facilita gli spostamenti. Se cercate una lavapavimenti con cui pulire a fondo casa una volta alla settimana o ogni qualvolta ne sentiate la necessità, allora non ci sono motivi per sconsigliare la Dreame H13 Pro. Ricordatevi però che non è un sostituto della scopa elettrica classica.