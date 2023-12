Shein usa metodi mafiosi, la denuncia shock di Temu

Con un sorprendente colpo di scena, il gigante dell'e-commerce Temu ha intentato una causa contro il rivale Shein, accusando il colosso del fast fashion di utilizzare tattiche intimidatorie "di stampo mafioso" contro i commercianti. La battaglia legale, presentata questo mercoledì, fa luce sulla feroce competizione tra le due potenze dello shopping online.

Secondo la causa, Shein avrebbe fatto ricorso a strategie sempre più aggressive per interferire illegalmente con le attività commerciali di Temu. Ciò include l'intimidazione dei commercianti che inseriscono i loro prodotti su entrambe le piattaforme e l'emissione di decine di migliaia di avvisi di rimozione per violazione del copyright. La denuncia legale si spinge oltre, sostenendo che Shein è arrivata all'estremo di imprigionare ingiustamente i commercianti associati a Temu, trattenendoli negli uffici di Shein per lunghi periodi, confiscando i dispositivi elettronici e ottenendo l'accesso alle informazioni proprietarie di Temu.

Sebbene le due aziende abbiano una storia di controversie legali, questo recente scontro offre un raro sguardo ai meccanismi interni di Temu, il superstore online in rapida crescita con prezzi economici. La causa rivela alcune statistiche interessanti, affermando che Temu.com è testimone di oltre 100.000 upload giornalieri di immagini, accompagnati da una media di 170 richieste di rimozione del copyright al giorno, il 63% delle quali provengono da Shein.

Questa prova di forza legale arriva in un momento critico per Shein, che si prepara a una potenziale offerta pubblica negli Stati Uniti nel 2024. Tuttavia, Shein è stata a lungo sotto il microscopio a causa di controversie riguardanti le pratiche di lavoro, i problemi della catena di approvvigionamento e le accuse di vendere repliche di articoli di piccole imprese. Nel 2022, l'azienda si è impegnata a investire 15 milioni di dollari per migliorare gli standard di fabbrica a seguito di segnalazioni di orari di lavoro illegali e di salari trattenuti.

Mentre affronta queste sfide legali, Shein cerca anche di rispondere alle critiche organizzando eventi di persona in tutti gli Stati Uniti. Questi eventi mirano a fornire trasparenza e interazione diretta con i consumatori, anche se l'efficacia di questo approccio rimane oggetto di dibattito.

Shein non ha ancora risposto alla recente causa intentata da Temu, lasciando l'industria e i consumatori in attesa di ulteriori sviluppi in questa battaglia legale ad alta tensione.