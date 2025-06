Amazon ha appena lanciato una delle promozioni più attese dell’estate: fino all’11 luglio 2025, è possibile attivare Kindle Unlimited gratis per tre mesi. Una proposta imperdibile per tutti gli amanti della lettura digitale, che consente di accedere senza alcun costo a un vastissimo catalogo di eBook, riviste e audiolibri. Normalmente, il servizio ha un costo di 9,99€ al mese, ma per un periodo limitato potrete provarlo a 0€, risparmiando ben 29,97€.

Offerta Kindle Unlimited, perché approfittarne?

Con l’attivazione gratuita di Kindle Unlimited, potrete leggere liberamente più di 1 milione di titoli in italiano e in altre lingue, spaziando tra romanzi, thriller, saggi, fantasy, gialli e molto altro ancora. Che siate fan di autori indipendenti o vogliate scoprire le ultime uscite editoriali, troverete sempre qualcosa di nuovo da esplorare. Il servizio è compatibile non solo con i dispositivi Kindle, ma anche con smartphone, tablet e PC tramite l’app Kindle, sincronizzando segnalibri e note su tutti i dispositivi.

Ma il vero vantaggio di questa offerta in attesa dell'Amazon Prime Day 2025 è la libertà di leggere ovunque, anche offline, scaricando i contenuti preferiti per gustarli in viaggio, al mare o durante una pausa. Inoltre, al termine dei tre mesi gratuiti, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente a 9,99€ al mese, ma potrete disdirlo in qualsiasi momento senza penali, evitando addebiti non desiderati.

Kindle Unlimited è disponibile per chi non ha attivato una prova gratuita negli ultimi 36 mesi. Se rientrate tra gli aventi diritto, questa è l’occasione ideale per provare un servizio di lettura digitale flessibile, ricco e sempre aggiornato. Non lasciatevi sfuggire questa offerta esclusiva, valida solo fino all’11 luglio 2025: l’estate è il momento perfetto per riscoprire il piacere della lettura!

