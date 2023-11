Starlink, utenti scontenti per l'assenza di assistenza

La mancanza di un supporto clienti tradizionale di Starlink, sta causando numerosi problemi a tutti gli utenti che sono stati colpiti da un recente bug che ha reimpostato i loro account.

Diversi clienti hanno ricevuto una e-mail da no-reply@starlink.com che comunicava loro la reimpostazione dell'account, il rimborso di ordini pendenti, ed eventuali depositi, e li invitava a effettuare nuovamente il loro ordine su Starlink.com.

Oltre a questo problema, molti utenti stanno riscontrando difficoltà nell'uso della pagina di recupero account di Starlink per reimpostare la password. Alcuni clienti lamentano errori quali: "Utente non trovato" o "Utente disabilitato" durante il processo, rendendo impossibile proseguire.

Nonostante l'email di comunicazione in merito al rimborso degli ordini, alcuni clienti non hanno ricevuto alcun rimborso e temono di ritrovarsi nella situazione in cui non riavranno il loro importo e non potranno nemmeno attivare il servizio.

Questa situazione ha generato parecchie preoccupazioni sulla mancanza di un supporto clienti efficace da parte di Starlink, con utenti che cercano invano numeri di telefono o indirizzi e-mail diretti per ottenere assistenza.

La frustrazione è palpabile in numerose discussioni su Reddit, con alcuni utenti che sottolineano proprio la mancanza di un sistema di supporto clienti adeguato per un servizio del genere.

La situazione evidenzia come la struttura di supporto minimale di Starlink, che si basa principalmente su app e ticket di supporto online, possa creare confusione e disagio tra gli utenti, specialmente in situazioni di emergenza come questa.

Nonostante i tentativi di alcuni utenti di contattare l'assistenza tramite e-mail, la risposta non è garantita, mettendo in luce la totale inaffidabilità del sistema di supporto attuale.

La mancanza di un numero telefonico diretto per il supporto clienti, cos' come l'assenza di risposte tempestive stanno contribuendo a un'esperienza frustrante per tantissimi utenti.