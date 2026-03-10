Logo Tom's Hardware

Se vuoi un affare, tieni d’occhio questi 5 robot durante le offerte Amazon di primavera

Le offerte di primavera Amazon stanno per iniziare. Nonostante non si tratti di un evento grande come il Prime Day, permette comunque di risparmiare su tantissimi prodotti.

In collaborazione
Il TOP a meno di 1000€
Immagine di Narwal Flow

Narwal Flow

Robot aspirapolvere e lavapavimenti con 22.000 Pa di aspirazione, mop a rullo auto-pulente con acqua calda, navigazione AI con 2 telecamere.
Da €799,00
€ 799,00 su Amazon
€999,00 Risparmi 200,00€
€ 1.299,00 su Narwal
 
L'eventuale affare di fascia media
Immagine di Roborock QV 35A

Roborock QV 35A

Con la sua asciugatura ad aria e tecnologie moderne per evitare gli ostacoli, il Roborock QV 35A è il modello di fascia media da tenere d'occhio.
Da €329,99
€ 329,99 su Amazon
€599,99 Risparmi 270,00€
€ 589,99 su Roborock
 
Per chi preferisce un ex TOP
Immagine di Dreame X50 Ultra Complete

Dreame X50 Ultra Complete

Con un'aspirazione fino a 20.000 Pa, il Dreame X50 Ultra è tra i robot aspirapolvere più innovativi del momento, capace di scavalcare ostacoli.
Da €999,00
€ 999,00 su MediaWorld
€ 999,00 su Comet
Vedi su Amazon
 
Da prendere se ritorna a 399€
Immagine di EUREKA J15 Evo Ultra

EUREKA J15 Evo Ultra

Con il suo mocio estendibile, questo modello pulisce il 100% dei bordi, aiutato anche da una potenza di aspirazione di 22.000Pa.
€ 389,00 su Amazon
€499,99 Risparmi 110,99€
 
Il miglior risparmio entry level
Immagine di Lefant M1

Lefant M1

Il Lefant M1 è un robot 3 in 1 con mappatura LiDAR, 4000Pa, pulizia multi piano, zone virtuali e controllo via Alexa/APP.
€ 132,45 su Amazon
€179,99 Risparmi 47,54€

In questa guida
Le offerte di primavera Amazon stanno per iniziare e rappresentano un’ottima occasione per fare acquisti intelligenti, anche se non hanno la risonanza del Prime Day. Nonostante ciò, l’evento consente di risparmiare su tantissimi prodotti, dagli elettrodomestici ai gadget tecnologici, passando per articoli per la casa e la cura personale. Per chi ama la tecnologia e vuole aggiornare la propria abitazione con strumenti smart, questo periodo può rivelarsi molto vantaggioso.

Se siete appassionati di robot aspirapolvere, vi suggeriamo di concentrare l’attenzione su 5 modelli specifici che meritano un’occhiata durante queste offerte. La nostra selezione si basa su due criteri fondamentali: la qualità e la popolarità attuale. Questi robot rappresentano infatti alcuni dei migliori prodotti presenti sul mercato, capaci di combinare prestazioni elevate, autonomia e funzioni smart.

Tenere d’occhio questi modelli può fare davvero la differenza. Poiché si tratta di modello molto richiesti, riuscire a trovarli a un prezzo inferiore alla media rappresenterebbe un’occasione unica per dotarsi di tecnologia all’avanguardia spendendo meno del previsto. Approfittare delle offerte di primavera Amazon potrebbe quindi significare portarsi a casa uno dei migliori robot aspirapolvere sul mercato a un prezzo eccezionale.

Immagine di Narwal Flow

Narwal Flow

Il TOP a meno di 1000€

Robot aspirapolvere e lavapavimenti con 22.000 Pa di aspirazione, mop a rullo auto-pulente con acqua calda, navigazione AI con 2 telecamere.

2 offerte a partire da €799,00
Amazon
€ 799,00 su Amazon
€999,00 Risparmi 200,00€
Narwal
€ 1.299,00 su Narwal

Recensione di "Narwal Flow"

Un robot con rullo autopulente a ricircolo d'acqua, potenza d'aspirazione di 22.000 Pa e base con lavaggio mocio a 80°C.

Leggi la recensione completa

Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta, il NARWAL Flow merita un’occhiata durante le offerte di primavera. Dotato di una potenza di aspirazione potente fino a 22.000 Pa e di un sistema di lavaggio che pulisce e mantiene il panno sempre fresco con acqua calda, questo modello combina prestazioni elevate su superfici dure e tappeti con un’autonomia intelligente e funzioni smart come il riconoscimento degli oggetti tramite telecamere e IA. Se riuscite a prenderlo sotto la soglia dei 1000 €, potrebbe essere uno dei migliori acquisti in assoluto in questa fascia di prezzo: un robot completo, versatile e innovativo che riduce davvero il lavoro quotidiano di pulizia e porta la casa a nuovo livello.

Immagine di Roborock QV 35A

Roborock QV 35A

L'eventuale affare di fascia media

Con la sua asciugatura ad aria e tecnologie moderne per evitare gli ostacoli, il Roborock QV 35A è il modello di fascia media da tenere d'occhio.

2 offerte a partire da €329,99
Amazon
€ 329,99 su Amazon
€599,99 Risparmi 270,00€
Roborock
€ 589,99 su Roborock

Se cercate un equilibrio perfetto tra prestazioni e prezzo accessibile, il Roborock QV 35A potrebbe essere l’affare di fascia media da non lasciarsi scappare nelle offerte. Con una potenza di aspirazione fino a 8.000 Pa e una stazione tutto‑in‑uno che gestisce lo svuotamento automatico, il lavaggio e l’asciugatura dei panni, questo robot combina funzioni smart di livello superiore con una navigazione LiDAR precisa e sensori anti‑groviglio per una pulizia quotidiana efficace anche su superfici complesse. Durante i periodi di sconto Amazon è già stato visto a prezzi sotto la sua fascia originale, rendendolo una scelta intelligente per chi vuole prestazioni solide e tante funzioni senza spendere troppo, perfetto per chi cerca qualità senza arrivare ai top di gamma più costosi.

Immagine di Dreame X50 Ultra Complete

Dreame X50 Ultra Complete

Per chi preferisce un ex TOP

Con un'aspirazione fino a 20.000 Pa, il Dreame X50 Ultra è tra i robot aspirapolvere più innovativi del momento, capace di scavalcare ostacoli.

3 offerte a partire da €999,00
MediaWorld
€ 999,00 su MediaWorld
Comet
€ 999,00 su Comet
Amazon
Vedi su Amazon

Recensione di "Dreame X50 Ultra Complete"

La nostra recensione del Dreame X50 Ultra Complete, un robot aspirapolvere di fascia alta in grado di superare ostacoli fino a 6 cm.

Leggi la recensione completa

Pur avendo un prezzo di listino importante, in passato è stato proposto sotto i 900€ o vicino a questa soglia in periodi promozionali come Black Friday o Prime Day. Se durante le offerte di primavera lo si trovasse sensibilmente sotto i 900€, potrebbe rappresentare un acquisto interessante come ex‑top di gamma rispetto ad altri robot nella stessa fascia di prestazioni. 

Immagine di EUREKA J15 Evo Ultra

EUREKA J15 Evo Ultra

Da prendere se ritorna a 399€

Con il suo mocio estendibile, questo modello pulisce il 100% dei bordi, aiutato anche da una potenza di aspirazione di 22.000Pa.

€ 389,00 su Amazon
€499,99 Risparmi 110,99€

Se volete un robot aspirapolvere e lavapavimenti potente e completo, l'EUREKA J15 Evo Ultra è uno di quei modelli da tenere d’occhio: offre un’eccezionale potenza di aspirazione fino a 22 000 Pa, navigazione LiDAR intelligente e un sistema di pulizia che combina aspirazione, lavaggio e asciugatura dei panni in autonomia, riducendo al minimo gli interventi manuali. Grazie a funzioni come il mocio estendibile per pulire anche i bordi e una stazione auto‑gestita che mantiene il robot pronto all’uso, questo modello unisce prestazioni elevate a comodità quotidiana. Se durante le offerte di primavera riuscite a trovarlo sotto i 400€, può diventare uno degli affari migliori nella fascia media, perfetto per chi vuole prestazioni di qualità senza raggiungere i prezzi dei top di gamma.

Immagine di Lefant M1

Lefant M1

Il miglior risparmio entry level

Il Lefant M1 è un robot 3 in 1 con mappatura LiDAR, 4000Pa, pulizia multi piano, zone virtuali e controllo via Alexa/APP.

€ 132,45 su Amazon
€179,99 Risparmi 47,54€

Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere economico ma ancora efficace, Lefant M1 con mappatura è uno dei modelli entry‑level da tenere d’occhio nelle offerte di primavera Amazon. Nonostante il prezzo normalmente contenuto, questo robot offre navigazione LiDAR con mappatura intelligente, gestione tramite app e autonomia per pulire superfici ampie senza troppe difficoltà, caratteristiche che di solito si trovano in prodotti più costosi. Durante i periodi di sconto è già stato visto a prezzi molto più bassi rispetto al listino, il che lo rende una scelta interessante per chi vuole risparmiare senza rinunciare alle funzioni base di un robot smart, ideale per appartamenti, stanze singole o come primo robot autonomo per la pulizia quotidiana.

