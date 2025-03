Dreame X50 Ultra Complete, il robot aspirapolvere che s’impenna | Test & Recensione

Il Dreame X50 Ultra Complete è un robot aspirapolvere avanzato, capace di superare ostacoli fino a 6 cm e di pulire sotto mobili bassi grazie all’assenza della torretta Lidar. Offre un’aspirazione potente, mop rotanti per un lavaggio efficace e un sistema anti-groviglio. La base si occupa dello svuotamento, della pulizia con acqua calda e dell’asciugatura ad aria, riducendo la manutenzione. Con un’ottima autonomia, è ideale per chi ha soglie alte o spazi angusti, ma alternative più economiche possono essere valide se queste caratteristiche non sono essenziali.

Dreame X50 Ultra Complete è un robot aspirapolvere di fascia alta in grado di superare ostacoli fino a 6 cm. Questo significa che potrà, ad esempio, sorpassare senza problemi un telaio di una porta da esterno verso un porticato o un terrazzo, estendendo la pulizia ben oltre la casa. È dotato di tutte le caratteristiche di fascia alta e richiede pochissima manutenzione. Vediamo come è fatto, come pulisce e se è l’acquisto giusto per voi.

Recensione in 1 minuto

Il Dreame X50 Ultra Complete è un robot aspirapolvere di fascia alta progettato per offrire una pulizia efficiente e autonoma, con alcune caratteristiche che lo distinguono dalla concorrenza. Una delle sue qualità più interessanti è la capacità di superare ostacoli fino a 6 cm di altezza, il che lo rende particolarmente adatto a chi ha soglie alte tra le stanze o vuole estendere l’uso del robot oltre l’ambiente domestico tradizionale, ad esempio in spazi come un terrazzo o portico.

A differenza di molti altri modelli, il Dreame X50 Ultra non è dotato di una torretta Lidar fissa sulla parte superiore. Questo dettaglio gli permette di infilarsi agevolmente sotto mobili bassi, come divani, letti e credenze, garantendo una pulizia più approfondita in aree che spesso vengono trascurate da altri dispositivi con un design più ingombrante.

Dal punto di vista della pulizia, il Dreame X50 Ultra offre un’aspirazione potente, in grado di raccogliere polvere, briciole e detriti di varie dimensioni senza difficoltà. Il sistema di lavaggio prevede due mop rotanti che esercitano una pressione costante sul pavimento, assicurando una pulizia più efficace rispetto ai semplici panni statici di altri modelli. Un altro punto di forza è il sistema anti-groviglio, che evita l’accumulo di capelli e peli sugli spazzolini, riducendo la necessità di manutenzione frequente.

La base di ricarica, oltre a svuotare automaticamente il serbatoio della polvere, è dotata di un sistema di pulizia con acqua calda che mantiene i mop sempre igienizzati e pronti all’uso. Inoltre, l’asciugatura ad aria calda previene la formazione di cattivi odori e muffe, un problema comune nei robot con funzione di lavaggio.

L’autonomia della batteria è più che soddisfacente: durante i test, il robot ha pulito un appartamento di circa 120 mq lasciando ancora il 55% di carica residua, il che lo rende adatto anche per abitazioni più grandi senza necessità di ricariche intermedie.

In conclusione, il Dreame X50 Ultra Complete è un’ottima scelta per chi cerca un robot aspirapolvere e lavapavimenti avanzato, capace di affrontare ostacoli elevati e pulire in profondità anche sotto i mobili più bassi. Se avete necessità specifiche come queste, è un investimento che vale la pena considerare. Tuttavia, se non avete problemi di soglie alte o di spazi angusti, potreste trovare alternative più economiche altrettanto valide per le vostre esigenze.

Come è fatto

Le capacità peculiari del Dreame X50 Ultra Complete non si notano subito, infatti esteticamente non è differente da altri robot aspirapolvere. Ad eccezione del fatto che il Lidar, la classica torretta che solitamente fuoriesce dalla parte superiore di molti modelli, in questo caso non c’è, o meglio, è nascosta. Infatti uscirà dalla base quando lo accenderete, ma avrà la possibilità di rientrare quando si troverà davanti un ostacolo, riducendo l’altezza minima in a 89 mm, permettendogli d’infilarsi sotto mobili, letti o divani che hanno un’altezza superiore.

Rimuovendo il pannello superiore si accede a un serbatoio raccogli polvere molto ampio, una scelta sensata vista la possibilità del robot di effettuare una pulizia oltre le mura domestiche. Dando un’occhiata nella parte inferiore del robot, notiamo la presa due due moci rotanti, collegati tramite una connessione magnetica e quindi facilmente rimovibili. Il mocio di sinistra può allargarsi per raggiungere più facilmente i bordi della casa. Una doppia spazzola con un sistema anti groviglio, già vista su altri modelli e che funziona molto bene. Uno spazzolino laterale con la capacità di estendersi.

Immagine 2 di 2

Immagine 1 di 2

Il robot è dotato di vari sensori e fotocamere, sia davanti che dietro, ancora più importanti rispetto ad altri modelli poiché entreranno in gioco quando il Lidar verrà abbassato per infilarsi sotto ai mobili. Oltre alla funzione di navigazione classica, queste fotocamere servono anche per identificare i vari oggetti e per attivare la modalità di sorveglianza.

La base di ricarica è abbastanza standard, e anche più ingombrante di molte altre. Il robot sale sulla piccola pedana in retromarcia per posizionare i moci nella zona del lavaggio e asciugatura, che vengono fatti con acqua calda (fino a 80 gradi) e aria calda. Il sacchetto del recupero della sporcizia solida è in un vano nella zona bassa, coperto da uno sportello che si rimuove completamente, una soluzione non particolarmente elegante ma che non dovrete aprire spesso. Nel vaso superiore ci sono i due serbatoi dell’acqua, pulita e sporca.

Dreame X50 Ultra Complete è compatibile con Matter e l’App ha anche un suo widget per Apple Watch, mentre potrete controllarlo con praticamente tutti gli assistenti vocali.

Prova di pulizia

La messa in opera del robot consiste unicamente nel posizionare la base, collegare la pedana, l’alimentazione, attaccare i moci nella parte inferiore del robot e accenderlo. Ovviamente dovrete collegarlo all’app, ma la procedura è sempre la stessa: dovrete effettuare la registrazione, scegliere la connessione di un nuovo robot e seguire i singoli passi che vi guideranno nella connessione alla rete Wi-Fi. Successivamente potrebbe essere aggiornato il firmware e sarete già pronti per partire. Inizialmente il robot effettuerà la mappatura della casa, che si concluderà in qualche minuto. Ovviamente dipende da quanto è grande e intricato il vostro appartamento, ma sarà comunque una procedura abbastanza veloce.

Per la prova di pulizia abbiamo, come al solito, usato la modalità automatica, senza andare a ritoccare in singoli parametri nell’applicazione. Potrete farlo, se vorrete, anzi vi suggeriamo di spendere un po’ di minuti a controllare le varie opzioni che vi offre il robot, così da ottimizzare tempi e qualità della pulizia. Dedicate tempo soprattutto all’ottimizzazione della mappa della casa, a mettere le varie barriere e nominare in maniera corretta le stanze e gli altri elementi. Potrebbe sembrare qualcosa di superfluo poiché il robot è in grado di riconoscere in maniera autonoma l’ambiente, ma la nostra esperienza ci dice che ottimizzando la mappatura, il robot si muoverà in maniera più intelligente nella casa, e se non migliorerà la qualità della pulizia (poiché anche in modalità automatica farà un buon lavoro), probabilmente la completerà più velocemente.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Per quanto riguarda la qualità dell’aspirazione, non abbiamo molto di cui lamentarci. Ormai non è molto semplice notare la differenza con altri modelli quando si tratta di aspirapolvere di fascia alta, poiché tutti fanno un ottimo lavoro e questo Dreame X50 Ultra Complete non è da meno. Certo possiamo assicurare che lo spazzolino estensibile è sempre un valore aggiunto e dopo che avrete provato un robot dotato di questa funzione non vorrete più tornare indietro. Lo stesso vale per il mocio estensibile, anche se in questo caso il lavaggio del pavimento ha sempre i suoi pro e contro. In termini di capacità di rimuovere le macchie non ci sono problemi, anche perché il robot è in grado di riconoscere delle zone più sporche e, di conseguenza, incrementerà la potenza di pulizia, semplicemente ripassando più volte su quelle zone.

La parte negativa riguarda la tipologia di pavimento che avete e quanto sia suscettibile o meno ad aloni. Purtroppo non è un problema di questo aspirapolvere robot, ma di qualunque modello: se avete un pavimento lucido o semi lucido, di un colore scuro, è molto probabile che guardandolo controluce vedrete i segni lasciati dai moci. Se non avete mai avuto un robot aspirapolvere e volete controllare quello che accadrà al vostro pavimento, basterà passare uno straccio bagnato effettuando un movimento circolare (proprio come se fossero i mop del robot) e lasciarlo asciugare, dopodiché guardate controluce per vedere se ci sono degli aloni o no. In base al pavimento ma anche al modo in cui è illuminata la vostra casa potreste essere soddisfatti o meno del lavoro.

La capacità del Dreame X50 Ultra Complete di abbassare il Lidar è molto comoda, ma prima di pensare che sia la soluzione per permettere al robot d’infilarsi sotto al letto o al divano, vi consigliamo di misurare l’altezza e lasciare almeno mezzo centimetro di scarto. Se il vostro letto è alto 90 mm, anche se l’altezza totale di questo robot è di 89 mm, non date per scontato che riuscirà tranquillamente a infilarsi sotto per aspirare tutta la polvere. Il motivo è che la superficie del letto potrebbe non essere tutta uniforme e rischierete che il robot s’incastri, mentre se lo spazio è di qualche millimetro in più, potrete stare più tranquilli.

Per quanto riguarda invece la capacità di sorpassare gli ostacoli, il Dreame X50 Ultra Complete è un verso scalatore, grazie a due “gambette” che escono quando necessario e gli permettono di sorpassare ostacoli fino a 6 cm di altezza - in realtà qualcosa di meno. Purtroppo non abbiamo potuto provarlo in una situazione reale poiché se avessimo lasciato il robot uscire in terrazzo, la soglia della porta l’avrebbe superata senza problemi, ma poi non sarebbe stato in grado di tornare indietro dato che dall’altra parte avrebbe dovuto affrontare un dislivello di oltre 10 cm. Tuttavia abbiamo posizionato varie assi di legno per testare la capacità e notato come il robot sia in grado “d’impennarsi” per poi saltare l’ostacolo. Se avete una classica porta finestra che da su un terrazzo o un portico e volete pulire anche all’esterno, il Dreame X50 Ultra Complete fa al caso vostro e probabilmente è al momento imbattuto in questa specialità.

Immagine 3 di 3

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Tornano alle pulizia in casa, i mop possono essere alzati fino a 1 cm, così che il robot non abbia problemi a effettuare aspirazione dei tappeti senza bagnarli. In questo contesto l’aspirazione massima che arriva a 20000 Pa è molto comoda, anche se alla massima potenza fa abbastanza baccano, mentre durante la pulizia normale il rumore è accettabile, si può tranquillamente lavorare nella stessa stanza con il robot in funzione senza essere disturbati.

I movimenti all’interno della casa sono abbastanza buoni. Ogni tanto è dovuto ricorrere al bumper anteriore, e ha anche cercato di salire sopra un mobile con una base di appoggio piana parallela al pavimento. Non si tratta di una situazione ideale perché, in questo caso, il robot sporca il bordo del mobile stesso, e questo è il motivo per cui bisogna spendere qualche minuto a posizionare delle barriere sulla mappa.

L’autonomia è elevata, dopo la pulizia di un’appartamento di circa 120 mq, il robot è tornato alla base con ancora il 55% di autonomia residua.

Manutenzione

La funzione di lavaggio dei mop con acqua calda e asciugatura è sempre la benvenuta, non solo perché vi evita tanto lavoro, ma anche perché elimina i batteri ed evita l’insorgere di cattivi odori. Questo Dreame usa anche una doppia lampada UV, una sui moci e l’altra sul sacchetto di recupero della polvere, ed è soprattutto quella sui moci che porta i benefici maggiori.

Svuotare e ricaricare l’acqua è un’azione che dovrete fare in base alla dimensione della vostra casa. Per un appartamento da circa 120 mq dovrete fare questa manutenzione un paio di volte alla settimana, mentre una volta ogni 15 giorni dovrete dare un’occhiata nella parte inferiore del robot per togliere qualche - pochi - peli o capelli che si saranno impigliati nelle ruote; le spazzole sono efficienti sotto questo punto di vista.

Immagine 3 di 3

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Il sacchetto della polvere vi durerà 2-3 mesi, all’incirca mentre vi consigliamo dai dare una lavata alla base del robot e anche ai moci almeno una volta al mese.

Verdetto

Dreame X50 Ultra Complete è un robot aspirapolvere di fascia alta, dotato di tutte le ultime tecnologie, può ritrarre il Lidar per infilarsi sotto ai mobili, e anche alzarsi per sorpassare ostacoli fino ai 6 cm. Lava e aspira bene, grazie soprattutto ai mop e alla spazzolina che si possono estendere. Richiede poca manutenzione e l’autonomia è sufficiente anche per grandi appartamenti, che può pulire in un solo passaggio, senza dover tornare alla base per ricaricarsi.

Tra tutte le sue caratteristiche, quella più unica è la capacità di sorpassare grandi ostacoli, ed è quella su cui basiamo il nostro consiglio d’acquisto. Se avete bisogno di un robot aspirapolvere per tenere pulita casa e pensate di non avvantaggiarvi di questa capacità da scalatore, allora fareste bene a valutare anche altri modelli, che potete trovare nella nostra guida all’acquisto. Mentre se pensate che questa funziona possa tornarvi utile, ad esempio permettendo al robot di uscire per pulire un terrazzo o un portico, allora potrebbe cambiarvi la vita.