Sony ZV-E10 II, la mirrorless compatta per i vlogger | Test & Recensione

Chiamatele come volete: fotocamere per vlogging, per viaggi, per YouTube, ma qualunque sia il loro nome c'è certamente una domanda crescente per fotocamere più piccole con capacità maggiori, tanto da rappresentare un'enorme risorsa per Sony e non solo.

La prima generazione di fotocamere ZV ha mostrato molto potenziale, ma ha incontrato alcuni ostacoli lungo il percorso verso la perfezione. La ZV-E10, in particolare, utilizza un sensore che non eccelle nelle registrazioni video, obbligando quindi a continui fattori di ritaglio nei filmati in 4K.

Fortunatamente, Sony ha fatto uno sforzo maggiore con la ZV-E10 II, apportando miglioramenti sostanziali e evidenti. Questa nuova versione è dotata di un nuovo sensore da 26MP (nuovo per il segmento ma non in senso assoluto, è lo stesso di Sony FX30 e Sony a6700), una batteria molto più grande e il sistema di menu moderno e infinitamente migliore.

Com'è fatta

Non ci sono grandi cambiamenti nel design rispetto alla prima ZV-E10, ma già il modello originale era eccellente. La fotocamera rimane compatta e leggera, pesando solo 292g, con una forma squadrata e minimalista. Sul retro c’è ancora uno schermo articolato da 3 pollici e 1.04 milioni di punti, ideale per fare video, ma come tutte le ZV, manca il mirino elettronico (EVF).

Il grip è leggermente più grande per ospitare la nuova batteria Z, che ha il 50% di capacità in più senza compromettere le dimensioni compatte della fotocamera. Il lettore di schede SD è sul lato opposto rispetto al comparto batteria, come dovrebbe essere.

Il grip è comodo, anche se chi ha le mani molto grandi potrebbe avere qualche difficoltà. Ho usato la fotocamera principalmente con il nuovo obiettivo kit, che è della dimensione perfetta per questa fotocamera. Tuttavia, usando obiettivi più grandi, la fotocamera diventa sbilanciata e richiede l’uso a due mani. La ZV-E10 II è chiaramente pensata per obiettivi entry-level di Sony o soluzioni simili di altri brand, anche se Sony non offre la compensazione del focus breathing per obiettivi di terze parti.

Le altre modifiche includono un interruttore a tre vie per le modalità foto/video/S&Q, più facile da usare rispetto al pulsante precedente, e un interruttore di accensione sotto il pulsante di scatto. La fotocamera ha pochi pulsanti e ghiere rispetto ai modelli più avanzati di Sony, ma mantiene quelli essenziali, con impostazioni comuni come ISO, esposizione e timer attorno alla rotella di scorrimento.

Il menu è stato rivisitato e migliorato, rendendo più facile la navigazione e l’accesso rapido alle impostazioni comuni, simile a un’esperienza da smartphone.

ZV-E10 vs ZV-E10 II

Nuovo sensore

La ZV-E10 II utilizza lo stesso sensore BSI CMOS da 26MP della a6700 e della FX-30, molto più veloce rispetto alla versione precedente. Ora può registrare video 4K fino a 60 fps senza il significativo rolling shutter che affliggeva il modello precedente a 30 fps.

Video a 10-bit

Grazie al processore più recente, la ZV-E10 II può catturare video a 10-bit, registrando filmati Log con precisione e maggiore flessibilità nella gradazione di colore e tono, oltre a catturare veri filmati HDR.

Caratteristiche aggiornate

Il nuovo processore Bionz XR permette uno slot per schede SD compatibile con UHS-II. Sebbene non includa l'unità di elaborazione AI di Sony, integra nuovi algoritmi di riconoscimento dei soggetti e la funzione di compensazione del focus breathing con obiettivi Sony riconosciuti.

Batteria più grande

La ZV-E10 II usa la batteria più grande NP-FZ100, migliorando notevolmente l'autonomia rispetto alla FZ50 della ZV-E10 originale.

Zoom kit aggiornato

La ZV-E10 II viene fornita con il kit Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II, che ora può mettere a fuoco mentre si zooma, aiutando la stabilizzazione della fotocamera. Tuttavia, non ci sono cambiamenti nel design ottico dell'obiettivo.

Prestazioni

Sì, la ZV-E10 II può scattare foto, anche di buona qualità, ma non è propriamente una fotocamera per fotografi. Il corpo ha un controllo minimo sulle impostazioni delle immagini, la mancanza di un mirino elettronico (EVF) costringe a comporre solo attraverso lo schermo, e l'assenza di un otturatore meccanico può causare distorsioni con soggetti in rapido movimento.

La scelta dell'obiettivo influisce molto sull'utilità della fotocamera per la fotografia. L'obiettivo incluso è orientato al video, ma in qualità di fotocamera con attacco E, esistono molti obiettivi compatibili, ma le dimensioni compatte del corpo limitano la scelta.

Nonostante ciò, la fotocamera condivide sensore e processore con la Sony a6700, quindi, con l'obiettivo e le condizioni giuste, le immagini possono essere di alta qualità. Ci sono alcune opzioni di 'Look' per modificare lo stile delle immagini, ma non sono avanzate quanto le simulazioni di pellicola di Fujifilm o i LUT fotografici di Panasonic.

Per chi è principalmente un videomaker che occasionalmente scatta foto, la ZV-E10 II è perfetta. Tuttavia, per chi dà più importanza alla fotografia, la Sony a6700 o la serie Alpha sono alternative migliori.

Nel video, la ZV-E10 II è paragonabile alla Sony FX30. Offre 4K30p senza crop e 4K60p con un crop trascurabile di 1.1x, ma manca il 4K120p. Il 4K standard ha un'ottima qualità con dettagli e dinamica equilibrati. La modalità vlog cinematografica utilizza la gradazione S-Cinetone di Sony, e si possono importare LUT personalizzati o registrare in S-Log con colore a 10 bit.

Il microfono stereo a tre capsule integrato offre una buona qualità audio direzionale, con una copertura per il vento inclusa nella confezione. Tuttavia, un buon microfono esterno è sempre preferibile per una qualità audio superiore.

L'autofocus è migliorato rispetto al modello precedente, ma può essere lento in scene complesse. La durata della batteria è notevolmente aumentata grazie alla batteria NP-FZ100, con un'autonomia di circa 195 minuti di registrazione continua.

Verdetto

Questa volta sembra che Sony sia riuscita nell'intento di creare un prodotto estremamente valido e solido; la ZV-E10 II offre video 4K di alta qualità con (quasi) nessun crop, un miglioramento significativo. La maneggevolezza è eccellente con obiettivi piccoli e l'impugnatura generosa è un'aggiunta gradita per una fotocamera così compatta. La durata della batteria notevolmente migliorata consente di girare più a lungo senza interruzioni. Per gli streamer, la fotocamera offre migliori opzioni di streaming a risoluzione più alta e più modalità di connessione.

Tuttavia, ci sono ancora alcune limitazioni. Il corpo piccolo non si abbina bene con obiettivi più grandi, il che può essere uno svantaggio per chi usa ottiche più ingombranti o di maggior pregio. Inoltre, in modalità video (4K60) la tendenza superati i 20min di registrazione è quella di avere un corpo estremamente caldo e che potrebbe, magari sul più bello, compromettere la registrazione. La nostra è più una preoccupazione, soprattutto per i mesi più caldi che prevedono temperature davvero alte. Assente, infine, l'IBIS su camera quindi ogni sorta di stabilizzazione è delegata all'obiettivo o al software.

Anche se non è perfetta in ogni aspetto, si avvicina molto alla perfezione per una fotocamera da vlogging. Anche se il prezzo è più alto rispetto al modello originale, offre un buon rapporto qualità-prezzo per le sue caratteristiche, e non c'è nulla di simile sul mercato. Il solo corpo (ZV-E10M2) è disponibile a 1.100 euro, mentre con il kit lens (SELP16502) la cifra sale a 1.200 euro.