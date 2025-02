Temu taglia gli intermediari e viene premiato agli Ecommerce Italia Awards 2025

Temu si afferma come una delle principali piattaforme di e-commerce in Italia, conquistando un posto di rilievo agli Ecommerce Italia Awards 2025. Il riconoscimento, conferito da Casaleggio Associati, premia la capacità di Temu di offrire un'ampia gamma di prodotti di qualità a prezzi accessibili, un modello che sta rivoluzionando il panorama dell'e-commerce italiano.

La classifica Ecommerce mensile di Casaleggio Associati, che ha analizzato oltre 14.000 aziende digitali in 17 settori, ha visto Temu distinguersi in diverse categorie chiave:

Top 10 Ecommerce 2025: Un riconoscimento complessivo dell'eccellenza della piattaforma.

Un riconoscimento complessivo dell'eccellenza della piattaforma. Top 10 Leader di Settore 2025: A testimonianza della forza di Temu in specifici segmenti di mercato.

A testimonianza della forza di Temu in specifici segmenti di mercato. Top 10 Innovazione 2025: Un premio all'approccio innovativo del marketplace, che elimina gli intermediari e ottimizza la catena di approvvigionamento.

Questi premi confermano il rapido successo di Temu in Italia. Lanciata nel mercato italiano nell'aprile 2023, la piattaforma ha rapidamente scalato le classifiche, raggiungendo 14,82 milioni di utenti a settembre 2024, secondo il rapporto dell'Osservatorio delle Comunicazioni dell'AGCOM (quarto trimestre 2024). Questo dato posiziona Temu come la terza piattaforma di e-commerce più grande del Paese.

Il modello di business di Temu, che elimina gli intermediari superflui, consente di offrire prezzi competitivi senza compromettere la qualità dei prodotti. Un recente studio dell'Istituto Piepoli ha confermato la fiducia dei consumatori italiani in questo approccio: il 92% ritiene che l'acquisto diretto dai produttori permetta di risparmiare, mentre l'86% degli utenti italiani effettua acquisti su Temu almeno una volta al mese.

Il catalogo di Temu, che comprende oltre 600 categorie di prodotti, spazia dai casalinghi all'elettronica, fino agli accessori per animali, offrendo una vastissima scelta ai consumatori.

"Siamo onorati di essere riconosciuti tra le principali piattaforme di e-commerce in Italia", ha dichiarato un portavoce di Temu. "I consumatori italiani hanno dimostrato di apprezzare la nostra offerta di prodotti di qualità a prezzi competitivi. Continueremo a innovare per rispondere sempre meglio alle loro esigenze".

Temu non si ferma qui. Recentemente, la piattaforma ha iniziato a invitare venditori locali in diversi mercati europei, tra cui l'Italia, ad unirsi al marketplace. L'obiettivo è duplice: ampliare ulteriormente l'offerta per soddisfare le preferenze locali dei consumatori e supportare le imprese locali, offrendo loro una vetrina globale. Temu prevede che fino all'80% delle vendite totali in Europa possa derivare da questo modello "local-to-local", consentendo ai venditori europei di espandersi anche a livello internazionale.

Il successo di Temu non è limitato all'Italia. Dal suo lancio nel settembre 2022, la piattaforma si è espansa in 90 mercati globali. Nel 2024, Apple ha classificato Temu come l'app più popolare per iPhone in 24 dei 30 mercati in cui ha pubblicato classifiche localizzate. Inoltre, secondo il rapporto "State of Mobile 2025" di Sensor Tower, Temu è stata l'app di shopping più scaricata al mondo nel 2024.

Temu ha dimostrato che un modello centrato sull'eliminazione delle inefficienze e sull'offerta diretta è possibile ed è un modello vincente. L'espansione con i venditori locali, la sua espansione globale e la popolarità costante suggeriscono che sia destinata a continuare la sua crescita.