Roborock S8 MaxV Ultra, il robot aspirapolvere con braccia estensibili | Test & Recensione

Roborock S8 MaxV Ultra è il nuovo robot aspirapolvere top di gamma, dal costo di listino di ben 1499 euro, che si pone l’obiettivo di diventare il nuovo punto di riferimento. Tra le caratteristiche distintive c’è l’aggiunta di due accessori, un piccolo braccio laterale che si estende e un mini-mop aggiuntivo. Per il resto il design non stravolge gli standard, se non per il fatto che la base è più compatta e quindi più semplice da posizionare nelle nostre case.

Auto-svuotamento del cestello della polvere, lavaggio del mop con acqua a 60 gradi, sistema d’individuazione della polvere, dispenser per il detergente, asciugatura con acqua calda e possibilità di auto riempimento e svuotamento dell’acqua, se riuscirete a collegarlo a un carico / scarico dell’acqua. Insomma, cosa gli manca? Probabilmente niente, ma vediamo come va.

Com’è fatto

L'S8 MaxV Ultra ha una stazione elegante che puoi acquistare opzionalmente con un collegamento idrico fisso e quindi logicamente senza serbatoi d'acqua. La stazione nasconde numerose funzioni di autolavaggio e una soluzione intelligente per i prodotti per la pulizia.

La stazione di ricarica è leggermente più compatta rispetto i modelli precedenti, ma più che altro è più bassa mentre per larghezza e profondità lo spazio occupato è pressoché lo stesso (419 x 409 x 470 mm). I serbatoi dell’acqua sono posizionati nella parte superiore, sotto a uno sportello, e il carico e scarico dell’acqua è tradizionale, dovrete estrarli e svuotarli. Il sacchetto di raccolta della polvere è inserito dietro uno sportello anteriore, che una volta rimosso permette di accedere anche a un piccolo serbatoio aggiuntivo dove potrete inserire del detergente.

La base dove si posiziona il robot è decisamente più avanzata poiché deve permettere la corretta pulizia di tutta la base del robot, quindi non solo il mop principale ma anche il mini-mop tondo laterale.

Il robot in sé è tondo, quindi ricalca il design dei modelli precedenti, ma quando lo girerete sottosopra noterete le varie novità. Il piccolo mop è estensibile e il suo obiettivo è di raggiungere i bordi e angoli della casa, irraggiungibili dal mop principale. Quest’ultimo vibra ad alta velocità, ed è una soluzione alternativa rispetto a molte altre soluzioni attuali che sembrano preferire il doppio mop rotante. La spazzola è doppia, rigida, e dovrebbe essere l’ideale non solo per aspirare bene ma per evitare che capelli e peli di animali si attorciglino.

Oltre al LiDAR superiore, nella parte anteriore c’è un sistema con videocamere che dovrebbe rendere la navigazione all’interno della casa molto accurata, individuando ogni ostacolo, e quindi facendo intervenire i sensori fisici, come i bump, il meno possibile. Le videocamere possono essere usate anche come sistema di sorveglianza, telecomando il robot da remoto e ricevendo il flusso video in diretta.

App

La messa in opera di Roborock prevede la procedura ormai comune a tutti i robot. Tramite l’applicazione si configura e collega a Internet, dopodiché si potrà avviare la fase di mappatura della casa. Il robot si sposta nella casa, individua le barriere fisiche, le stanze, gli ostacoli e poi vi mette a disposizione una mappa (2D e 3D) della casa. Successivamente potrete “arredare” la casa, se vorrete, o semplicemente inserire della barriere virtuali. L’evoluzione attuale dei robot aspirapolvere, anche i più costosi come questo Roborock, non sono ancora a prova di ogni ostacolo. Non c’è nessun modello provato in questi mesi che sappia, ad esempio, evitare d’infilarsi sotto a un tavolo con delle sedie con gambe un po’ particolari (piatte che seguono il pavimento) e incastrarsi con facilità.

A mappatura completa è possibile avviare la pulizia, e potrete scegliere se avviare unicamente l’aspirazione o attivare anche il lavaggio, e ovviamente potrete scegliere il livello di aspirazione, o anche lasciare che il robot decida in maniera autonoma la potenza di aspirazione (arriva a 10000 Pa). Manca l’opzione di lavaggio dopo l’aspirazione. A parte questo dettaglio, c’è tutto quello che serve. Una reportistica completa, la possibilità di programmare le attività, opzioni sul come comportarsi con i tappeti, se aspirarli durante una fase di lavaggio (quindi alzare i mop) o se ignorarli completamente. Insomma, potrete personalizzare il funzionamento del robot nei minimi dettagli.

Prova d’uso

Devo ammettere che tra tutti i robot provati ultimamente, dall’Ecovacs T30, al Narwal Freo X Ultra al Dreame L10S Pro Ultra Heat, è difficile rimanere scontenti delle prestazioni di pulizia. La sfida oggi si è spostata su altri termini: qual è il robot che si muove meglio ed evita gli ostacoli? Qual è quello che raggiunge bene angoli e bordi? Qual è quello che richiede meno manutenzione?

Il Roborock S8 MaxV Ultra pulisce molto bene, e sotto questo punto di vista si posiziona in cima alla classifica per via degli accessori aggiuntivi, cioè le braccia estensibili che permettono di raccogliere sporcizia e di lavare anche lungo i bordi e gli angoli. Nella prova di spostamento si è comportato bene e, a parte una zona sotto un tavolo praticamente impossibile per ogni robot, per il resto non ci sono stati problemi.

Peli e capelli sono stati raccolti facilmente e la soluzione delle spazzole principali dure ha dimostrato che è un buon metodo per limitare la manutenzione dato che la possibilità di “arrotolamento” sulle spazzole è limitato.

Anche il lavaggio è ottimo, soprattutto grazie alla possibilità di raggiungere angoli e bordi. Con altri robot sarete costretti, di tanto in tanto, a lavare il pavimento alla vecchia maniera. Nonostante le ottime prestazioni, rimane sempre l’incognita del tipo di pavimento. Se avete un pavimento lucido e scuro, per esempio un parquet in noce, noterete degli aloni lasciati dal passaggio del robot. Non è un difetto intrinseco del Roborock, ma un problema di tutti i robot. Per ottenere la pulizia perfetta dovrete passare il parquet nel senso della posa, cosa che nessun robot può ancora fare. Se avrete pavimenti chiari o non lucidi, questo difetto è ridotto al minimo.

Durante la fase di lavaggio non dovrete preoccuparvi della presenza di tappeti, poiché quando il robot ci salirà sopra, ritrarrà i mop (sia quello principale sia quello piccolo).

In modalità automatica il robot non arriva mai a utilizzare la massima potenza di aspirazione, risultando quindi abbastanza silenzioso. Lo sentirete, sia chiaro, ma è più che accettabile.

La durata della batteria è ottima. Dopo un intera pulizia e lavaggio di un appartamento di circa 120 mq, quindi con una superficie calpestabile di circa la metà, la batteria rimanente era all’incirca il 60%. Questo significa che potrete aspirare e lavare appartamenti di oltre 200 metri quadri con una singola carica. E se ciò non dovesse essere sufficiente, il robot tornerà alla stazione, si ricaricherà e poi riprenderà il lavoro.

Dopo la pulizia il robot tornerà alla stazione, scaricherà il serbatoio della polvere, e laverà i panni con acqua calda, e poi li asciugherà, sempre con aria calda. La base del robot è facilmente rimovibile, qualcosa di essenziale perché nonostante la fase di asciugatura, questa zona rimarrà sempre un po’ umida e i panni sporchi lasceranno cadere alcuni residui. Se userete il lavaggio tutti i giorni, dovreste estrarre la base e pulirla ogni 2-3 giorni. Il sacchetto della spazzatura invece durerà parecchie settimane. Tutto sommato la manutenzione è ridotta a qualche minuto di tanto in tanto, sopratutto per ricaricare l’acqua.

Verdetto

Non è difficile tirare delle conclusioni sul Roborock S8 MaxV Ultra. È un robot aspirapolvere che costa tanto, e che è dotato di tutte le tecnologie oggi disponibili. Aspira bene, lava bene, si muove bene in casa, l’autonomia è ottima. Volete un robot aspirapolvere di fascia alta in grado di offrire il massimo delle prestazioni? Avete 1500 euro da spendere? Allora il Roborock S8 MaxV Ultra dovrebbe essere tra le vostre scelte.

Assegniamo al Roborock S8 MaxV Ultra il nostro Award, considerando che si tratta uno dei migliori robot aspirapolvere oggi in circolazione.

Detto questo, se vorrete spendere meno, non significa che non potrete acquistare ugualmente dei buoni prodotti. In questo caso consigliamo di dare un’occhiata all’Ecovacs T30 o al Narwal Freo X Ultra.